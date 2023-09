Les Américains reçoivent une facture de 500 $ lors d’un voyage en bateau après avoir commis une simple erreur touristique

Un groupe de femmes a partagé l’erreur coûteuse qu’elles ont commise lors d’une excursion en bateau en France.

Dans une vidéo partagée sur TikTok il y a deux jours avec plus de 554 000 vues, les voyageurs (@thevacationtwins) ont raconté comment ils ont été contraints de payer une facture de plus de 500 € (529 $) pour des pâtes au homard.

Cassidy et Leah Armbruster sont des jumelles identiques, originaires de Milwaukee, Wisconsin, et vivent maintenant ensemble à Madrid, en Espagne. Lors d’un récent voyage dans le sud de la France avec des amis d’université, ils ont été surpris par une facture alimentaire inattendue.

Gros plans sur le repas de pâtes au homard. Les touristes ont déclaré à Newsweek que le plat lors d’un voyage en bateau en France leur avait coûté plus de 500 dollars.

@thevacationtwins/TikTok



« Il y avait un bateau-restaurant qui circulait pour vendre de la nourriture. En fait, nous n’allions rien commander parce que nous avions apporté des collations et avons ensuite pensé que nous pourrions partager une pizza. Mais c’était le 1er septembre et ils ont arrêté de vendre des pizzas la veille, depuis le la saison touristique touchait à sa fin », a déclaré Armbruster Semaine d’actualités.

Alors que les jumeaux étaient assis à l’avant du bateau, mangeant leurs collations et profitant du soleil, leur ami est venu de l’arrière et leur a demandé s’ils voulaient des pâtes.

« Nous avons dit pourquoi pas, en supposant qu’il s’agirait de pâtes à prix normal », a ajouté Armbruster. « Le bateau a dit : « Nous reviendrons dans une heure » et quand ils sont revenus avec les pâtes, ils ont insisté pour que nous payions. » Les voyageurs ont été stupéfaits de constater que les pâtes coûtaient 500 €.

Les homards peuvent être un aliment coûteux pour plusieurs raisons. Les crustacés sont récoltés à l’état sauvage dans l’océan et ne sont pas élevés, de sorte que l’offre limitée fait grimper les prix. Les processus agricoles à forte intensité de main-d’œuvre impliquent de sortir sur des bateaux, de poser des pièges, de les hisser et de trier les prises.

De nombreuses régions ont également mis en place des réglementations strictes pour protéger les populations de homard et garantir une pêche durable. Ces lois peuvent limiter le nombre de homards pouvant être capturés, ainsi que le moment et le lieu, ce qui peut avoir un impact sur l’offre et le prix.

Les homards étant généralement transportés vivants pour conserver leur fraîcheur, leur déplacement nécessite une manipulation soigneuse, ce qui augmente également le coût.

Les homards sont susceptibles d’être plus chers à certaines périodes de l’année en raison de la disponibilité saisonnière.

Ces facteurs comptent tous avant même que les coquillages n’atteignent un restaurant, où des majorations sont ajoutées pour tenir compte de la préparation, de la présentation et du service fourni.

Statista dit que le coût moyen du homard américain a explosé ces dernières années, pour atteindre 5 dollars la livre en 2019, selon les dernières données disponibles.

« Le capitaine était français et s’est disputé avec le bateau-restaurant pour nous faire payer autant », a déclaré Armbruster. « En fin de compte, mon ami s’est contenté de présenter la facture pour éviter un problème. »

Dans plus de 100 commentaires, les gens ont partagé leurs réactions face à l’erreur liée au homard.

« Oh mon Dieu [Oh my god] 500 [dollars]je me serais évanoui ! », a écrit The Travelling Ginger, tandis qu’Anna Canela a répondu : « C’est fou, j’ai eu le même repas sur un catamaran à Santorin pour 150 euros, vous vous êtes tous fait voler. »

En fin de compte, le groupe a mis cela sur le compte de l’expérience et a dit : « vous vivez et vous apprenez », mais a convenu qu’il demanderait certainement le prix avant de commander quoi que ce soit à l’avenir.