Les Américains sont plus préoccupés par les manifestations violentes dans les villes américaines que les émeutes du Capitole, plus certains émeutiers pro-Trump sont condamnés – sondage

Un nouveau sondage a révélé que les gens sont plus préoccupés par les manifestations qui sont devenues violentes au cours de l’été dans les grandes villes que par la violence au Capitole américain, et que la plupart pensent que ce sont les émeutiers du 6 janvier qui devront faire face à la justice.

Sondant près de 1800 personnes au cours de la dernière semaine de février, l’enquête Harvard / Harris a révélé que 55% des répondants étaient « Plus concerné » avec la violence dans les villes américaines – en particulier au cours de l’été 2020, lorsque beaucoup se sont tournés vers les émeutes et la violence – qu’avec l’émeute au Capitole américain, tandis que 45% étaient plus inquiets à propos de cet incident spécifique.

Le sondage a également révélé que les Américains sont plus convaincus que les personnes impliquées dans l’émeute du Capitole seront «Poursuivi dans toute la mesure de la loi» (65%) que ceux qui impliquaient ceux qui ont commis «Violence dans les villes américaines» (48 pour cent).

L’émeute du Capitole des États-Unis a également été qualifiée par une majorité de répondants (54%) de «Insurrection armée» Plutôt qu’un « Protestation qui est ensuite devenue violente. » Un tel verbiage a été un point de débat alors que les critiques de l’ex-président Donald Trump ont tenté en vain de faire valoir qu’il « Incité » une insurrection avec son discours à Washington seulement quelques heures auparavant, quand il a dit à ses partisans de « Se battre comme un enfer » et a continué à promouvoir sa conviction que l’élection avait été truquée en faveur de Joe Biden.

Alors que la Chambre a voté pour destituer Trump, les efforts pour confirmer la condamnation au Sénat ont échoué.

Les groupes de gauche et de droite associés à la violence ont également été condamnés dans le scrutin, le groupe de gauche Antifa étant qualifié de «Terreur intérieure» groupe par 71 pour cent des répondants, et les Proud Boys plus conservateurs étant étiquetés comme tels par 66 pour cent.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que le terrorisme intérieur était une menace croissante lors d’une audience mardi au Sénat à propos de l’émeute du Capitole. Selon Wray, cependant, la majorité du terrorisme domestique est perpétrée par des «extrémistes violents à motivation raciste». Il a également abattu les théories précédentes selon lesquelles les événements du Capitole auraient pu être en partie menés par Antifa ou de faux partisans de Trump, affirmant qu’il n’y avait encore aucune preuve de telles allégations.

Plus de 270 personnes ont été arrêtées en lien avec les événements du 6 janvier.

