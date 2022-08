Les Américains sous-estiment à quel point leurs pairs se soucient du changement climatique

Les Américains se soucient du changement climatique, mais ne pensent pas que leurs pairs s’en soucient autant qu’eux.

C’est la conclusion approximative de nouvelle recherche publiée mardi dans la revue Communication Nature.

Entre 80 et 90% des Américains sous-estiment la préoccupation de leurs concitoyens américains pour le changement climatique et leur soutien aux politiques “transformatrices” d’atténuation du changement climatique comme une taxe sur le carbone ou des mandats d’énergie renouvelable à 100%, selon la recherche.

Entre 66 et 80 % des Américains soutiennent les politiques d’atténuation du changement climatique, mais les Américains pensent que seulement 37 à 43 % des Américains ont ce même sentiment, la recherche a trouvé.

“Ainsi, les partisans des politiques climatiques sont deux fois plus nombreux que les opposants, tandis que les Américains perçoivent à tort presque le contraire comme vrai”, indique le rapport. Dans chaque État et dans chaque catégorie démographique mesurée, les Américains sous-estiment le soutien aux politiques climatiques et étaient de 20 % ou plus dans leurs croyances sur la perception de la majorité, selon le rapport.

La recherche vient de Gregg Sparkman, professeur adjoint de psychologie au Boston Collegeet pour la recherche, 6 119 Américains ont été interrogés entre avril et mai en 2021.

Selon des preuves préliminaires, il y avait trois raisons à la déconnexion dans la préoccupation perçue pour le changement climatique : Les conservateurs ont tendance à sous-estimer le soutien aux politiques sur le changement climatique en raison d’un “effet de faux consensus” qui, en psychologie, fait référence à une tendance à considérer vos propres croyances comme plus largement répandues qu’elles ne le sont en réalité. Cela peut être renforcé par des personnes qui prêtent attention à d’autres personnes qui ont les mêmes croyances qu’eux.