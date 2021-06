Les Américains qui travaillent veulent des ressources en santé mentale plutôt que d’autres avantages au bureau après une année de verrouillage de Covid, selon un sondage

Les Américains EMPLOYÉS préféreraient avoir accès à des ressources en santé mentale au bureau plutôt qu’à d’autres avantages au travail, suggère un nouveau sondage.

Selon une récente enquête menée auprès de 2 000 travailleurs américains, 57% abandonneraient volontiers la nourriture gratuite au bureau pour des ressources gratuites en santé mentale.

La majorité abandonnerait volontiers la nourriture gratuite au bureau pour des ressources gratuites en santé mentale à la place Crédit : Getty – Contributeur

De même, 62 % considèrent qu’il s’agit d’un « drapeau rouge » lorsqu’ils rencontrent des offres d’emploi qui décrivent « à quel point c’est amusant » de travailler pour un employeur potentiel, tandis que 53 % pensent de la même manière à propos des avantages du bureau comme les tables de ping-pong ou les cafés internes.

Les données ont révélé que cela était particulièrement vrai pour les répondants de la génération Y (25-40), qui étaient plus de 30% plus susceptibles de traiter ces avantages avec suspicion que les baby-boomers (56+).

La recherche, commandée par Vida Health et rapportée par OnePoll, a révélé que pour près de six personnes sur dix, les avantages pour la santé étaient le facteur non lié au salaire le plus important qu’ils considèrent.

C’est environ quatre fois plus que ceux qui ont cité un intérêt pour le travail lui-même 15 pour cent.

Sans surprise, les soins de santé se sont imposés comme l’avantage le plus recherché par 65% des personnes interrogées, tandis que le manque d’assurance maladie était également en tête de liste des principaux facteurs de rupture (42%).

Alors que sept sur dix admettent être plus conscients de leur santé mentale aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a cinq ans, de nombreux employeurs n’ont pas entièrement rattrapé leur retard Crédit : Getty – Contributeur

« Les travailleurs se sont habitués à préparer leur propre café et leur déjeuner », a déclaré Chris Mosunic, PhD, directeur clinique de Vida Health.

« Mais beaucoup de gens luttent toujours contre le stress et l’anxiété supplémentaires qui ont fait surface pendant la pandémie », a-t-il expliqué. « Ils ont besoin d’un soutien supplémentaire pour leur santé physique et mentale. »

« Chaque entreprise veut que son personnel soit heureux et en bonne santé et en 2021, la clé pour cela est un meilleur accès aux soins de santé mentale. »

Alors que sept sur dix admettent être plus conscients de leur santé mentale aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a cinq ans, de nombreux employeurs n’ont pas tout à fait rattrapé leur retard.

Bien que 67 % des répondants déclarent qu’ils estiment que leur santé mentale est valorisée sur leur lieu de travail, seulement un répondant sur quatre estime que la santé mentale est la « plus grande priorité de leur employeur ».

Dans l’ensemble, 53% des personnes interrogées ont conservé un emploi insatisfaisant pour conserver leurs avantages Crédit : Getty – Contributeur

Pendant ce temps, 49% pensent que leur santé physique est considérée par leurs employeurs comme plus importante que leur santé mentale, contre seulement 31% qui pensent que les deux sont d’égale importance.

Un autre 54% affirme même qu’en matière de santé mentale, leur employeur semble plus préoccupé par la façon dont cela affecte leur productivité que leur bien-être réel.

Mais ne pas avoir les bons avantages n’est pas toujours une rupture ; plus de la moitié des personnes interrogées (58%) ont dû faire des compromis lorsqu’elles ont accepté leur position actuelle, y compris plus de millennials que tout autre groupe démographique.

Dans l’ensemble, 53% des personnes interrogées ont conservé un emploi insatisfaisant pour conserver leurs avantages.

« Les problèmes de santé mentale sur le lieu de travail ne sont pas rares », a ajouté Mosunic.

« Un employé sur cinq aux États-Unis est aux prises avec une maladie mentale, qui finit par coûter des milliards de dollars aux employeurs chaque année.

« Et bien que nous ayons fait des progrès en offrant plus d’avantages pour la santé mentale, nous sommes encore loin de l’endroit où nous devons être en raison de problèmes tels que la stigmatisation, la sensibilisation et le manque d’accès.

« Ce dont on a vraiment besoin, c’est d’un système d’avantages sociaux qui considère les employés comme des personnes entières, à la fois l’esprit et le corps.