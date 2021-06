Les Américains retournent aux gymnases, l’intérêt pour l’entraînement à domicile diminue: Jefferies

Un client porte un masque facial pendant qu’il soulève des poids tout en s’entraînant à l’intérieur d’une salle de sport Planet Fitness alors que l’emplacement rouvre après avoir été fermé en raison de la pandémie de Covid-19, le 16 mars 2021 à Inglewood, en Californie. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images

Alors que les restrictions de Covid se relâchent à travers le pays, les vaccins sont injectés dans les bras et les centres de fitness annulent les politiques de port de masques, de plus en plus de personnes retournent au gymnase, selon de nouvelles recherches. Jefferies a suivi les visites de chaînes de fitness telles que Planet Fitness et 24 Hour Fitness et a surveillé les recherches en ligne de gymnases et de programmes de fitness numériques tels que Peloton. Alors que de nombreux Américains ont investi dans ce dernier pendant la crise sanitaire, aspirant à transpirer chez eux, cette demande semble s’estomper. Les recherches en ligne de « salle de sport près de chez moi » se sont accélérées en mai par rapport à avril, a découvert Jefferies, revenant à des niveaux record remontant à janvier 2020. Jefferies a déclaré que l’intérêt de recherche pour trouver une salle de sport à proximité imite ce qui est normalement suivi au début de la nouvelle année — un moment où de nombreuses personnes s’engagent à adopter un mode de vie plus sain. La firme a noté que les recherches sur Crunch Fitness et Blink Fitness ont rebondi le plus fort parmi les chaînes nationales de gym, depuis le début de l’année. La circulation dans les centres de remise en forme, quant à elle, s’est régulièrement améliorée tout au long de cette année. Au mois dernier, a déclaré Jefferies, le trafic dans les gymnases à l’échelle nationale était revenu à 83% des niveaux de janvier 2020 et en baisse de seulement 6% par rapport à la même période en 2019. Trafic national du centre de remise en forme

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Source : Jefferies, Safegraph

Les visites au gymnase semblent les plus élevées en Géorgie, en Floride et au Texas, où les restrictions de Covid ont été plus légères par rapport à de nombreux États du nord-est et le long de la côte ouest, a noté Jefferies. La chaîne de fitness haut de gamme Equinox est le plus grand retardataire du groupe, probablement touché par le déménagement de ses clients vers les banlieues, a ajouté Jefferies. La plupart des emplacements d’Equinox se trouvent dans la région de New York. Alors que de plus en plus de personnes quittent la maison pour retourner au gymnase, les recherches d’équipements de fitness à domicile et de lecteurs de fitness numériques se modèrent, selon les recherches de Jefferies. L’entreprise a recherché des ballons d’exercice, des haltères, des tapis de yoga, des cordes à sauter, des pistolets de massage, des poids, des rouleaux en mousse et des vélos d’exercice. Et l’intérêt a dégringolé depuis janvier dernier. Intérêt pour les équipements de fitness à domicile

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Source : Jefferies, Safegraph