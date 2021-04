PRESQUE sept Américains sur 10 achètent plus d’articles à usage unique que l’année dernière afin de minimiser le risque possible d’exposition au COVID-19, selon une nouvelle étude.

Selon une enquête récente auprès de 2000 personnes, 97% ont accès à des produits rechargeables ou réutilisables – mais la panique pandémique a 67% d’entre eux se tournant vers le plastique à usage unique à la place.

Vingt-neuf pour cent des personnes interrogées déclarent utiliser moins de sacs d’épicerie en plastique, et 25% utilisent moins de sacs de produits. Crédits: Getty

Dans l’ensemble, 32% ont déclaré que le COVID-19 avait eu un impact majeur sur leurs pratiques environnementales globales, et un cinquième (21%) ont déclaré que leurs habitudes avaient «complètement changé».

Par exemple, 38% consomment plus de bouteilles d’eau en plastique qu’à la même époque l’année dernière, même si 50% ont déclaré en posséder actuellement une rechargeable.

Sur les 90% dont les efforts de développement durable ont été affectés, la moitié (50%) des répondants estiment que cela a finalement été un impact négatif.

Commandé par Hydro Flask pour le compte de OnePoll, l’enquête a également révélé que 40% déclarent être plus soucieux de l’environnement maintenant qu’ils ne l’étaient en 2020.

En général, 75% sont «profondément, activement préoccupés» par l’état actuel de l’environnement, citant le changement climatique (57%), la pollution (46%) et la déforestation (44%) comme leurs principales préoccupations.

Soixante et onze pour cent pensent également qu’il pourrait être possible d’inverser ou de minimiser les effets du changement climatique, à condition que tout le monde s’engage pour faire le strict minimum.

Au total, 32% ont déclaré que le COVID-19 avait un impact sur leurs pratiques environnementales Crédits: Getty

Entre-temps, 46% des personnes interrogées ont commencé à se tourner vers des produits vendus dans des emballages plus durables, comme les produits secs qui viennent dans du carton biodégradable plutôt que dans des sacs en plastique.

Certains sont même curieux de savoir des alternatives complètement sans contenant – une barre de savon solide au lieu d’un nettoyant pour le corps, par exemple (42 pour cent) – bien que la majorité préfère les produits liquides rechargeables aux produits solides ou activés à l’eau (60 pour cent).

Près de la moitié (49%) de tous les répondants ont déclaré qu’ils envisageaient la réutilisabilité d’un produit avant de l’acheter, et 38% se demandaient s’il était biodégradable ou non.

«Les résultats de cette enquête sont importants car ils montrent que nous avons encore un long chemin à parcourir pour éliminer les bouteilles et contenants à usage unique en vrac de notre vie quotidienne», a déclaré Phyllis Grove, vice-présidente du marketing et du commerce électronique chez Hydro Flask. «Le remplacement du plastique par des bouteilles d’eau réutilisables est l’un des échanges les plus faciles que nous puissions faire pour réduire considérablement la quantité de plastique dans notre environnement.

«Des études montrent que si une seule personne fait le changement, environ 217 bouteilles d’eau en plastique seront évitées de la décharge cette année-là – c’est pourquoi nous encourageons les gens partout dans le monde à choisir des alternatives réutilisables et ‘Refill for Good.

De plus en plus de répondants s’inquiètent de la quantité d’espace que les articles réutilisables prennent dans leur maison Crédits: Getty

Jusqu’à présent, il semble que les efforts de durabilité les plus réussis se trouvent à l’épicerie: 29% des personnes interrogées déclarent utiliser moins de sacs d’épicerie en plastique et 25% utilisent moins de sacs de produits.

De même, quatre sur 10 (41 pour cent) ont leurs propres sacs de produits réutilisables à la maison et un tiers (36 pour cent) ont des sacs réutilisables.

Et si l’assainissement et la propreté sont toujours une préoccupation pour 40% de ceux qui possèdent des articles réutilisables, ce n’est étonnamment pas la principale préoccupation.

Au contraire, plus de répondants (44 pour cent) s’inquiètent en fait de la quantité d’espace que les articles réutilisables prennent dans leur maison.

«Nous sommes ravis de voir que les bouteilles d’eau réutilisables sont le produit durable le plus populaire cité dans ce sondage», a ajouté M. Grove. «Pour beaucoup d’entre nous, une bouteille réutilisable est devenue l’un des essentiels quotidiens que nous prenons en sortant de la porte avec notre téléphone, nos clés et notre portefeuille.

«Nous savons que l’hydratation est un élément important d’un mode de vie sain, et en choisissant une alternative durable aux plastiques, nous nous remplissons non seulement pour le bien de notre corps et de notre esprit, mais aussi pour le bien de la planète.»

PLUS GRANDES DIMINUTIONS DE L’UTILISATION DES ARTICLES REMPLAÇABLES

Sacs d’épicerie en plastique – 29 pour cent

Produire des sacs – 25 pour cent

Cartouches de filtration d’eau – 23 pour cent

Sacs à sandwich – 23 pour cent

Ustensiles en plastique – 22 pour cent

TOP 5 DES ARTICLES RÉUTILISABLES LES PLUS POPULAIRES

Bouteilles d’eau – 50 pour cent

Pailles à boire – 43 pour cent

Produire des sacs – 41 pour cent

Bouteilles / flacons isolés (par exemple thermos) – 40 pour cent

Conteneurs de stockage des aliments (par exemple Tupperware) – 39 pour cent