Les Américains recevront de la bière gratuite si 70 % des adultes sont partiellement vaccinés avant le jour de l’indépendance des États-Unis

En balançant tout, des billets de sport à une bière gratuite, le président Joe Biden recherche ce quelque chose en plus – n’importe quoi – qui incitera les gens à retrousser leurs manches pour les vaccins COVID-19 alors que la promesse d’un vaccin salvateur en soi n’a pas été été assez. Biden a annoncé mercredi un « mois d’action » pour exhorter davantage d’Américains à se faire vacciner avant les vacances du 4 juillet, y compris un sprint d’incitations au début de l’été et une série de nouvelles mesures pour assouplir les barrières et rendre les vaccins plus attrayants pour ceux qui n’ont pas Je les ai reçus. Il se rapproche de son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes avant le jour de l’indépendance – essentiel pour son objectif de ramener la nation à quelque chose approchant un sentiment de normalité pré-pandémique cet été.

« Plus nous serons vaccinés, plus nous aurons de succès dans la lutte contre ce virus », a déclaré Biden depuis la Maison Blanche. Il a prédit qu’avec plus de vaccinations, l’Amérique connaîtra bientôt « un été de liberté, un un été de joie, un été de rencontres et de célébrations. Un été entièrement américain. »

L’administration Biden considère juin comme « un mois critique sur notre chemin vers la normale », a déclaré à l’AP Courtney Rowe, directrice des communications stratégiques et de l’engagement de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche.

Le plan de Biden continuera d’utiliser des partenariats publics et privés, reflétant l’effort « pangouvernemental » qu’il a déployé pour rendre les vaccins plus largement disponibles après son entrée en fonction. Le président a déclaré qu’il « mettait tout en œuvre » pour augmenter le taux de vaccination.

Parmi ces efforts, un cadeau promotionnel annoncé mercredi par Anheuser-Busch, affirmant qu’il « achètera aux Américains 21+ une tournée de bière » une fois que l’objectif de 70% de Biden sera atteint.

« Faites un shot et buvez une bière », a déclaré Biden, faisant la publicité de la promotion même s’il s’abstient lui-même de boire de l’alcool.

De plus, la Maison Blanche s’associe à des centres de la petite enfance tels que KinderCare, Learning Care Group, Bright Horizons et plus de 500 YMCA pour offrir une couverture gratuite de garde d’enfants aux Américains à la recherche de vaccins ou ayant besoin d’aide pour se remettre des effets secondaires.

L’administration lance également un nouveau partenariat pour apporter une éducation aux vaccins et même des doses à plus d’un millier de salons de coiffure et de beauté appartenant à des Noirs, en s’appuyant sur un programme pilote réussi dans le Maryland.

Ce sont les derniers édulcorants de vaccins, s’appuyant sur d’autres incitations telles que des cadeaux en espèces, des billets de sport et des congés payés, pour suivre le rythme des vaccinations.

« Le fait demeure que malgré tous les progrès, ceux qui ne sont pas vaccinés restent à risque de tomber gravement malades ou de mourir ou de transmettre la maladie à d’autres », a déclaré Rowe.

Dans le but de rendre les injections encore plus pratiques, Biden annonce que de nombreuses pharmacies prolongent leurs heures d’ouverture ce mois-ci – et des milliers resteront ouvertes la nuit le vendredi. La Maison Blanche intensifie également ses efforts pour aider les employeurs à organiser des cliniques de vaccination sur place.

Biden annoncera également qu’il charge le vice-président Kamala Harris de diriger une tournée de vaccination «We Can Do This» pour encourager les vaccins. Il comprendra la première dame Jill Biden, le deuxième monsieur Doug Emhoff et des fonctionnaires du Cabinet. Les voyages de Harris se concentreront sur le Sud, où les taux de vaccination sont parmi les plus bas du pays, tandis que d’autres responsables se rendront dans des régions du Midwest avec des taux inférieurs à la moyenne.

À ce jour, 62,9% de la population adulte américaine ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 et 133,9 millions sont complètement vaccinés. Le taux de nouvelles vaccinations a ralenti à une moyenne inférieure à 555 000 par jour, contre plus de 800 000 lorsque des incitations telles que des loteries ont été annoncées, et contre un pic de près de 2 millions par jour début avril lorsque la demande de vaccins était beaucoup plus élevée.

Les efforts déployés par les États-Unis pour convaincre les Américains de tirer contraste avec une grande partie du monde, où les vaccins sont beaucoup moins abondants. Face à un excédent américain croissant, l’administration Biden prévoit de commencer à partager 80 millions de doses avec le monde ce mois-ci.

« Partout dans le monde, les gens veulent désespérément obtenir une injection que chaque Américain peut obtenir dans la pharmacie de son quartier », a déclaré Biden.

« Les incitations peuvent fonctionner, et je pense que l’accent mis par la Maison Blanche sur la vaccination est un choix facile et pratique », a déclaré le Dr Leana Wen, médecin urgentiste, professeur de santé publique à l’Université George Washington et ancien commissaire à la santé de Baltimore.

« C’est le comble de l’exceptionnalisme américain que nous devons implorer les gens d’obtenir un vaccin salvateur, alors que les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables du monde entier meurent parce qu’ils n’y ont pas accès », a-t-elle ajouté.

Grâce aux vaccinations, le taux de cas et de décès aux États-Unis est au plus bas depuis le début de la pandémie en mars dernier, avec en moyenne moins de 16 000 nouveaux cas et moins de 400 décès par jour.

Dans le cadre des efforts visant à pousser les Américains à se faire tirer dessus, la Maison Blanche emprunte certains outils aux campagnes politiques, notamment les banques téléphoniques, le porte-à-porte et les SMS. L’administration indique que plus de 1 000 événements de ce type auront lieu ce week-end seulement. De plus, il organise des compétitions entre les villes et les collèges pour augmenter les taux de vaccination.

Parmi les autres nouvelles incitations, citons un engagement de 2 millions de dollars de DoorDash pour fournir des cartes-cadeaux aux centres de santé communautaires à utiliser pour inciter les gens à se faire vacciner. CVS a lancé un tirage au sort avec des prix comprenant des croisières gratuites et des billets pour le Super Bowl. La Major League Baseball organisera des cliniques de vaccination sur place et des cadeaux de billets lors des matchs. Et Kroger donnera 1 million de dollars à une personne vaccinée chaque semaine ce mois-ci et des dizaines de personnes feront leurs courses gratuitement pour l’année.

Les petits caractères de la promotion Anheuser-Busch révèlent les avantages pour la société parrainante, qui collectera des données et des photos des consommateurs via son site Web pour s’inscrire au cadeau de 5 $. La société dit qu’elle distribuera des crédits au nombre de personnes éligibles.

