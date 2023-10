Les Américains qui soutiennent leurs parents craignent de manquer d’argent pour leurs enfants

Selon une étude récente, un quart des adultes américains assument le rôle de soutien à leurs parents tout en continuant à s’occuper de leurs enfants : à mesure que les Américains vivent plus longtemps, le coût de la vie monte en flèche et l’aide universelle à la garde d’enfants diminue.

Environ 68 millions d’Américains aident leurs parents âgés de 65 ans ou plus tout en élevant leurs enfants. Le fardeau de cette responsabilité, dans cette soi-disant « génération sandwich », incombe principalement aux femmes, mais un nombre important d’hommes américains assument également cette responsabilité.

La Californie est en tête du pays en ce qui concerne ce phénomène, avec près de 40 pour cent de ce groupe d’adultes se trouvant dans le Golden State. Cela s’explique en partie par le fait que l’État a tendance à avoir une part élevée de familles nombreuses et qu’il coûte cher.

« C’est l’État avec la deuxième plus grande taille de famille et le quatrième coût de la vie le plus élevé., » suggère l’enquête de la société de logistique HireAHelper.

Une grande famille multigénérationnelle pose à l’ombre d’un arbre dans son jardin en 1910. Les tendances récentes montrent que les adultes américains prennent de plus en plus soin de leurs parents âgés et de leurs enfants.

Avec la hausse des coûts du logement, la flambée des prix des biens, le manque d’accès universel aux services de garde d’enfants et la flambée des prix des études universitaires, les familles américaines doivent trouver des moyens de réduire le coût de la vie aussi élevé. La tendance croissante de la génération sandwich est une réponse à ces changements économiques.

L’enquête HireAHelper s’appuie sur une étude de Pew Research de 2022 qui a révélé qu’environ un tiers de ce groupe d’Américains ont fait des études universitaires et ont tendance à avoir entre 30 et 40 ans. Ils sont également susceptibles de vivre dans des ménages multigénérationnels, mais pas toujours avec leurs parents âgés.

« Les adultes qui sont pris en sandwich entre un parent vieillissant et un enfant mineur ou un enfant adulte qu’ils ont aidé financièrement sont plus susceptibles que ceux qui ne sont pas dans cette situation de se dire très satisfaits de leur vie de famille », a découvert Pew.

Cette tendance était particulièrement frappante chez les quadragénaires. Même si de tels arrangements peuvent être stressants, ceux qui assument de telles responsabilités se sentent bien.

« Environ la moitié des adultes pris en sandwich dans ce groupe d’âge (49 pour cent) se disent très satisfaits de leur vie de famille, contre 38 pour cent des autres adultes du même groupe d’âge », a déclaré Pew.

Une étude antérieure de 2022 réalisée par Pew a révélé que la vie multigénérationnelle s’est développée au cours des dernières décennies. « De 1971 à 2021, le nombre de personnes vivant dans des ménages multigénérationnels a quadruplé, tandis que le nombre vivant dans d’autres types de situations de vie est moins du double de ce qu’il était », a révélé Pew.

Le soutien social, émotionnel et de santé fait partie des moyens par lesquels les adultes prennent soin de leurs parents vieillissants. Financièrement, ils dépensent environ 725 dollars par mois de leur salaire pour cette aide, ce qui représente environ 16 pour cent de leurs revenus. Environ la moitié des personnes interrogées ont également déclaré qu’elles s’inquiétaient de devoir jongler entre ces deux responsabilités.

Le soutien est également réciproque, les parents âgés apportant par exemple une aide pour la garde des enfants. Cependant, les personnes interrogées ont exprimé des inquiétudes quant à l’avenir, notamment quant à leur capacité à payer une résidence assistée externe si cela s’avérait nécessaire.

« Il peut être gênant et difficile de parler à vos parents de modalités de garde dont ils n’ont pas encore besoin », a déclaré Miranda Marquit, défenseure des consommateurs chez HireAHelper, dans le rapport. « Un plan pour leurs soins aide à mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Cela vous aide, vous, vos parents et les autres membres de votre famille, à vous y préparer mentalement, émotionnellement et financièrement. »