Les Américains reconnaissent que le climat change. Mais ils ne sont pas d’accord sur le pourquoi – et sur ce qu’il faut faire à ce sujet

Alors que des images de pistes qui fondent, de voies ferrées qui se déforment et d’incendies de forêt qui font rage ont attiré l’attention du monde cette semaine, les Américains sont restés dans l’impasse sur la manière de ralentir le changement climatique qui, selon les scientifiques, est à l’origine d’une grande partie des conditions météorologiques extrêmes que nous observons.

La désintégration du plan climatique du président américain Joe Biden – qui aurait injecté environ 300 milliards de dollars américains en incitations fiscales dans le secteur des énergies renouvelables, subventionné l’achat de véhicules électriques et accéléré les efforts pour réduire de moitié les émissions de carbone du pays d’ici 2030 – a souligné la polarisation qui existe encore lorsqu’il s’agit de prioriser les enjeux climatiques.

UN enquête réalisée par le Pew Research Center en mai a révélé que 49% des Américains ont déclaré que les politiques de l’administration Biden sur le changement climatique amenaient le pays dans la bonne direction, tandis que 47% ont déclaré le contraire.

Et bien que la majorité des Américains reconnaissent que le climat change, ils ne sont pas toujours d’accord sur ce qui motive ce changement et sur ce qu’il faut faire à ce sujet.

Une vue aérienne montre des maisons détruites dans une zone inondée de Montegut, en Louisiane, après que l’ouragan Ida a touché terre en Louisiane en août 2021. Près des trois quarts des Américains ont déclaré avoir subi au moins un événement météorologique extrême au cours de l’année écoulée, selon un Enquête du Pew Research Center. (Marco Bello/Reuters)

Parallèlement aux divisions politiques, les progrès des démocrates sur le dossier climatique ont été sapés par le fait qu’à une époque où les prix de l’essence sont douloureusement élevés et où l’inflation dépasse 9 %, les électeurs des deux partis ne le considèrent pas comme une priorité absolue.

“Le changement climatique continue de se classer loin derrière l’inflation et la violence armée comme un sujet de grande préoccupation pour les Américains”, a déclaré Tim Malloy, analyste pour le Quinnipiac University Poll, qui suit les sentiments des électeurs.

“Cela reste une bataille difficile pour amener les Américains à se concentrer sur ce que les experts considèrent comme un danger clair et présent.”

Quinnipiac et d’autres sondages récents classent le changement climatique derrière l’inflation, la violence armée, l’immigration et l’intégrité des élections comme les problèmes les plus urgents auxquels le pays est confronté. UN Sondage CNN prises entre le 13 juin et le 13 juillet ont révélé que même parmi les électeurs alignés sur les démocrates, le changement climatique se classait au quatrième rang des problèmes que les répondants voulaient aborder lors des élections de mi-mandat de novembre.

REGARDER | Pourquoi le projet de loi américain sur le climat a échoué avant d’atteindre le Sénat :

Les démocrates ont bloqué la législation sur le changement climatique alors que des millions de personnes font face à des avis de chaleur Un seul démocrate se range du côté de ses collègues républicains pour bloquer l’agenda climatique du président américain Joe Biden au Sénat. Cela amène la Maison Blanche à chercher des alternatives alors que plus de 100 millions d’Américains cuisent sous les avis de chaleur.

« L’essentiel, c’est l’inflation »

C’est ce sentiment que le sénateur démocrate centriste Joe Manchin a exploité lorsqu’il n’a pas soutenu le plan climatique de son parti la semaine dernière, assurant sa défaite s’il devait être présenté au Sénat américain, dont le contrôle est partagé également entre les démocrates et les républicains.

“L’essentiel, c’est l’inflation”, a déclaré le législateur de Virginie-Occidentale aux journalistes plus tôt cette semaine. “Je m’inquiète pour la personne qui ne peut pas nourrir sa famille, qui ne peut pas mettre d’essence dans sa voiture pour aller travailler et qui a du mal à payer ses factures de services publics… Je suis plus préoccupé par cela plus que rien d’autre.”

Manny Villa pense que les électeurs pourraient changer d’avis en novembre. Le natif de Caroline du Nord qui visitait Washington, DC, cette semaine dit que son état d’origine a vu plus de jours au-dessus de 32 ° C cet été que d’habitude – et des conditions météorologiques tout aussi inhabituelles à travers le pays attirent l’attention du public.

Manny Villa de Caroline du Nord, photographié sur Capitol Hill, dit qu’il pense que la chaleur intense que connaissent de nombreuses régions des États-Unis fera passer le changement climatique plus haut dans les priorités des gens d’ici les élections de mi-mandat en novembre. (Radio-Canada)

“Je pense que le changement climatique aura un impact plus important sur le vote après cet été, alors que nous avons eu une chaleur record”, a-t-il déclaré à Katie Simpson de CBC. “L’économie sera probablement le plus gros impact, mais le changement climatique doit être là-haut.”

Il aimerait voir plus d’investissements dans l’énergie éolienne, solaire et nucléaire et plus de crédits d’impôt pour l’énergie solaire résidentielle, a-t-il déclaré. “Tout ce qu’ils peuvent faire pour augmenter l’utilisation de cela.”

La vitesse de la transition énergétique divise

À quelle vitesse s’éloigner des combustibles fossiles est une question polarisante aux États-Unis

Selon le Pew, 82 % des républicains et de ceux qui penchent pour les républicains se disent opposés à l’arrêt progressif de la production de nouveaux véhicules à essence d’ici 2035, tandis que 65 % des électeurs démocrates et de tendance démocrate se disent favorables. enquête .

Daniel Brooks, 42 ans, est fermement dans le camp qui considère la tentative de Biden d’accélérer la transition loin des combustibles fossiles comme trop trop rapide. L’agriculteur de cultures en rangs du comté de Tate, dans le Mississippi, a déclaré qu’il était contre la fermeture par Biden du pipeline Keystone XL et des emplois potentiels qui en découleraient.

“Nous sommes tellement dépendants des combustibles fossiles, et nous ne sommes pas encore assez efficaces avec notre énergie solaire, éolienne et électrique pour que tout le monde y aille immédiatement”, a-t-il déclaré alors que lui, sa femme et ses deux enfants prenaient des photos à l’extérieur du White Maison cette semaine. “Cela va devoir être une transition plus lente.”

Un chauffeur pompe de l’essence à Lynnfield, Mass., cette semaine. Les Américains ne sont pas d’accord sur la rapidité avec laquelle il faut s’éloigner des combustibles fossiles. (Joseph Prezioso/AFP/Getty Images)

Comme un majorité des Américains, Brooks soutient l’utilisation de sources d’énergie plus renouvelables telles que l’éolien et le solaire.

“Je cultive et j’utilise beaucoup de carburant, et je suis d’accord que nous devrions être de bons intendants avec nos énergies et avec notre pétrole, mais je ne suis pas d’accord [with] la façon dont nous procédons », a déclaré Brooks.

“Je pense que couper les choses immédiatement n’est pas la solution.”

Les républicains et les démocrates sont d’accord sur certaines politiques telles que la plantation d’arbres pour absorber les émissions de carbone et l’octroi de crédits d’impôt aux entreprises pour la capture et le stockage du carbone, mais ils diffèrent en ce qui concerne les combustibles fossiles, 76 % des républicains étant favorables à davantage de pétrole et de gaz offshore. forage, contre 27% des démocrates.

Bien qu’aucun républicain à la Chambre ou au Sénat n’ait soutenu le projet de loi sur le climat de Biden, les jeunes républicains soutiennent certaines actions fédérales sur le climat, telles que des incitations pour les véhicules hybrides et électriques et obligeant les compagnies d’électricité à utiliser davantage d’énergie renouvelable, a déclaré Cary Funk, directeur scientifique de Pew. et la recherche sur la société.

Les jeunes démocrates, quant à eux, disent que même les politiques qui n’ont pas réussi à passer au Congrès ne vont pas assez loin.

REGARDER | Comment la chaleur affecte votre santé :

Les effets de la chaleur sur votre corps Le professeur Gordon Giesbrecht de l’Université du Manitoba parle avec CBC News de la façon dont le corps humain régule sa température et de ce qui se passe lorsque ce système commence à lutter contre la chaleur intense.

La plupart ont connu des conditions météorologiques extrêmes

L’enquête Pew a révélé qu’une majorité d’Américains (71%) affirment que leur communauté a connu des conditions météorologiques extrêmes au cours de l’année écoulée, telles que des sécheresses, des inondations ou des épisodes de chaleur inhabituelle. Qu’ils associent ou non ces événements au changement climatique peut déterminer s’ils soutiennent ou non les politiques pour y faire face.

Les interventions visant à endiguer le changement climatique sont toujours considérées par de nombreux Américains comme préjudiciables à l’économie, déclare Samatha Gross, directrice de l’initiative sur la sécurité énergétique et le climat à la Brookings Institution à Washington.

“J’ai l’impression que nous manquons le fait que le changement climatique endémique est terrible pour l’économie”, a-t-elle déclaré. “Cela me frustre que nous ne soyons pas plus avant-gardistes … Nous nous sommes concentrés sur les coûts et non sur les avantages.”

Anthony Harris essuie la sueur de son visage lors d’un avertissement de chaleur excessive à San Antonio, au Texas, mardi. (Lisa Krantz/Reuters)

Bien que Biden ait promis mercredi de “ne pas prendre non pour réponse” et d’utiliser ses pouvoirs exécutifs pour faire avancer son programme climatique, Gross craint que les États-Unis n’aient raté leur chance d’adopter une législation fédérale au-delà de la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi adoptée l’année dernière, qui un financement accru pour les technologies et les infrastructures d’énergie propre.

Alors que les États peuvent promulguer leurs propres lois, il existe des domaines où les normes fédérales peuvent faire la différence, a déclaré Gross.

“Le transport est le plus grand secteur d’émissions aux États-UnisunEt une grande partie des éléments de transport sont nécessairement fédéraux, comme les normes d’efficacité énergétique », a-t-elle déclaré. «De plus, des choses comme le plafonnement et l’échange… si vous voulez vraiment un prix du carbone à l’échelle de l’économie qui permet des compromis entre les secteurs, une chose fédérale.”

REGARDER | Biden dit qu’il utilisera des décrets exécutifs pour promulguer des politiques climatiques :

Biden annonce de nouvelles mesures sur le changement climatique au milieu des avertissements de chaleur Alors que des millions d’Américains vivent sous des avertissements de chaleur, le président américain Joe Biden a annoncé une série de nouvelles mesures pour lutter contre le changement climatique, mais s’est abstenu de déclarer une urgence nationale.

Certains États n’attendent pas l’action fédérale

La législation fédérale peut également être plus difficile à annuler qu’au niveau des États, a déclaré Gross, bien que la récente Décision de l’EPA le recul des limites fédérales sur les émissions des centrales électriques montre que ce n’est pas toujours le cas.

Dans l’État d’origine de Manchin, la Virginie-Occidentale, par exemple, les républicains ont tenté cette année, en vain, d’abroger le Virginia Clean Economy Act que les démocrates avaient introduit deux ans plus tôt, qui engage les services publics à devenir sans carbone d’ici 2050.

Manchin a cité les factures de services publics élevées comme l’une des raisons pour lesquelles il n’était pas prêt à soutenir le financement d’initiatives climatiques ambitieuses, mais James Van Nostrand, directeur du Centre pour l’énergie et le développement durable de l’Université de Virginie-Occidentale, a déclaré que c’était la réticence de l’État à accélérer le l’adoption d’énergies renouvelables moins chères qui nuit aux personnes que le sénateur prétend protéger.

La vapeur monte d’un tas de charbon dans une mine de Bishop, W.Va. De nombreuses mines de charbon en Virginie-Occidentale ont fermé, mais le charbon alimente toujours l’essentiel de la production d’électricité de l’État, selon les chiffres de 2020 de la US Energy Information Administration. (Brian Snyder/Reuters)

“Nos tarifs des services publics augmentent plus rapidement que les autres États du pays parce que nous continuons à brûler plus de charbon”, a déclaré Van Nostrand, qui a écrit un livre sur l’impact du charbon sur le développement de l’énergie propre. “La plupart des États sont passés du charbon au gaz naturel, à l’éolien et au solaire, et nous obtenons toujours 88 % de notre électricité grâce au charbon.”

Comme beaucoup de critiques de Manchin, Van Nostrand soupçonne que le fait que le sénateur ait bénéficié financièrement de l’industrie du charbon a été pris en compte dans sa décision de rejeter le projet de loi sur le climat, mais affirme que les mineurs de charbon ne seront pas aidés à long terme.

“Nous passons à côté de tous les emplois créés dans le secteur de l’énergie propre », a-t-il déclaré. « C’est là que la majeure partie de la croissance de l’emploi a eu lieu au cours de la dernière décennie. … Ils ne paient pas aussi bien, mais il y a un avenir là-bas.”

Des éoliennes produisent de l’électricité dans une ferme près de Throckmorton, au Texas. L’État est plus connu pour le pétrole mais possède un important secteur de l’énergie verte. (Nick Oxford/Reuters)

Tyler Duvelius du Conservative Energy Network, qui plaide pour des solutions climatiques axées sur le marché au niveau des États, est plus optimiste quant à la capacité des États à s’attaquer au problème climatique.

Il cite des États conservateurs tels que l’Iowa, qui produit plus de la moitié de son électricité à partir d’énergies renouvelables, la Floride, dont le gouverneur a soutenu les initiatives de résilience climatique, et le vaste secteur de l’énergie propre du Texas.

“Quand vous regardez un État comme l’Iowa, par exemple … l’énergie propre est là pour rester. Cela a été soutenu par les dirigeants républicains et démocrates parce que cela a un bon sens économique”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous accordez la priorité à l’aspect du marché libre, au lieu que le gouvernement impose un mandat, c’est à ce moment-là que les solutions vont durer beaucoup plus longtemps que la durée de vie de l’humeur politique du pays.”

