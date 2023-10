Les Américains s’appauvrissent alors que Washington donne de l’argent à l’Ukraine et aux migrants

Les familles américaines subissent une troisième année consécutive de baisse de revenus, mais les politiciens pensent que l’argent des contribuables est mieux dépensé ailleurs.

Alors que l’Oncle Sam continue d’injecter des milliards de dollars dans la lutte de Kiev contre la Russie et de fournir des cadeaux alléchants aux migrants illégaux, pourquoi le travailleur américain moyen est-il obligé de vivre d’un chèque de paie à l’autre ?

Voici une question à laquelle la plupart des gens se sont posés au moins une fois dans leur vie, et probablement beaucoup récemment : de quel revenu annuel auriez-vous besoin pour vous sentir en sécurité financière ? Pour l’Américain moyen, le chiffre magique s’élève à 233 000 dollars par an, selon une enquête réalisée par Bankrate.

Pour ramener les « 99 % » sur Terre, le Bureau du recensement américain a publié des données qui donnent à réfléchir, qui ont anéanti ces insaisissables rêves à six chiffres. Le revenu médian des ménages ajusté à l’inflation est tombé à 74 580 $ en 2022, soit une baisse de 2,3 % par rapport à la moyenne de 2021 de 76 330 $. Il s’agit de la troisième baisse annuelle consécutive depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, entraînant un boulet de démolition au cœur de l’économie.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les consommateurs américains, qui sont désormais aux prises avec les conséquences d’un conflit étranger dans un pays lointain et une frontière grande ouverte. Ces facteurs ont poussé le coût de la vie à grimper plus haut qu’il ne l’a fait depuis plus de quatre décennies dans un contexte d’inflation galopante. En juin 2022, le taux d’inflation d’une année sur l’autre, tel que mesuré par l’indice des prix à la consommation, a atteint le niveau époustouflant de 9,1 %, le plus élevé jamais atteint depuis l’administration de l’ancien président Ronald Reagan.

Une raison importante de l’augmentation de l’inflation s’est produite le 3 mars 2022, lorsque le président Joe Biden a signé un décret interdisant l’importation de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon russes aux États-Unis. Cette décision a eu des conséquences désastreuses pour l’économie locale. Depuis l’investiture de Biden, le coût de l’essence à lui seul a bondi de 100 % à un moment donné (au 27 septembre, le prix moyen de l’essence ordinaire était de 3,832 dollars le gallon, selon l’AAA, tandis que les prix de l’essence étaient en moyenne de 2,3 dollars le gallon lorsque Biden est entré en fonction), forçant à peu près tout le reste à monter en flèche, y compris le nombre de pauvres.

Le taux de pauvreté aux États-Unis a explosé l’année dernière, la première augmentation en 13 ans, selon le Bureau du recensement. En 2022, le taux était de 12,4 %, en hausse de 4,6 points de pourcentage par rapport à 2021, selon la Mesure supplémentaire de pauvreté (SPM), une méthode de comptabilisation des programmes sociaux gouvernementaux et des crédits d’impôt destinés à aider les familles à faible revenu.

Pendant ce temps, l’indice des attentes, déterminé par les perspectives à court terme des consommateurs en matière de revenus, d’affaires et de conditions du marché du travail, a chuté à 73,7 en septembre. Cela fait suite à une baisse à 83,3 en août. Ce qui est inquiétant, c’est qu’un indice des attentes inférieur à 80 indique généralement une récession imminente.

Une tragédie économique se produit déjà discrètement pour des millions de consommateurs américains qui vivent désormais de chèque de paie dans la précarité et qui ont été contraints d’utiliser le mode de paiement de dernier recours pour joindre les deux bouts : la toute-puissante carte de crédit, avec ses frais d’intérêt exorbitants. Sur ce point, l’économie américaine a battu un nouveau record, mais pas d’une manière qui pourrait être considérée comme un motif de réjouissance.

« La dette américaine sur les cartes de crédit a augmenté de 45 milliards de dollars pour atteindre 1,03 billion de dollars au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, soit une augmentation trimestrielle de 4,6% », La rue a rapporté. « C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis que les soldes des cartes de crédit des ménages dépassent la barre des 1 000 milliards de dollars, le nombre de comptes de cartes de crédit ayant augmenté de 5,48 millions pour atteindre 578,35 millions au cours du trimestre. » Lorsque la dette des consommateurs atteint soudainement le montant que les États-Unis dépensent pour leur complexe militaro-industriel, vous savez qu’il y a un problème.

De toute évidence, les États-Unis ont de graves problèmes intérieurs à résoudre, mais ils préfèrent financer une guerre par procuration totalement insensée contre une puissance nucléaire à l’autre bout du monde.

Washington a fourni à l’Ukraine près de 100 milliards de dollars d’aide, et d’autres sont en préparation depuis que Moscou a lancé son opération militaire en février 2022. Cet argent n’a toutefois pas été utilisé uniquement pour financer l’armée ukrainienne. Des milliards de dollars ont subventionné les acteurs de l’économie ukrainienne, comme les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises, des acteurs du marché dont les homologues américains ont eux aussi désespérément besoin d’aide. Une étude récente menée par le Council on Foreign Relations montre que plus de 30 milliards de dollars – environ 40 % de l’aide totale des États-Unis à l’Ukraine au 31 juillet – ont été constitués d’aide financière ou humanitaire qui n’est pas directement liée au soutien militaire. Le financement militaire s’élève à environ 50 milliards de dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, l’administration Biden continue d’accueillir des migrants illégaux à un prix supérieur à celui dépensé pour mener une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Oui, tu l’as bien lu; le coût annuel de la prise en charge des millions de migrants illégaux entrant aux États-Unis s’élève à 150,7 milliards de dollars, selon le Fiscal Burden of Illegal Immigration on United States Taxpayers (FAIR).

En août, la patrouille frontalière américaine a enregistré 232 972 rencontres de migrants le long de la frontière sud-ouest, contre 183 494 en juillet. Le nombre de traversées pour septembre devrait être plus élevé que le mois précédent.

Nous avons donc ici deux événements simultanés – un conflit militaire désastreux en Ukraine et une frontière américaine qui fuit – qui aspirent de précieux fonds au contribuable américain. Il est important de noter que la rançon du roi qui est remise pour soutenir ces programmes démocrates dérangés ne sera jamais restituée, pas de notre vivant. Au lieu de cela, cela ne fera que s’ajouter au fardeau insoutenable de la dette nationale américaine, qui s’élève actuellement à 33 000 milliards de dollars, selon l’US Debt Clock. Il s’agit d’une somme d’argent astronomique avec laquelle nous ou les générations futures serons un jour obligés de faire face, et probablement le plus tôt possible.

Quel citoyen américain pourrait croire que ce financement gouvernemental a été un bon investissement pour le peuple américain ? Eh bien, ils sont des représentants à Washington, DC, par exemple. En mai, le sénateur « conservateur » américain Lindsey Graham, lors d’une rencontre avec le président ukrainien Vladimir Zelensky à Kiev, déclarait avec joie que «les Russes meurent» et l’aide à l’Ukraine est « Le meilleur argent que nous ayons jamais dépensé.« En plus d’écarter les chances qu’un tel « investissement » pourrait avoir pour déclencher une Troisième Guerre mondiale, Graham n’a jamais pensé une seule seconde que de tels fonds auraient pu contribuer grandement à la reconstruction des infrastructures américaines en ruine, comme ce mur inexistant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cela aurait été un merveilleux programme de travail pour l’économie américaine.

En bref, c’est juste un autre jour dans l’empire américain déconcerté, qui, tout comme son ancien précurseur romain, pourrait tirer la leçon de la surexpansion et des dépenses excessives de la manière la plus brutale imaginable – avec sa dissolution totale et complète.