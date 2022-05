Les Américains qui travaillent à domicile deviennent plus productifs

Pour la minorité d’Américains qui ont eu la chance de travailler à domicile au cours des deux dernières années, le trajet peut sembler toucher à sa fin. Les employeurs, grands et petits, demandent à leurs employés de retourner au bureau, tout comme ces employés sont devenus très doués pour travailler à domicile.

Les personnes qui travaillent à distance déclarent être plus productives qu’elles ne l’étaient au début de la pandémie, selon les données du professeur Nicholas Bloom de l’Université de Stanford. Bloom, qui étudie le travail à distance depuis avant que ce ne soit cool, s’est associé à d’autres universitaires de l’Université de Chicago, de l’ITAM et du MIT depuis mai 2020, pour mener une vaste enquête en cours sur les modalités de travail des employés et les attitudes à l’égard du travail à distance. En avril, les personnes qui travaillaient à distance au moins une partie du temps ont déclaré être environ 9 % plus efficaces en travaillant à domicile qu’en travaillant au bureau. C’est en hausse par rapport à 5% à l’été 2020.





Pourquoi? Bloom dit que nous nous sommes améliorés.

“Lorsque nous sommes passés au travail à domicile en mars 2020, nous n’étions absolument pas préparés”, a déclaré Bloom à Recode. “Nous n’avions pas de systèmes de gestion, de systèmes d’évaluation des performances, de structures de réunion, de flux de travail, d’équipement.”

Maintenant, nous sommes bien mieux organisés et la productivité devrait continuer à s’améliorer à mesure que la technologie facilite les choses, selon Bloom.

De plus, et peut-être plus important encore, alors que les pires moments de la pandémie s’estompent, nos systèmes de soutien en dehors du travail – garderies, amis et famille, la capacité de faire littéralement n’importe quoi en plus de rester à la maison – sont également largement revenus.

« Quoi que vous fassiez pendant la pandémie et ses conséquences guindées, cela ne fonctionnait pas à domicile », notent Anne Helen Petersen et Charlie Warzel au début de leur livre Absent du bureau : le gros problème et la plus grande promesse du travail à domicile. “Vous travailliez en confinement et sous la contrainte.”

Bien sûr, ces données sur la productivité sont auto-déclarées, et la plupart des gens déclarent vouloir continuer à travailler à domicile, alors prenez-les avec un grain de sel. Il existe cependant des données objectives – comme plus d’appels par minute pour les travailleurs des centres d’appels, les ingénieurs soumettant plus de modifications au code et les données du Bureau of Labor Statistics sur la croissance de la production par heure travaillée – qui ont généralement montré que les gens sont, en fait, plus travail productif à domicile. Mais même l’idée que les gens se sentir plus productif est important.

Environ 40% des journées de travail américaines se font actuellement à domicile, selon les données de Bloom. Ce chiffre suit les données de la société de cartes-clés de bureau Kastle, qui voit des immeubles de bureaux à 43% d’occupation. Bloom s’attend à ce qu’il se maintienne à environ 25 à 30 % après la pandémie, ce qui signifie que le travail à domicile ne disparaîtra en aucun cas. Ainsi, alors que le trafic est pour la plupart revenu aux niveaux d’avant la pandémie dans les hôtels, les cinémas et les restaurants, les bureaux restent un obstacle.

De nombreux employeurs ont admis que la productivité allait bien à la maison, mais ils s’inquiètent toujours d’autres facteurs incommensurables, comme la capacité des travailleurs à collaborer et à être créatifs à domicile. Un rapport de décembre de la Northeastern University a révélé que plus de la moitié des cadres supérieurs de toutes les industries étaient préoccupés par la capacité de leur personnel à être créatif et innovant tout en travaillant à distance. Ils s’inquiètent également de l’impact de la poursuite du travail à distance sur la culture et la loyauté de leur entreprise. Fait intéressant, le Future Forum de Slack a révélé que les cadres sont plus susceptibles de dire qu’ils veulent travailler au bureau que les non-cadres, mais sont moins susceptibles de le faire à plein temps. L’étude a également révélé que depuis qu’un tiers des employés de bureau sont retournés au bureau cinq jours par semaine – le plus élevé depuis le début de l’enquête en juin 2020 – ces travailleurs signalent également leur pire expérience d’employé.

Mais dans ce marché du travail actuellement tendu, de nombreux travailleurs réussissent grâce au travail à distance, et les patrons ne sont pas exactement en mesure de faire marche arrière. L’intérêt pour les emplois à distance est systématiquement plus élevé que celui pour le travail sur site. Environ 20% des offres d’emploi rémunérées sur LinkedIn étaient distantes en mars, mais elles ont vu la majorité des candidatures (52%), selon la société. Et quelque 60 % des travailleurs du savoir ont déclaré qu’ils quitteraient leur emploi pour un emploi entièrement à distance.

En effet, les employeurs semblent céder au désir des employés de travailler à domicile. Selon les sondages de Bloom, les employés de bureau disent que leurs employeurs prévoient de les laisser faire en moyenne 2,3 jours par semaine après la pandémie. C’est en hausse par rapport à 1,6 jour à l’été 2020.

Apple avait déclaré qu’il obligerait les travailleurs à venir au bureau trois jours par semaine, mais a depuis reporté et modifié ce plan après le refoulement des travailleurs et après qu’un éminent ingénieur en apprentissage automatique résigné sur le manque de flexibilité de l’entreprise. Même les piliers du bureau comme les grandes banques changent de ton et proposent de plus en plus le travail à distance. Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, qui a exprimé son mépris pour le travail à distance, a déclaré dans sa dernière lettre aux actionnaires que seule la moitié des employés de l’entreprise seraient au bureau à plein temps.

Pour l’anecdote, nous entendons dire par des personnes qui doivent se rendre au bureau quelques jours par semaine que cela ne se produit pas réellement. Les entreprises technologiques, les cabinets d’avocats et les compagnies d’assurance disent aux employés de venir deux ou trois jours par semaine, et ils se présentent un ou deux. Les entreprises pourraient, bien sûr, licencier des travailleurs pour non-respect des mandats du bureau, mais cela ne semble pas se produire.

Il est moins clair ce qui se passe lorsque l’économie tourne au vinaigre et lorsque les gens n’ont pas autant d’influence qu’ils en ont actuellement. Dans ce cas, les employeurs pourraient être mieux en mesure de forcer les travailleurs à retourner au bureau – ou peut-être qu’ils iront dans l’autre sens et se débarrasseront de plus d’espace de bureau.

À l’heure actuelle, 52 % des 185 sociétés de bureaux récemment interrogées par la société de services immobiliers CBRE ont déclaré avoir l’intention de réduire leur parc immobilier de bureaux au cours des trois prochaines années, contre 39 % qui déclarent s’agrandir (9 % déclarent ‘maintenir leur empreinte existante). L’enquête a révélé que la plupart des entreprises, 73 %, prévoient de suivre un plan de travail hybride dans lequel les gens travaillent à domicile et au bureau, tandis que 19 % travaillent uniquement au bureau et 8 % sont entièrement à distance. Au milieu de l’incertitude, les espaces de coworking, qui peuvent être déchargés beaucoup plus rapidement que les espaces de bureau traditionnels, sont en plein essor.

Pour l’instant, de nombreux employés de bureau font un assez bon travail en travaillant à domicile.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !