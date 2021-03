Vous devez produire une déclaration de revenus pour obtenir un chèque, mais pour de nombreux Américains, ce n’est pas facile. | Gary Friedman / Los Angeles Times / Getty Images

Les avantages ne servent à rien s’ils n’atteignent pas leurs destinataires. Ils ne le font souvent pas.

Chaque citoyen américain qui a gagné moins de 75000 $ – ou 150000 $ au total pour les couples mariés – en 2019 ou 2020 a été éligible pour les trois cycles de relance pandémique: le chèque de 1200 $ au printemps dernier, le chèque de 600 $ en décembre et les chèques de 1400 $ qui sont en route en ce moment.

C’est une somme d’argent importante, suffisante pour changer la vie des gens qui économisent pour un dépôt de garantie pour un appartement, obtiennent enfin les soins médicaux nécessaires, paient pour la transition vers un meilleur emploi, ou faire face à des événements de la vie inattendus. Dans le dernier stimulus projet de loi, il y a encore plus d’argent pour toute personne admissible au chômage et toute personne ayant des enfants à charge.

Mais pour les personnes qui ont le plus besoin des chèques, ils peuvent être difficiles à obtenir. C’est parce que le principal mécanisme par lequel le gouvernement envoie les chèques aux gens est leur déclaration de revenus, c’est-à-dire que les chèques de relance sont envoyés automatiquement aux ménages qui ont produit des déclarations de revenus. Mais de nombreux ménages les plus pauvres d’Amérique ne déclarent pas d’impôt parce que leur revenu est suffisamment bas pour ne pas être requis. ProPublica a estimé à l’automne que 9 millions d’Américains éligibles à un chèque de relance n’en ont pas reçu, principalement parce que leurs revenus étaient si bas qu’ils n’ont pas déposé de déclarations de revenus.

Et pour les personnes en situation d’itinérance, le problème est particulièrement aigu. En plus de ne pas avoir déclaré de déclarations de revenus, la plupart n’ont probablement pas d’adresse fixe à laquelle les chèques peuvent être postés, un compte bancaire dans lequel ils pourraient être déposés et les documents d’identité nécessaires pour prouver leur admissibilité.

Mais les personnes en situation d’itinérance sommes éligible aux chèques de relance. Et obtenir ces chèques serait un coup de pouce indispensable.

Comment obtenir le chèque de relance si vous ne déclarez pas d’impôts ou si vous n’avez pas d’adresse fixe

L’inaccessibilité des chèques à ceux qui en ont le plus besoin est un état de choses déprimant, mais des conseils circulent en ligne sur ce qu’il faut faire à ce sujet. Un message de la militante Hamdia Ahmed a été partagé plus de 100000 fois:

J’étais vraiment contrarié que les sans-abri n’aient pas accès au chèque de relance de 1 400 $. Je viens de découvrir ça. Si vous êtes sans abri, vous pouvez vous rendre dans un bureau de déclaration de revenus où ils produiront quelque chose appelé déclaration EIP. Ils mettront ensuite l’argent sur une carte de débit. Retweet.! – Hamdia Ahmed (@hamdia_ahmed) 15 mars 2021

Comme le dit Ahmed, à l’heure actuelle, produire une déclaration de revenus est probablement le meilleur moyen d’obtenir les chèques si vous avez manqué. (Le PIE n’est que le mot officiel pour les chèques de relance – ils sont appelés «paiements d’impact économique».)

Jusqu’en novembre 2020, l’IRS disposait d’un «outil pour les non-déclarants» permettant aux gens de demander des chèques de relance sans produire de taxes – mais en ligne l’outil a maintenant été arrêté. Maintenant, le seul moyen qui reste pour obtenir les chèques est de les demander à titre de remboursement de vos taxes. La date limite fiscale est généralement le 15 avril, mais l’IRS a annoncé son intention de la retarder en raison de la pandémie.

Il existe des outils en ligne gratuits pour déposer des déclarations de revenus pour toute personne ayant un revenu inférieur à 72000 $, et l’IRS propose également des programmes gratuits d’assistance en personne pour ceux qui en ont besoin: Volunteer Income Tax Assistance et Tax Counselling for the Elderly, qui durent jusqu’en avril. 15 avril 2021 (et peut durer plus longtemps car la date limite d’imposition du 15 avril a été prolongée d’un mois). Il y a également des bureaux de déclaration de revenus qui vous aideront en échange d’une part du remboursement – bien que vous devriez en rechercher un qui prend une réduction raisonnable, car certains exigeront des centaines de dollars de plus que d’autres. Si vous ne disposez pas d’un compte bancaire sur lequel le chèque peut être déposé directement, il peut vous être envoyé sous forme de carte de débit.

Il existe également de nombreuses organisations communautaires qui travaillent avec succès pour obtenir des chèques de personnes. ProPublica a couvert Angel Resource Connection, qui a installé des tables à l’extérieur dans la région de Seattle pour aider les sans-abri à remplir «l’outil des non-déclarants» de l’IRS. Les files d’attente duraient des heures, car chaque personne avait besoin d’environ 20 minutes d’attention individuelle de la part d’un bénévole pour naviguer dans le formulaire glitch.

Alors que les organisations locales aident les personnes en situation d’itinérance à obtenir leur argent de relance, Centraide a un guide en ligne utile et une ligne téléphonique nationale: (844) -322-3639. Et selon MarketWatch, si vous n’avez pas d’adresse permanente, vous pouvez envoyer votre argent de relance par la poste à votre bureau de poste local, refuge pour sans-abri ou lieu de culte religieux.

Il y a donc un moyen d’obtenir le chèque même si vous êtes sans-abri. Mais remplir des documents gouvernementaux sans adresse fixe, accès à un ordinateur ou carte d’identité officielle reste un obstacle pour de nombreuses personnes.

Cette situation frustrante a créé un vide dans lequel les organisations sont entrées – parfois avec des résultats douteux.

En Californie, une entreprise appelée Docuprep a offert aux sans-abri leurs chèques de relance de 1200 $, donnant à un client 800 $ et garder 400 $ pour eux-mêmes, une forte réduction. Mais comme l’ont montré les reportages, cette expérience ne s’est pas déroulée sans heurts. Plus de 60 pour cent des demandes de personnes sans abri ont été rejetées par l’IRS parce que les noms et les informations ne correspondaient pas à ce que le gouvernement avait dans le dossier. De simples fautes d’orthographe, des changements de nom et d’autres incohérences de données peuvent retarder le processus d’obtention d’un retour approuvé et d’un chèque.

Mais même pour les 40% restants des demandes, les chèques n’ont pas été livrés en novembre, quand ils ont été promis, ni en décembre, ni en janvier. Au lieu de cela, les contrôles ont été retardés à plusieurs reprises car l’IRS a essayé de s’assurer que le programme n’était pas frauduleux. La frustration a monté car Docuprep n’a pas réussi à livrer les chèques. Le numéro de téléphone sur le site Web de l’entreprise est maintenant déconnecté et le nombre de personnes n’est pas clair – le cas échéant – ont obtenu leur chèques.

Le système de prestations compliqué de l’Amérique

Mais ce problème d’un système trop compliqué qui empêche les gens d’accéder aux prestations ne se limite pas aux contrôles de relance. Pour de nombreux avantages gouvernementaux, de nombreuses personnes admissibles ne l’obtiennent pas – souvent parce qu’elles ne savent pas comment s’inscrire.

Un rapport d’août 2020 du ministère de l’Agriculture révèle que 16% des personnes éligibles aux coupons alimentaires ne les obtiennent pas. Le nombre varie énormément d’un État à l’autre, ce qui suggère que les différences spécifiques à chaque État dans les messages d’éligibilité, les processus d’inscription et la distribution des avantages contribuent probablement aux différences. Le programme d’assistance temporaire pour les familles nécessiteuses est notoirement difficile d’accès pour les familles éligibles, et seulement environ 23% d’entre elles recevaient une aide en 2019.

L’itinérance, le handicap et l’extrême pauvreté rendent tous les avantages plus difficiles d’accès – les personnes qui en ont le plus besoin sont donc souvent les plus susceptibles de tomber entre les mailles du filet.

Comme mon collègue Dylan Matthews l’a soutenu à maintes reprises, le gouvernement fédéral doit rendre ses programmes d’aide plus simples et plus accessibles. Des progrès ont été réalisés sur cette question dans le récent plan de relance – l’allocation pour enfants de Biden a converti le crédit d’impôt pour enfants existant en une prestation quasi universelle envoyée aux bénéficiaires admissibles chaque mois, rendant le programme à la fois plus généreux et accessible. Mais c’est une solution d’un an, et il y a beaucoup plus de travail à faire sur ce front.

Il va sans dire que c’est une manière terrible de faire des paiements de relance – et toute autre forme d’aide gouvernementale. Si le gouvernement fédéral veut aider les gens, il ne suffit pas d’adopter des programmes qui les aident en principe – le gouvernement a en fait pour construire l’infrastructure nécessaire pour mettre cette aide entre leurs mains.

Par exemple, l’IRS a été chargé d’envoyer les chèques de relance et de faire connaître l’éligibilité, mais il n’a pas de budget pour la sensibilisation du public ou le marketing. Il aurait facilement pu en avoir un avec la responsabilité d’envoyer les chèques.

Il existe également des solutions à plus grande échelle. Certains penseurs politiques préfèrent donner à chaque Américain un compte bancaire fédéral, ce qui résoudrait simultanément le problème de la sous-banque – où les pauvres, qui ne sont pas rentables pour le système bancaire à rechercher en tant que clients, la difficulté à accéder aux services financiers de base – et le problème de l’envoi de chèques de relance et de prestations. En principe, le gouvernement pourrait répondre aux récessions, aux pandémies et aux catastrophes de toutes sortes en déposant simplement un peu d’argent dans nos comptes de la Fed.

Les dernières années ont vu un virage dramatique vers l’argent liquide comme moyen de résoudre les difficultés. Des recherches ont montré que les pauvres utilisent davantage leur argent pour travailler davantage et améliorer leur vie, et que l’argent liquide est souvent le meilleur moyen de les aider. Les chèques de relance ont été extrêmement populaires et le Parti démocrate a remporté une majorité au Sénat en grande partie grâce à une promesse d’envoyer plus de chèques, ce qu’ils ont maintenant fait.

Mais une politique d’envoi de chèques doit être associé à un plan pour que ces chèques soient effectivement distribués aux personnes en situation de pauvreté et d’itinérance.