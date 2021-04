Le président américain Joe Biden prend la parole en annonçant des actions exécutives sur la prévention de la violence armée dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, le 8 avril 2021. Kevin Lamarque | Reuters

Les Américains soutiennent globalement les propositions de dépenses importantes qui ont défini les 100 premiers jours du mandat du président Joe Biden, selon une variété de sondages récents. Des enquêtes montrent que beaucoup plus d’Américains approuvent que désapprouvent le projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que Biden a signé en mars – de loin sa victoire législative la plus importante à ce jour. Les sondages révèlent également que le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden est déjà populaire auprès des majorités ou des pluralités de répondants. Alors qu’il tourne la page sur ses 100 premiers jours jeudi, Biden se prépare maintenant à dévoiler un autre paquet de dépenses massives, celui-ci visant à résoudre les problèmes liés à la famille. La Maison Blanche a partagé quelques détails sur ce plan – mais au moins un sondage montre une majorité considérable d’Américains le supporte déjà. Depuis qu’il a succédé à l’ancien président Donald Trump au milieu de la pandémie, Biden s’est engagé à poursuivre des actions rapides et ambitieuses pour sortir les États-Unis de la crise sanitaire et remanier l’économie endommagée. Malgré les efforts des républicains pour qualifier les propositions de dépenses de gâchis qui gonflent la dette et de hausses d’impôts dommageables, l’offre de Biden semble jusqu’à présent porter ses fruits. La cote d’approbation globale du président est au-dessus de l’eau à 53%, soutenue par le soutien des Américains à sa gestion de Covid et de l’économie, selon Dernier sondage de NBC News.

Mais la poussée de dépenses de plusieurs milliards de dollars de Biden en est encore à ses balbutiements. Les chèques de relance de 1400 $ que de nombreux Américains ont reçus dans le cadre de la facture Covid du mois dernier sont toujours envoyés. Les législateurs clés appellent à une proposition d’infrastructure plus étroite, et d’autres se sont déjà opposés aux éventuelles hausses d’impôts dans le plan pour les familles, qui n’a pas encore été révélé. «Les propositions de dépenses amorphes qui promettent beaucoup aux gens reçoivent souvent beaucoup de soutien», a déclaré Steve Ellis, président de l’organisme de surveillance budgétaire non partisan Taxpaypayers for Common Sense. « Les gens voient cela comme un avantage. Ils entendent parler des bonnes choses. Ils n’entendent pas nécessairement parler des problèmes. »

Réponse Covid

Sondages récents de NBC, Reuters / Ipsos, CNBC et Les nouvelles du Washington Post-ABC montrent constamment que Biden reçoit ses meilleures notes pour sa gestion de la pandémie. La réponse Covid du président a obtenu 69% d’approbation dans l’enquête nationale de NBC, contre 27% qui la désapprouvent. Ce sondage, mené du 17 au 20 avril auprès de 1 000 adultes américains, a une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage. Le dernier de Reuters / Ipsos, publié mardi, avait des conclusions similaires: 65% approuvent le travail de Biden sur la pandémie, tandis que 29% désapprouvent. Le sondage d’opinion national a sondé 4 423 adultes du 12 au 16 avril. Reuters n’a pas immédiatement répondu à une enquête sur la marge d’erreur de l’enquête. Les sondages montrent que les Américains considèrent toujours le coronavirus comme l’un des problèmes les plus urgents face au pays. Ils sont également plus susceptibles de se tourner vers le gouvernement pour trouver des solutions, selon la dernière version de NBC: 55% des répondants ont déclaré que le gouvernement devrait faire plus pour résoudre les problèmes et aider à répondre aux besoins des populations, contre 41% qui ont déclaré qu’il en faisait trop. . Biden a souligné dès le début que la capacité de son administration à lutter contre Covid dépendait de l’adoption du projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars, surnommé le plan de sauvetage américain. « En l’absence d’une aide gouvernementale supplémentaire, les crises économique et de santé publique pourraient s’aggraver dans les mois à venir », a déclaré la Maison Blanche a déclaré le jour de l’inauguration de Biden. La législation comprenait plusieurs mesures de dépenses radicales, notamment l’envoi de paiements directs de 1 400 dollars à la plupart des adultes américains, une aide de 350 milliards de dollars aux gouvernements des États et locaux et une extension des allocations de chômage fédérales. Depuis que Biden a pris ses fonctions, les États-Unis ont considérablement augmenté la distribution de vaccins et les taux de vaccination. Interrogés dans le sondage Post-ABC sur le plan de relance lui-même, 65% des répondants ont déclaré l’avoir soutenu, contre 31% qui s’y étaient opposés. L’enquête était basée sur des entrevues téléphoniques avec un échantillon national aléatoire de 1 007 adultes, menées du 18 au 21 avril. Elle a une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage. Dans le sondage de NBC, 46% des répondants ont déclaré que le paquet Covid était une bonne idée, une pluralité qui l’emporte de loin sur les 25% qui l’ont qualifiée de mauvaise idée et les 26% qui n’avaient pas d’opinion.

Poussée d’infrastructure

La proposition d’infrastructure de Biden, qui dans sa forme initiale vient avec une étiquette de prix de plus de 2 billions de dollars, est également populaire parmi les Américains, selon les sondages. Le programme financerait une gamme de projets qui vont bien au-delà de la simple réparation de routes, de ponts, de ports et d’autres structures que certains qualifient d’infrastructures de transport «traditionnelles». La maison Blanche encadre le plan en tant qu’investissement tourné vers l’avenir qui s’attaquera au changement climatique, à la montée de la Chine, à l’injustice raciale et plus encore. UNE Sondage de l’Université de Monmouth publié lundi a constaté que près des deux tiers des répondants soutiennent le plan, ainsi que l’idée de le payer, en partie, en augmentant le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%. Près de la moitié des personnes interrogées par Monmouth ont déclaré que le gouvernement fédéral ne dépensait pas suffisamment pour les infrastructures de transport, 49%, contre 23% qui ont déclaré que le gouvernement dépensait le bon montant et 14% qui ont déclaré qu’il dépensait trop. Le sondage de Monmouth a été mené par téléphone du 8 au 12 avril auprès de 800 adultes américains, et les résultats comportent une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage. La dernière enquête All-America de CNBC, qui a interrogé 802 adultes dans tout le pays et a une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points, a révélé que seule une légère pluralité soutenait le plan d’infrastructure et les augmentations d’impôt sur les sociétés. Mais les Américains soutiennent massivement presque tous les détails du plan lorsqu’ils leur sont présentés individuellement, selon le sondage. Les investissements dans les infrastructures sont historiquement populaires parmi les deux principaux partis politiques. Mais les républicains et certains démocrates modérés ont fait pression pour que Biden réduise considérablement le paquet radical. Un groupe de sénateurs du GOP a présenté la semaine dernière une contre-offre qui coûte moins d’un tiers de la proposition de Biden. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A qualifié le plan Biden de « cheval de Troie » pour un programme progressiste. Mais les résultats de l’enquête suggèrent qu’à ce stade précoce, le plan ambitieux de la Maison Blanche résonne avec de grandes parties du pays. « La présomption de l’administration Biden selon laquelle les programmes de dépenses sont populaires est confirmée par ces chiffres de sondage », a déclaré lundi Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute, dans un communiqué de presse. « La clé pour maintenir ce niveau de soutien est de savoir si les Américains peuvent indiquer des avantages directs dans leur propre vie une fois que ces plans sont mis en œuvre. » Ellis a déclaré à CNBC qu’à ce stade « il n’y a pas grand chose à attaquer ou à poursuivre ». « Le diable va être dans les détails à ce sujet », a déclaré Ellis.

La prochaine phase