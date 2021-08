Les Américains sont fortement divisés sur les mandats des vaccins, selon une enquête de CNBC

Le débat sur le mandat est l’un des débats politiques et économiques les plus urgents pour la nation alors qu’elle se débat avec la façon de revenir à la normale au milieu d’un virus résurgent et beaucoup refusant de se faire vacciner. L’enquête montre que les responsables gouvernementaux et les politiciens pourraient faire face à un contrecoup selon où et comment ils mettent en œuvre les mandats de vaccination.

Les Américains vaccinés sont bien plus susceptibles, sans surprise, d’approuver les mandats que les non vaccinés. Pourtant, alors que 63% les soutiennent, 32% des vaccinés s’opposent aux mandats. Et si 79% des non vaccinés s’opposent aux mandats, 17% les soutiennent néanmoins.

Les démocrates et les Américains plus âgés sont les principaux partisans des mandats de vaccination, tandis que les républicains et les jeunes Américains sont les plus grands opposants.

Le sondage montre que 68% des Américains ont été vaccinés, proche des données du Center for Disease Control. Les républicains sont en tête des groupes de non vaccinés, avec seulement 58% d’entre eux déclarant avoir reçu un coup de feu, contre 87% des démocrates et 63% des indépendants. Les républicains conservateurs autoproclamés ont le taux de vaccination le plus bas de tous les groupes démographiques avec seulement 49%.

Jay Campbell, un associé directeur de Hart Research Associates, le sondeur démocrate de l’enquête, a déclaré que les résultats montrent une « clivage idéologique au sein du Parti républicain » sur les vaccinations. « Ceux qui ne se disent pas conservateurs – modérés et le petit nombre qui se disent libéraux – sont essentiellement presque aussi vaccinés que les démocrates », a-t-il déclaré. « La (différence) entre ceux-ci et les républicains conservateurs est absolument stupéfiante.