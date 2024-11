La course à la Maison Blanche a été courte en idées mais riche en insultes. Aucun des deux candidats ne semble très inspirant

La course à la Maison Blanche aux États-Unis a été nerveuse et longue, avec le retrait forcé tardif du président Joe Biden – considéré même par ses partisans comme ayant peu de chances de gagner – qui a ajouté un rebondissement au cours de l’été. Et des épisodes de violence politique empoisonnent l’atmosphère.

Le contenu politique a été médiocre – des images et des clichés au lieu d’idées. Vers la fin, tout se réduit à de grossières attaques personnelles. La plupart des observateurs et même des participants se rendent compte que les deux candidats sont, pour le moins, sous-optimaux.

Kamala Harris a reçu de manière inattendue un billet de loterie sur lequel elle a eu du mal à capitaliser. En tant que vice-présidente, elle a eu peu d’impact. Ainsi, au cœur de sa campagne tronquée se trouvait une tentative de convaincre les électeurs qu’elle disposait d’un potentiel inexploité. Cela n’a pas vraiment fonctionné. Il était évident que le challenger avait agi conformément aux instructions et que les réactions spontanées autres que des rires contagieux étaient rares sur le terrain. Sa volonté de changer radicalement de point de vue sur des questions clés n’a pas réussi à donner le moindre poids à la campagne, même si les calculs tactiques sont clairs.

Donald Trump a perdu le flair de la nouveauté sensationnelle et ne dégage plus le type d’énergie qu’il avait il y a huit ans. Son narcissisme, autrefois en partie compensé par une sorte de légèreté et d’enthousiasme, apparaît désormais souvent comme oppressant. Et les espoirs selon lesquels l’ancien président deviendrait plus respectable avec l’expérience et prendrait l’air d’un homme d’État avisé ne se sont pas concrétisés.

Quelle que soit la bonne foi des candidats, des forces politiques majeures se sont rassemblées autour d’eux. Harris, qui n’avait pas été sérieusement envisagé au printemps, a réuni les clans démocrates les plus influents. Ils ont rejoint le processus moins par sympathie pour elle que par peur de Trump. Ce dernier, qui ressemblait autrefois à un monstre excentrique dont les pitreries faisaient grincer des dents l’establishment républicain, personnifie désormais son parti et détermine sa direction. Malgré les défauts des rivaux et leur manque de plates-formes cohérentes, le choix que font les Américains est clair.















Le Parti démocrate hérite d’une tradition politique qui a connu un puissant essor au tournant des années 1980 et 1990. À cette époque, sur la vague de la conclusion réussie de la confrontation avec l’URSS, l’estime de soi américaine a fortement augmenté. Cela lui a permis de se fixer des objectifs bien plus ambitieux, non seulement en termes d’influence mondiale, mais aussi en termes de transformation du pays. La disparition de l’adversaire soviétique libère les ambitions autant que les ressources. La domination internationale a offert de nouvelles opportunités, notamment pour le développement national, mais a également imposé des fardeaux qui ont progressivement commencé à contredire les principaux intérêts internes. Néanmoins, la position d’hyperpuissance est perçue comme naturelle non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan moral et éthique. D’autant plus que les progressistes, qui font partie du noyau démocratique, se considèrent comme des agents d’un changement social radical dans leur pays et à l’étranger. « Ville sur une colline » est interprété de manière expansionniste.

Le Parti républicain a connu un parcours plus complexe au cours de la même période. Se considérant comme le vainqueur du communisme mondial (bonjour Ronald Reagan), trente ans plus tard, il dénonce la domination marxiste perçue sur les États-Unis eux-mêmes, réagissant ainsi au virage libéral de gauche des démocrates. Les Républicains ont également traversé une phase de fascination pour l’expansion étrangère, pendant un temps fortement influencés par les néoconservateurs. Mais ensuite, l’attrait de ces politiques pour promouvoir les intérêts américains s’est estompé. L’approche plus traditionnelle consistant à ne pas porter trop de poids supplémentaire et à prendre soin de soi s’est imposée.

Si nous simplifions la description, tout en sacrifiant des détails importants, nous obtenons un menu de « libéraux-mondialistes » contre « nationaux-patriotes ». Malgré son caractère primitif populiste, il reflète le choix auquel sont confrontés les Américains. Il ne s’agit certainement pas d’un carrefour où se tourner dans un sens ou dans l’autre signifie choisir irrévocablement un chemin. Il n’y aura pas de mouvement linéaire, car le pays est vaste, il y a de nombreux facteurs conflictuels, la société est complexe et elle ne s’aligne pas sur commande.

Bien qu’il y ait une mise en garde concernant ce dernier. Les États-Unis sont un pays très spécial. Alexis de Tocqueville, décrivant la démocratie américaine il y a près de 200 ans, soulignait sa théâtralité et sa sensibilité aux campagnes ciblées. Le style américain de politique publique en est une illustration. Le marketing constant en tant que manifestation de l’esprit du capitalisme est devenu étroitement lié aux processus de transformation sociale ancrés dans la nature révolutionnaire originelle de l’expérience américaine elle-même.

Il existe désormais des possibilités de manipulation sans précédent grâce aux moyens de communication modernes. Ainsi, certains intérêts particuliers, capables de déployer des efforts d’influence sophistiqués, peuvent influencer considérablement l’orientation globale du développement du pays.

La partie mondialiste de l’establishment exerce une influence significative depuis la fin du XXe siècle. Ce qui reste en suspens aujourd’hui, c’est la tendance idéologique qui prévaudra après ces élections.

Cet article a été publié pour la première fois par le journal Rossiïskaïa Gazeta et a été traduit et édité par l’équipe RT