Les Américains s’autocensurent sur le Covid, la race et l’avortement – sondage

Alors que les opinions libérales prévalent en public, la plupart des groupes sont beaucoup plus modérés en privé

Une nouvelle enquête a révélé que, malgré l’expression publique d’opinions libérales, les croyances réelles de la plupart des Américains sont moins extrêmes. L’autocensure va dans les deux sens, les conservateurs soutenant moins les politiques poussées par les politiciens républicains qu’ils ne le laissent entendre.

L’administration Biden et les médias libéraux ont soutenu à plusieurs reprises que le port du masque était un moyen efficace d’arrêter la propagation de Covid-19, et alors que 59% des Américains interrogés en mars étaient d’accord en public, ce nombre est tombé à 47% en privé. Les Hispaniques et les Blancs étaient plus susceptibles de soutenir les restrictions pandémiques en public mais de s’y opposer en privé, tout comme les femmes. Alors que 63% des femmes soutenaient publiquement le masquage, seulement 44% pensaient réellement qu’il était efficace.

Populace, la firme basée au Massachusetts qui a entrepris l’étude, a attribué cet écart à la pression sociale.

“La pression pour déformer nos opinions privées – pour offrir des réponses sur des questions politiquement et socialement sensibles qui ne sont pas en phase avec nos véritables croyances – est omniprésente dans la société d’aujourd’hui”, a écrit le groupe de réflexion.

Le plus grand écart s’est creusé lorsqu’on a demandé aux Américains si les PDG devaient « prendre publiquement position sur des questions sociales controversées », comme beaucoup l’ont fait à la suite du meurtre de George Floyd en 2020.

Alors que 28 % des Américains soutenaient publiquement leurs dirigeants d’entreprise sur les questions sociales, seuls 14 % étaient d’accord en privé. Quelque 44 % des démocrates ont parlé favorablement des PDG socialement responsables en public, mais seulement 11 % ont maintenu ces opinions à huis clos. Notamment, plus de républicains – 20% – ont soutenu l’activisme des entreprises en privé. De même, les Américains diplômés d’université – généralement considérés comme plus libéraux que leurs pairs sans instruction – étaient moins susceptibles de soutenir les PDG éveillés que les Américains titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou inférieur.

Ventilés par démographie, des écarts notables sont apparus. De tous les groupes démographiques, les Hispaniques étaient les moins à l’aise de partager leurs opinions privées en public. En février, 55 % des Hispaniques diraient en privé que les États-Unis “devrait revenir à la vie comme d’habitude sans mandats ni exigences de Covid-19”, mais seulement 39 % exprimeraient publiquement ce point de vue.

Quelque 71 % des Hispaniques diraient en privé que la criminalité a augmenté dans leur communauté, mais seulement 56 % se sentiraient à l’aise de le dire en public.

Ce schéma correspond à la migration des électeurs hispaniques vers le Parti républicain depuis l’élection présidentielle de 2020.

Sur l’avortement, 67% des américains affirmeraient publiquement que le choix d’interrompre une grossesse “devrait être laissé à une femme et à son médecin.” En privé, ce nombre tombe à 58 %, et tandis que 60 % des hommes seraient d’accord avec l’affirmation ci-dessus en public, seuls 46 % y croient réellement en privé.

Alors que les législateurs républicains ont accusé les commissions scolaires et les enseignants de se concentrer “trop ​​de racisme” dans leurs leçons, les électeurs républicains ne sont pas aussi concernés. 80% des électeurs du GOP ont déclaré que les écoles publiques sont trop axées sur le racisme, 63% le croyant réellement. Cependant, les républicains sont toujours le seul groupe démographique dans lequel une majorité est d’accord avec la déclaration.

Toujours sur le thème du racisme, alors que 53% des américains seraient d’accord pour dire que “Le racisme est intégré à l’économie, au gouvernement et au système éducatif américains”, 44% seraient d’accord en privé. La différence d’opinion est la plus marquée chez les 18-29 ans, 65 % croyant à cette théorie de “racisme systémique” en public et 42 % en privé.

“Une conséquence importante, mais sous-estimée, d’une culture de la censure est qu’elle peut conduire les individus non seulement à se taire, mais aussi à déformer publiquement leurs propres opinions privées”, Populace a écrit. “Il est essentiel de comprendre à quel point les gens déforment leurs opinions aujourd’hui, car lorsque la falsification des préférences se généralise dans une société, elle peut entraîner des illusions collectives qui entraînent une fausse polarisation, érodent la confiance et freinent le progrès social.”