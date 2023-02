Les Américains sont prêts à tester des embryons pour de futures chances à l’université, selon une enquête

“Dans un avenir prévisible et peut-être pour toujours, cette technologie ne sera disponible que pour les personnes déjà riches ou privilégiées à d’autres égards”, déclare Meyer. “Dans la mesure où cela a un impact et donne un coup de pouce à toute progéniture, [this] n’est pas quelque chose qui sera également accessible à tout le monde. Tout comme la richesse est héritée, ce sont littéralement des choses qui sont héritées. Vous pouvez imaginer un monde dans lequel cela se propage au fil des générations et contribue à exacerber les écarts socio-économiques.

Niveau de scolarité

Le nouveau sondage a comparé la volonté des gens d’améliorer les perspectives de leurs enfants de trois manières : en utilisant des cours de préparation au SAT, des tests d’embryons et l’édition de gènes sur des embryons. Il a trouvé un certain soutien même pour l’option la plus radicale, la modification génétique des enfants, qui est interdite aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Environ 28% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles le feraient probablement si c’était sûr.

«Ce sont des résultats importants. Ils soutiennent l’existence d’un écart entre les attitudes généralement négatives des chercheurs et des professionnels de la santé… et les attitudes du grand public », explique Shai Carmi, généticien et statisticien à l’Université hébraïque d’Israël, qui étudie la technologie de sélection des embryons.

Les auteurs du nouveau sondage sont aux prises avec les conséquences des informations qu’ils ont aidé à découvrir via une série d’études de plus en plus vastes pour localiser les causes génétiques des traits sociaux et cognitifs humains, y compris l’orientation sexuelle et l’intelligence. Cela inclut un rapport publié l’année dernière sur la façon dont les différences d’ADN entre plus de 3 millions de personnes étaient liées à la distance parcourue à l’école, un résultat de vie qui est corrélé à l’intelligence d’une personne.

Le résultat de ces recherches est un soi-disant «score polygénique», ou un test génétique qui peut prédire à partir des gènes si, entre autres choses, quelqu’un va être plus ou moins susceptible d’aller à l’université.

Bien sûr, les facteurs environnementaux comptent beaucoup et l’ADN n’est pas le destin. Pourtant, les tests génétiques sont étonnamment prédictifs. Dans leur sondage, les chercheurs ont dit aux gens de supposer qu’environ 3% des enfants iront dans l’un des 100 meilleurs collèges. En choisissant celui des 10 embryons de FIV avec le score génétique le plus élevé, les parents augmenteraient cette chance à 5% pour leur enfant.

Il est tentant de considérer l’avantage obtenu comme négligeable, mais “en supposant qu’ils aient raison”, dit Carmi, il s’agit en fait “d’une très forte augmentation relative” des chances d’aller dans une telle école pour la progéniture en question – environ 67 %.

Des tests de prédiction polygénique des consommateurs pour un certain nombre de traits sont déjà disponibles auprès de 23andMe. Cette société, par exemple, propose un «rapport de poids» qui prédit l’indice de masse corporelle d’une personne. Carmi dit que les prédictions d’éducation et les prédictions de masse corporelle ont une précision similaire.