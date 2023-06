Les Américains réservent leurs voyages d’été cette année malgré l’inflation

Les Américains sont impatients de voyager cet été malgré des budgets limités par l’inflation.

« Ils réservent des vols, des hôtels, des voitures de location, des maisons de vacances », a déclaré l’économiste de Hopper Hayley Berg. « Ils présentent également un comportement de recherche d’accords. »

Le prix global des voyages a augmenté de 16 % par rapport à cette période en 2019, selon le Indice des prix des voyages NerdWallet.

Mais cela ressemble toujours à un accord, compte tenu de la récente détente des prix à mesure que l’inflation se refroidit. Les tarifs aériens sont en baisse de 13,4 % depuis l’an dernier, selon les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation. Les prix de location de voitures ont culminé en juillet 2021, selon NerdWallet, et n’ont cessé de baisser. Les taux en mai sont en baisse de 12,4 % d’une année sur l’autre.

Près de 85% des adultes américains ont l’intention de voyager cet été, selon à une enquête menée par The Vacationer. De plus, plus de 60 % des adultes ont l’intention de voyage pour le week-end du 4 juillet.

Les voyages internationaux sont particulièrement populaires cet été, principalement en raison de la demande refoulée, car c’est le premier été sans restrictions de voyage liées à Covid, a déclaré Berg.