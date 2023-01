Les Américains révèlent leurs principales préoccupations pour 2023 – sondage

De grandes majorités prévoient des difficultés économiques et des divisions politiques dans le pays, associées à un déclin de la puissance mondiale des États-Unis

Les Américains sont extrêmement pessimistes quant à la fortune de leur pays en 2023, 80 % prédisant des difficultés économiques et 90 % s’attendant à une augmentation des conflits politiques, selon un sondage Gallup. Les répondants voient également la Russie et les États-Unis s’affaiblir au milieu du conflit en Ukraine.

Publiée mardi, l’enquête révèle que 81 % des Américains s’attendent à ce que leurs impôts augmentent plutôt qu’à baisser cette année, 79 % s’attendent à une année de “difficulté économique” et 65 % s’attendent à ce que les prix continuent d’augmenter à un rythme élevé.

Quelque 72% s’attendent à ce que les taux de criminalité augmentent, tandis que 90% disent que 2023 apportera plus “conflit politique” que “coopération politique”.

Ces tendances ont déjà été établies en 2022. L’année a vu l’inflation atteindre un sommet en 40 ans, l’administration Biden ajoutant malgré tout des billions de dollars de nouvelles dépenses. Biden a clôturé l’année en signant un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars, qui, bien que fortement critiqué par les républicains, a été adopté par le Congrès avec le soutien d’une poignée de hauts législateurs du GOP.

Bien que les taux de criminalité n’aient pas augmenté à l’échelle nationale, les infractions violentes ont augmenté de façon spectaculaire dans certaines villes à la suite des manifestations de 2020 Black Lives Matter.

L’establishment américain de la politique étrangère a passé l’année fortement concentré sur l’Ukraine, Washignton envoyant des expéditions d’armes de plus en plus lourdes à Kiev et allouant plus de 100 milliards de dollars d’aide économique et militaire au pays depuis le début de l’opération militaire russe en février dernier.

Seuls 14 % des répondants prédisent “une année plus paisible” en avance, avec 85 % anticipant “une année plus troublée avec beaucoup de discorde internationale.” 64% ont déclaré que 2023 sera une année où “La puissance américaine va décliner” dans le monde, un nombre égal prédisant un déclin de la puissance russe.

Avec les États-Unis et la Russie enfermés dans le conflit ukrainien, 73 % ont déclaré s’attendre à “La Chine augmentera sa puissance dans le monde.”

Alors que leur parti entre en 2023 aux commandes de la Maison Blanche et de l’une des deux chambres du Congrès, les démocrates sont plus optimistes pour l’année à venir que les républicains. Plus d’un tiers s’attendent à une prospérité économique, contre 4 % des républicains, tandis que 47 % s’attendent à une baisse des taux de criminalité, contre 6 % des républicains.