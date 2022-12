“Les Américains sont prêts à résister aux intimidateurs”: Joe Biden “ne s’inquiète pas” du soutien international à l’Ukraine | Nouvelles du monde

Les États-Unis continueront de soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie “aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré le président Joe Biden tout en décrivant un soutien militaire supplémentaire.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, et debout sur une tribune aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, il a rendu hommage à “la colonne vertébrale d’acier, l’amour du pays et la détermination inébranlable à choisir leur propre voie” des Ukrainiens.

Et il a dit: “Les Américains sont prêts à nous faire tenir tête aux intimidateurs, défendre la liberté. C’est qui nous sommes.”

M. Biden a déclaré que l’Ukraine avait “défié les attentes de la Russie à chaque tournant” et il a poursuivi : “Le peuple américain est avec vous à chaque étape du chemin et nous resterons avec vous… aussi longtemps qu’il le faudra.”

“Ensemble, nous garderons la flamme de la liberté allumée”, a-t-il ajouté.

M. Zelenskyy a remercié les États-Unis et le peuple américain pour leur soutien, en particulier le système de défense antimissile sol-air Patriot, affirmant que “chaque dollar de cet investissement pour les États-Unis va renforcer la sécurité mondiale”.

Il a ajouté que les capacités de défense de son pays seront renforcées dans les mois à venir mais ne donnerait pas plus de détails, et il a déclaré que la Russie devait être tenue responsable de ses actions.

Un journaliste a demandé à M. Zelenskyy quel était son message au peuple américain. Il a répondu : « Mon message : je vous souhaite la paix.

“Pour être avec nous, parce que nous nous battons vraiment pour notre victoire commune contre cette tyrannie… et nous gagnerons. Et je veux vraiment gagner ensemble. Je ne veux pas, désolé… j’en suis sûr.”

Plus tôt, lors d’un accueil au coin du feu à la Maison Blanche, M. Zelenskyy a remis à M. Biden une médaille qui avait été initialement décernée à un capitaine militaire ukrainien pour sa bravoure. Le capitaine a déclaré qu’il voulait que le président américain l’obtienne pour son soutien à l’Ukraine.

En recevant la médaille, M. Biden a déclaré: “Oh mon Dieu, je t’aime… immérité mais très apprécié.”

Peu de temps après son arrivée aux États-Unis, M. Zelenskyy a publié sur son compte Telegram sa détermination à gagner la guerre avec la Russie, en écrivant : “L’année prochaine, nous devons rendre le drapeau ukrainien et la liberté à tout notre pays, à tout notre peuple”.

L’ancienne ambassadrice du Royaume-Uni en Ukraine, Leigh Turner, a déclaré à Sky News que l’objectif principal de M. Zelenskyy était de lutter contre la fatigue des pays soutenant ce qui pourrait être une “guerre longue et acharnée”.

Il a déclaré: “Au début, tout le monde soutenait l’Ukraine, tous les gouvernements occidentaux et les peuples britannique et américain soutenaient fortement l’Ukraine, en fournissant des armes et en accueillant des réfugiés chez eux.

“Dix mois plus tard, l’hiver approche, il y a beaucoup d’autres crises… et même certains législateurs américains, principalement du Parti républicain, ont voté contre l’octroi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine.”

Le président Biden a déclaré qu’il n’était “pas du tout inquiet” de maintenir ensemble une coalition internationale soutenant l’Ukraine et a déclaré qu’il n’avait jamais vu l’alliance de l’OTAN ou l’Union européenne plus unie.

“Je ne vois aucun signe de changement. Nous savons tous ce qui est en jeu ici”, a-t-il déclaré.