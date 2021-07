Les Américains recherchent un allégement fiscal sur les bénéfices en bitcoins

L’expatriée russe Katie Ananina a passé les trois dernières années à aider les gens à esquiver les impôts sur leurs gains en bitcoins. Cela fait partie de sa mission de s’en tenir à l’homme, un cas d’évasion fiscale à la fois. Comme le nom le suggère, Passeport Plan B offre aux clients riches en crypto un chemin vers un deuxième passeport dans leur choix de sept paradis fiscaux, pour la plupart tropicaux, qui sont tous exonérés de l’impôt sur les plus-values ​​sur les avoirs en crypto. « J’ai été assez intelligent pour comprendre que 200 $ en bitcoins vaudront 100 000 $ à un moment donné », a déclaré Ananina. « Je ne pense pas que le gouvernement devrait avoir 40% de cela. »

Ananina n’est pas votre maximaliste stéréotypé en bitcoin, une expression utilisée pour décrire les personnes qui croient que le bitcoin, et pas nécessairement les autres crypto-monnaies, est l’avenir de la finance. Né et élevé à Chelyabinsk, une ville du centre de la Russie, à 90 miles au nord de la frontière du Kazakhstan, le ancien coureur professionnel de voiliers a déménagé aux États-Unis en 2016 après avoir décroché une carte verte, grâce à son statut de l’un des meilleurs marins du monde. Il y a cinq ans et demi, elle ne parlait pas anglais, mais vous ne le sauriez jamais pour la rencontrer. Pour Ananina, l’attrait du bitcoin a été mis à nu lorsqu’elle a vu la monnaie russe chuter de 50 % au cours des deux mois où elle vivait en Espagne alors qu’elle concourait pour l’équipe nationale russe de voile au début de 2015. « Mon professeur de macroéconomie n’a pas pu me l’expliquer. Il n’y avait aucune chance que je puisse exécuter mes équations et comprendre ce qui s’est passé là-bas », a-t-elle déclaré. « J’ai réalisé que je n’étais pas satisfait de la façon dont fonctionne l’argent. » Ainsi ont commencé les jours d’Ananina en tant qu’évangéliste du bitcoin. Mais être un maxi bitcoin ne consiste pas seulement à croire en une seule devise, selon Ananina. Elle croit de tout cœur à l’arbitrage juridictionnel, ce qui, pour elle, signifie abandonner les règles d’un gouvernement sur ses actions et ses finances, et aller à l’endroit qui lui convient le mieux pour le moment. « Si le gouvernement commence à m’affecter, je prendrai tout [my assets] entre mes mains et aller ailleurs », a-t-elle déclaré. C’est l’état d’esprit qui a conduit l’entrepreneure de 26 ans à créer sa propre entreprise conçue pour aider les autres à faire exactement cela. Ananina dit que plusieurs bitcoiners qu’elle connaît et qui détiennent la crypto-monnaie depuis plus d’un cycle d’expansion et de récession envisagent d’obtenir un deuxième passeport afin d’éviter de payer des impôts sur les gains en capital sur leurs avoirs.

Chaque année, Plan B Passport aide des centaines de personnes de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada à obtenir un deuxième passeport dans l’un des sept pays suivants : Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Vanuatu, Grenade, Sainte-Lucie , et portugais. L’entreprise travaille en tandem avec les programmes de résidence ou de citoyenneté par investissement de chaque gouvernement. « C’est un moyen attrayant d’attirer des investissements étrangers et particulièrement important dans les pays disposant de peu de ressources naturelles », a déclaré Ernest Marais, avocat au cabinet d’avocats fiscal international Andersen. Marais, qui a une grande expérience dans le conseil aux clients sur la structuration fiscale transfrontalière, a déclaré à CNBC que ce type de programme d’achat de passeports se trouve couramment dans les paradis fiscaux – ou dans ce que l’on appelle parfois les « centres financiers internationaux ». « À Sainte-Lucie, vous pouvez obtenir la citoyenneté par un investissement compris entre 100 000 $ (don), 250 000 $ (obligations d’État) ou 300 000 $ (immobilier) », a poursuivi Marais par e-mail. Ananina dit que le chèque moyen pour ses clients varie de 130 000 $ à 180 000 $. « Il s’agit essentiellement d’un don au fonds de croissance durable du pays », a-t-elle déclaré. « Donc, les clients font un don de 100 000 $ ou 150 000 $, plus des frais de diligence raisonnable, des frais gouvernementaux, puis 20 000 $ pour mes frais juridiques. » En règle générale, les familles optent pour Saint-Kitts, tandis que Sainte-Lucie est le programme le plus populaire pour les candidats célibataires, car c’est l’une des destinations les moins chères et le délai de traitement des demandes est assez rapide. Les affaires n’ont jamais été aussi bonnes, selon Ananina. « Mon seul canal de marketing est Twitter », a-t-elle déclaré. « Je ne dépense littéralement pas un seul centime, mais j’ai réservé trois semaines à l’avance pour les appels de consultation. »

Renoncer à la nationalité américaine

Aux États-Unis, l’IRS traite la monnaie virtuelle, qui comprend le bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies, comme propriété. Cela signifie que le bitcoin est taxé de la même manière que les actions ou les biens immobiliers. « À un niveau de base, la base du contribuable dans le bitcoin est ce pour quoi le contribuable l’a acheté, et lorsque le contribuable vend ou échange ce bitcoin, c’est une transaction imposable », a expliqué Jon Feldhammer, associé du cabinet d’avocats Baker Botts et ancien avocat plaidant principal de l’IRS. « Le revenu ou la perte du contribuable est déterminé en prenant le prix de vente et en soustrayant la base du contribuable », a-t-il déclaré. Supposons donc que le contribuable achète un bitcoin pour 10 000 $ et le revend pour 50 000 $. Cette personne ferait face à 40 000 $ de gains en capital imposables. Un deuxième passeport ne résout pas automatiquement leurs problèmes fiscaux. « Si un contribuable a une carte verte, est un citoyen américain ou est un étranger résidant aux États-Unis, le contribuable doit un impôt américain sur tous les gains cryptographiques qu’il détient, peu importe où se trouve la cryptographie ou le contribuable », a expliqué Feldhammer. « Peu importe non plus s’ils ont la double nationalité ; s’ils sont citoyens américains, ils doivent l’impôt américain sur leurs revenus mondiaux. » C’est pourquoi Ananina dit que beaucoup de ses clients américains envisagent de renoncer à leur citoyenneté américaine ou envisagent cette option pour plus tard dans la vie. Un client de Plan B Passport, qui a parlé à CNBC sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’il avait passé la dernière décennie à traverser l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale, et qu’il envisageait sérieusement d’abandonner son passeport américain une fois qu’il serait officiellement citoyen de Saint-Kitts. Il a déclaré que le coût de 180 000 $ en valait totalement la peine, car il ne représente que 1% de sa valeur nette, et les impôts sur les gains en capital sur ses avoirs en crypto s’élèveraient à des millions. Cette personne a opté pour le passeport caribéen « premier », comme il le décrit, car c’est le plus ancien et le plus réputé des programmes et offre le plus de voyages sans visa. Mais il met en garde ceux qui souhaitent postuler pour se préparer à un processus de plusieurs mois avec beaucoup de paperasse, y compris des contrôles de police et des contrôles médicaux. Les émigrants devraient également noter que les États-Unis facturent aux citoyens des frais pour se libérer. « Lorsqu’un contribuable américain s’expatrie, il est généralement soumis à la » taxe de sortie « , qui est essentiellement une taxe égale à celle à laquelle le contribuable serait soumis s’il vendait tous ses biens la veille du jour où il a renoncé à sa citoyenneté », selon à Feldhammer.

