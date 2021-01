Le président Donald Trump se promène sur la pelouse de la Maison Blanche en décembre 2020. | Al Drago / Getty Images

Les démocrates veulent que Trump soit retiré immédiatement. Mais de nombreux républicains ne pensent pas qu’il a fait quelque chose de mal.

Les démocrates envisagent sérieusement un rapide destitution du président Donald Trump, apparemment pour «incitation à l’insurrection». Mais alors que le caucus démocrate semble globalement unifié derrière une deuxième mise en accusation, les Américains sont divisés.

Selon six sondages effectués à la suite d’une violente insurrection qui a vu les partisans de Trump prendre d’assaut le Capitole américain mercredi, environ la moitié des Américains pensent que Trump devrait être démis de ses fonctions – les démocrates et les républicains étant fortement divisés sur la question le long des lignes de parti.

Quatre de ces récents sondages demandaient simplement si Trump devait être démis de ses fonctions immédiatement:

Un sondage PBS NewsHour / Marist auprès de 875 adultes américains, effectué le 7 janvier, a révélé que 48% des personnes interrogées pensaient que Trump devrait être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat le 20 janvier.

YouGov a réalisé un sondage auprès de 1448 électeurs inscrits le 6 janvier – il a révélé que 50% pensaient qu’il serait «approprié» que Trump soit immédiatement démis de ses fonctions.

Axios / Ipsos a constaté que 51% des adultes américains ont déclaré qu’ils voulaient que Trump soit immédiatement éliminé dans un sondage auprès de 536 adultes américains pris du 6 au 7 janvier.

Un sondage ABC News / Ipsos auprès de 570 adultes américains, réalisé du 8 au 9 janvier, a révélé que 56% des personnes interrogées estiment que Trump devrait être renvoyé immédiatement; 43% ont dit qu’il ne devrait pas l’être.

Mais il existe deux processus par lesquels Trump pourrait être démis de ses fonctions: la destitution et le 25e amendement, qui donne au vice-président et au Cabinet la possibilité de dépouiller un président jugé inapte à exercer ses fonctions.

Les deux autres sondages ont posé des questions à ce sujet séparément:

Une enquête Politico / Morning Consult auprès de 1 986 électeurs inscrits, réalisée du 6 au 7 janvier, a révélé que les répondants préféraient utiliser le 25e amendement, 49% des électeurs inscrits soutenant cette voie et 44% derrière les procédures de destitution.

Reuters / Ipsos, dans un sondage du 7 au 8 janvier auprès de 1005 adultes américains, a trouvé 30% disant qu’ils pensaient que Trump devrait être destitué en utilisant le 25e amendement et seulement 14% disant qu’il devrait être destitué et destitué par le Congrès.

Peut-être que le manque d’enthousiasme pour la destitution enregistré par Reuters / Ipsos est le fait qu’on a demandé aux répondants laquelle d’une série d’options «se rapprochait le plus de votre opinion» sur ce qui devrait arriver à Trump (une pluralité – 43% – a déclaré que Trump devrait être autorisé continuer en tant que président jusqu’au jour de l’inauguration). Les sondeurs de Morning Consult, quant à eux, ont d’abord interrogé les répondants sur leur soutien à la destitution, puis, dans un suivi, sur leur soutien au 25e amendement.

Dans l’ensemble, la préférence des deux sondages pour le vice-président Mike Pence et le cabinet de Trump de prendre des mesures au sujet du Congrès reflète également les préférences des législateurs.

Comme l’a rapporté mercredi Andrew Prokop de Vox, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont «tous deux présenté la destitution comme un plan de secours. Leur véritable espoir, disaient-ils, était que le vice-président Pence et le Cabinet invoqueraient le 25e amendement.

Cependant, comme Prokop l’a expliqué jeudi, toute suppression du 25e amendement devrait être dirigée par Pence, qui se serait opposé à le faire. Le fait que la majorité du cabinet de Trump devrait signer le plan complique également les choses – à la place, un certain nombre de secrétaires ont choisi de démissionner.

Cela signifie que si les législateurs démocrates veulent la destitution de Trump – et ils l’ont catégoriquement déclaré – la destitution est leur seule option. Ils prévoient de procéder dès lundi, indépendamment de ce que le public en pense.

Cependant, ils auront probablement le soutien de la plupart de leur base. Parce que s’il y a une division presque égale sur la question de la destitution de Trump dans les récents sondages, les démocrates se sont avérés très favorables au fait de forcer immédiatement Trump à démissionner.

Les démocrates soutiennent la destitution de Trump de ses fonctions. Les républicains sont contre.

Comme ce fut le cas avant les premières audiences de destitution de Trump, le soutien – et l’opposition à – la destitution du président repose en grande partie sur des lignes partisanes.

Le sondage PBS NewsHour / Marist, par exemple, a révélé que 84% des démocrates soutenaient la suppression immédiate de Trump, tandis que 15% des républicains étaient pour (83% des républicains ont déclaré que Trump ne devrait pas être destitué). Les indépendants étaient divisés dans le travail des Maristes: 45% étaient pour la destitution et 51% étaient contre.

YouGov et Axios / Ipsos ont eu des résultats similaires: YouGov a trouvé que 83 pour cent des démocrates étaient pour la destitution et 85 pour cent des républicains contre; 86 pour cent des démocrates dans l’enquête d’Axios / Ipsos étaient en faveur de la destitution, et 80 pour cent étaient contre.

En ce qui concerne spécifiquement la destitution, 72 pour cent des répondants démocrates, 14 pour cent des républicains et 38 pour cent des indépendants ont déclaré que le Congrès de Morning Consult devrait lancer le processus; 16% des démocrates, 76% des républicains et 44% des indépendants ont déclaré que le Congrès ne devrait pas.

Dans l’ensemble, il semble y avoir un peu plus de soutien républicain pour la destitution la deuxième fois; par exemple, un sondage Politico / Morning Consult effectué entre le 24 et le 26 septembre 2019 – juste après l’annonce par Pelosi qu’il y aurait en fait une enquête de destitution de Trump – 10% des électeurs républicains ont déclaré qu’ils soutenaient la destitution.

Trump a certainement fait face à des condamnations beaucoup plus énergiques de la part de membres de son propre parti qu’après avoir tenté de contraindre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à s’ingérer en son nom lors de l’élection présidentielle de 2020.

La sénatrice Lisa Murkowski – qui a qualifié l’interaction de Trump avec Zelensky de «honteuse et fausse», mais qui n’a finalement pas voté pour condamner Trump lors du premier procès de destitution – a déclaré vendredi: «Je veux [Trump] démissionner. Je veux qu’il sorte. Il a causé suffisamment de dégâts.

Le représentant Adam Kinzinger, qui a souvent critiqué Trump, a appelé Pence et le Cabinet à destituer le président par le 25e amendement jeudi.

Le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey, qui a également voté contre la condamnation en déclarant que «certaines des actions du président Trump étaient inappropriées», a déclaré samedi à Fox News: «Je pense que le président a commis des délits impaisables.

La plupart des législateurs républicains – comme la plupart des républicains interrogés récemment – s’en tiennent au président. À la Chambre et au Sénat, 147 législateurs ont voté en faveur des mensonges du président sur les irrégularités électorales, quelques heures après que ces mensonges les aient forcés à évacuer au milieu de l’occupation violente de leur lieu de travail par les partisans de Trump. Vendredi, le sénateur Lindsey Graham, allié de Trump, a déclaré: «Il est temps de guérir et de passer à autre chose.»

Ce sont ces législateurs – plutôt que ceux comme Murkowski ou Toomey – qui semblent refléter les sentiments de la plupart des républicains, qui, selon les récents sondages, ne croient généralement pas que Trump n’est pas responsable de l’insurrection de mercredi.

La plupart des républicains ne croient pas que Trump a fait quoi que ce soit pour justifier la destitution

Comme l’a récemment écrit Sean Illing de Vox, Trump, ses alliés et les médias de droite ont réussi à construire une réalité alternative qui est habitée non seulement par les fidèles de Trump, mais par des républicains de tous types.

Par exemple, Trump a passé les mois précédant l’élection à semer le doute quant à savoir si les résultats pouvaient être fiables s’il perdait; il a continué à prétendre sans cesse que les résultats étaient frauduleux alors qu’il avait effectivement perdu; et ces commentaires ont été repris à la fois par des théoriciens du complot comme l’ancien avocat de la campagne Trump Sidney Powell et des membres du Congrès, dont la grande majorité refusait toujours d’admettre que Biden avait gagné un mois après la fin des élections.

Les résultats de cette rhétorique ont été clairs lors de l’insurrection, mais se sont également manifestés dans les sondages.

Le sondage YouGov, par exemple, a demandé: «À votre avis, combien de fraudes électorales ont eu lieu lors de l’élection présidentielle?»

La majorité – 73% – des républicains ont répondu que suffisamment de fraudes avaient eu lieu pour «changer le vainqueur des élections», tandis que seulement 4% des démocrates ont dit la même chose.

Et les effets de cette réalité alternative semblent protéger à la fois ceux qui ont pris part aux violences au Capitole et le président qui l’a engendrée d’une large censure républicaine.

YouGov a constaté que 45% des républicains ont déclaré qu’ils soutenaient fermement ou plutôt ceux qui avaient pris d’assaut le Capitole; 2% des démocrates et 21% des indépendants ont dit la même chose. Les sondeurs maristes ont trouvé une division égale du GOP sur la question de savoir si l’insurrection était «surtout une protestation légitime»: 47 pour cent des républicains ont dit que c’était le cas, et 47 pour cent ont dit que non; 3% des démocrates et 25% des indépendants ont estimé que les événements étaient légitimes.

Trump et nombre de ses proches alliés ont initialement qualifié la prise de contrôle violente de légitime. La conseillère de Trump et sa fille, Ivanka Trump, ont tweeté, puis supprimé, un message qualifiant les insurgés de «patriotes américains». Et après que les législateurs républicains aient demandé à Trump de désamorcer ce qui était alors une occupation en cours, le président a filmé un message dans lequel il a répété les mensonges qui avaient fouetté ses partisans avant de leur dire: «Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. … Je sais ce que tu ressens. »

Depuis lors, Trump a offert des déclarations plus mesurées, mais n’a pas pris la responsabilité de la mort et de la destruction qui ont eu lieu mercredi. Et la plupart des républicains semblent croire qu’il n’en a pas besoin.

Le sondage PBS NewsHour / Marist a révélé que 51% des républicains pensent que Trump n’est pas du tout responsable de la prise du Capitole; et 17% des républicains ont déclaré que le président n’était «pas vraiment» responsable de ce qui s’est passé. Les démocrates ont répondu très différemment, 96% disant que l’insurrection était la faute de Trump; 62% des indépendants étaient d’accord avec ces démocrates.

YouGov a trouvé quelque chose de similaire, 69% des républicains affirmant que le président n’était pas du tout ou pas du tout à blâmer, et 90% des démocrates affirmant que Trump était «en grande partie» responsable.

Au lieu de placer l’insurrection aux pieds de Trump, 52% des républicains ont dit à YouGov que c’était en fait la faute de Biden; 42% des républicains ont dit la même chose à Morning Consult – et 48% des républicains ont déclaré à Morning Consult que les démocrates au Congrès étaient également à blâmer.

Ce n’est évidemment pas le cas. Les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole étaient clairement des partisans de Trump, beaucoup portant des marchandises Trump et portant des drapeaux Trump. Ils étaient à Washington, DC parce que Trump leur a demandé de venir en ville pour un rassemblement «sauvage». Une fois dans la ville, il leur a dit: «Nous allons descendre au Capitole», et il a dit: «Vous devez faire preuve de force, et vous devez être fort. Le sénateur républicain Ben Sasse a déclaré que les collaborateurs de la Maison Blanche lui avaient dit que Trump était «ravi» du carnage qui a suivi.

L’insurrection était la faute de Trump et de ceux qui lui ont permis. Ce n’était pas une protestation légitime. Mais le fait que tant de républicains pensent le contraire signifie que les États-Unis restent divisés lorsqu’il s’agit de comprendre ce qui s’est passé mercredi – et en profond désaccord sur la question de savoir si Trump devrait être destitué.