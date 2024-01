Les Américains redeviennent optimistes quant à l’économie, à quelques exceptions près

Les consommateurs américains n’ont pas été aussi satisfaits de l’orientation de l’économie depuis des années.

Cela pourrait signifier la fin de ce que certains appelaient une « vibes-cession », dans laquelle, malgré un chômage au plus bas depuis des décennies et une inflation en baisse, quelque chose semblait encore un peu bizarre dans l’économie.

Premièrement, le mensuel de l’Université du Michigan enquête La confiance des consommateurs américains a bondi de 13 % en janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2021 – le gain cumulé sur deux mois de 29 % constituant la plus forte augmentation consécutive depuis 1991, lorsqu’une récession touchait à sa fin.

Et le Enquête de la Réserve fédérale de New York sur les finances des consommateurs pour décembre, publié plus tôt ce mois-ci, a montré que la perception de la situation financière actuelle des ménages s’est améliorée, avec moins de répondants déclarant être dans une situation pire qu’il y a un an.

Les opinions sur l’état de l’économie restent profondément polarisées selon les partis politiques. Alors que les démocrates ont évalué leurs conditions économiques actuelles à 106,5 dans l’enquête de l’Université du Michigan – ce qui figurait parmi les notes les plus élevées enregistrées – les Républicains lui ont attribué une note de 61,9 ; les indépendants sont arrivés à 77,2.

Et à 78,8, la note globale de l’économie reste bien inférieure aux scores observés juste avant la pandémie.

Mais le sentiment n’est désormais qu’à 7 % de la moyenne historique de 1978, révèle l’enquête du Michigan. Et le score le plus récent montre que les démocrates et les républicains expriment leurs lectures les plus favorables depuis l’été 2021.

Les analystes affirment que la tendance à la hausse du sentiment est désormais indubitable.

“Avec le rebond de la confiance et la baisse des anticipations d’inflation, c’est un autre signe que l’économie est sur la bonne voie pour un atterrissage en douceur”, a écrit Andrew Hunter, économiste en chef adjoint du groupe de recherche Capital Economics pour les États-Unis, dans une note aux clients après la publication de l’enquête sur la confiance des consommateurs. publié vendredi.

La tendance à la hausse du sentiment est due à la vigueur persistante du marché du travail et à l’apaisement des inquiétudes concernant l’inflation. Le ministère du Travail a rapporté jeudi que les demandes hebdomadaires initiales de chômage étaient tombées à 187 000 – le niveau le plus bas depuis septembre 2022. Le taux de chômage, à 3,7 %, est aux niveaux d’avant la pandémie.

L’enquête de la Fed de New York a montré que cette vigueur devrait se maintenir. La preuve en est la probabilité moyenne que le taux de chômage américain augmente d’ici un an ; l’enquête a montré que cette probabilité diminuait de 1,4 point de pourcentage à 37,0 %.

Et la probabilité moyenne perçue de perdre son emploi au cours des 12 prochains mois a diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 13,4 %.

En ce qui concerne l’inflation, le Bureau of Labor Statistics a rapporté la semaine dernière que la croissance des prix continue de ralentir – et les résultats de l’enquête de confiance ont montré que les consommateurs américains s’attendent à ce que la tendance se poursuive. Les attentes médianes d’inflation pour les 12 prochains mois ont atteint le niveau le plus bas enregistré depuis janvier 2021, a annoncé la Fed de New York.

Joe Brusuelas, économiste en chef du cabinet de conseil RSM, a déclaré que les consommateurs constatent une baisse des prix à la pompe à essence et dans les rayons des épiceries et réagissent en conséquence.

“Alors que nous continuons de constater une désinflation dans l’économie, cela signifie que les salaires réels vont s’améliorer”, a déclaré Brusuelas. “Et à mesure que les salaires réels s’améliorent, le sentiment va changer, et vous le constatez.”

Certains éléments de l’économie restent fondamentalement modifiés – et dans certains cas, dans une situation pire – par rapport à la période pré-pandémique. Même si la croissance des prix ralentit, les niveaux des prix restent bien supérieurs aux niveaux de 2019. Un facteur important à l’origine de l’inflation actuelle est la baisse spectaculaire du taux d’activité global, passant d’un sommet de 63,3 % à l’hiver 2019-2020 au niveau actuel de 62,5 %. Cela équivaut à ce que des millions de résidents américains aient quitté le marché du travail, ce qui a entraîné une hausse des salaires qui a fait monter le prix des biens et des services.

Jusqu’à récemment, la croissance de l’inflation dépassait même cette forte croissance des salaires. Et l’enquête de la Fed de New York a montré que les attentes en matière de bénéfices ont en fait chuté le mois dernier pour atteindre leur plus bas niveau depuis avril 2021.

À l’instar de l’enquête de l’Université du Michigan, le rapport de la Fed de New York montre de profonds clivages dans les visions de l’économie en fonction des données démographiques. La baisse des attentes en matière de revenus a été dominée par les personnes possédant au plus un diplôme d’études secondaires ; pour ceux qui détenaient un diplôme universitaire, les attentes en matière de revenus sont restées inchangées. De même, la précarité de l’emploi a augmenté chez ceux qui possèdent au plus un diplôme d’études secondaires, mais reste modérée chez ceux qui ont au moins quelques diplômes collégiaux et collégiaux.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s, a déclaré que les divisions politiques s’avèrent être le principal moteur de désaccord sur ce qui est par ailleurs une économie dont les tendances semblent toutes aller dans la bonne direction.

“L’inflation se modère, les actions atteignent des niveaux record, les prix de l’immobilier atteignent des niveaux record, les taux d’intérêt sont sur le point de commencer à repartir”, a déclaré Zandi.

Même si les niveaux du service de la dette varient davantage en fonction du statut socio-économique, a-t-il ajouté, « l’Américain moyen peut jeter un coup d’œil autour de lui et dire que l’économie est bonne – exceptionnellement bonne. encore un moment.”