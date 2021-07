Les Américains se retirent d’Afghanistan. va-t-il s’effondrer ?

Ces dernières semaines, un récit sur l’effondrement probable et imminent de l’Afghanistan a commencé à se développer ; avec les dernières troupes de combat américaines et de l’OTAN quittant le pays dans les prochains jours, cela ne fera que s’intensifier. Pour le contrer, les États-Unis doivent aider les amis afghans à développer une stratégie et une explication publique des éléments clés de cette stratégie, qui ont de bonnes chances d’empêcher une prise de contrôle rapide et complète du pays par les talibans.

Certes, une telle stratégie peut arriver trop tard.

Notre propre communauté du renseignement a maintenant rejoint le chœur de ceux qui prédisent la défaite violente du gouvernement afghan dans l’année. Plus de 10% des districts afghans (semblables aux comtés américains) sont tombés sous le contrôle des talibans depuis la décision de Biden de retirer toutes les forces en mars. Non seulement les troupes de l’OTAN, mais aussi les sous-traitants nécessaires à l’entretien des avions et autres véhicules de construction occidentale que nous avons transférés aux forces de sécurité afghanes au fil des ans, montent les enchères. Les forces afghanes qui voient des compatriotes se rendre dans d’autres régions et savent qu’il y a peu de chances d’être renforcées si elles sont attaquées, peuvent perdre courage et déposer les armes de manière préventive.

L’Afghanistan va-t-il tomber ?

De nombreux articles de journaux américains ont souligné notre obligation d’aider les interprètes et autres Afghans courageux qui ont aidé les Occidentaux au fil des ans à demander l’asile. Il est bien sûr juste d’aider ces amis des États-Unis. Mais la mise en lumière de cette question a pour effet involontaire de faire croire que, comme Rome et Saïgon avant elle, Kaboul pourrait bientôt tomber.

En fait, il convient de se rappeler que même après que les forces soviétiques ont quitté l’Afghanistan en 1989, le gouvernement de Najibullah installé par les communistes a conservé le contrôle d’une grande partie du pays tant que l’aide économique et politique soviétique a continué – ne tombant qu’en 1992. Une dynamique similaire a joué au Sud-Vietnam au milieu des années 1970, le Viet Cong n’ayant pris le pouvoir qu’après la fin de l’aide américaine au gouvernement de Saigon.

Le fait que l’administration Biden et des membres clés du Congrès aient récemment accueilli le président afghan Ashraf Ghani et son équipe de direction à Washington donne une lueur d’espoir que quelque chose puisse encore être sauvé en Afghanistan, à commencer par une aide financière occidentale soutenue pour les forces de sécurité afghanes.

Mais de telles analogies historiques et rencontres amicales ne suffiront pas. Pas plus qu’une stratégie qui essaie simplement de s’accrocher à l’ensemble du pays face à l’assaut des talibans. Le gouvernement afghan a besoin d’un plan de repli qui permettrait une protection sélective de larges pans, mais pas de la totalité, du pays. Il y a des signes que cela va dans cette direction. Il a déjà supprimé certains postes de contrôle militaires éloignés qui étaient toujours indéfendables et très difficiles à réapprovisionner. Une telle réflexion est nécessaire.

Nous pouvons aider à distance

La nouvelle stratégie appartient principalement aux Afghans, mais elle devrait inclure ces éléments, au-delà du soutien financier et technique continu des États-Unis, de l’OTAN et d’autres pays extérieurs :

► De nouvelles façons de soutenir plusieurs milliers d’entrepreneurs occidentaux en Afghanistan ou à proximité sont nécessaires, afin que ces experts techniques puissent aider à entretenir les hélicoptères afghans et les aéronefs à voilure fixe qui sont essentiels pour déplacer rapidement les forces spéciales afghanes, petites mais excellentes, sur le champ de bataille, et à venir au secours des troupes au sol sous l’attaque concertée des talibans.

► Certaines régions reculées du sud et de l’est du pays, en particulier dans les ceintures tribales pachtounes les plus amies des talibans, devraient hélas être effectivement concédées à l’adversaire. Encore une fois, une partie de cela se produit déjà. De grandes parties de la province d’Helmand, par exemple, appartiennent à cette catégorie. Avant de devenir trop abattu, cependant, il convient de rappeler que relativement peu d’individus des groupes ethniques non pachtounes d’Afghanistan – qui constituent collectivement la majorité de la population – soutiennent les talibans de quelque manière que ce soit.

► Une fois les troupes terrestres de l’OTAN parties, la puissance aérienne de l’OTAN basée dans la région élargie pourrait être utilisée pour aider la propre force aérienne afghane à soutenir ses troupes au sol lors d’une attaque concertée.

► Certaines zones contrôlées par les talibans devraient être contre-attaquées à un moment donné, si et quand les dirigeants talibans présentent des cibles invitantes aux forces afghanes.

► La plus appropriée des nombreuses milices afghanes devrait être inscrite à la solde du gouvernement et intégrée dans un plan de campagne global. Les paiements devraient être subordonnés à une certaine mesure de retenue et de respect des vies innocentes de la part de ces groupes.

► Une stratégie de protection des parties clés de Kaboul devrait être élaborée en détail tactique. Il peut s’avérer impossible de détenir la totalité du capital.

► De grands camps devraient être préparés pour les Afghans qui sont déplacés à l’intérieur du pays en raison des combats dans leur région d’origine ou en raison de la brutalité du régime taliban qui peut en résulter dans certaines régions.

En fin de compte, notre espoir doit être qu’un futur leadership taliban, ainsi que ses amis pakistanais, réalisent que leurs rêves d’une victoire rapide après le départ de l’OTAN d’Afghanistan étaient illusoires. À ce stade – mais probablement seulement à ce stade – un futur processus de paix peut avoir une chance. Jusque-là, notre objectif principal doit être d’aider les amis afghans à empêcher une prise de contrôle par un leadership taliban qui montre peu de signes réels de rupture des liens avec les extrémistes, de modération de son comportement ou de compromis avec le gouvernement actuel dans la poursuite de la paix.

Michael O’Hanlon, membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY, est senior fellow à la Brookings Institution et auteur de « The Art of War in an Age of Peace: US Grand Strategy and Resolute Restraint ». Suivez-le sur Twitter : @MichaelEOHanlon