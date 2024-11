Les Américains qui soutiennent les efforts de guerre de l’Ukraine affirment que les États-Unis n’en ont pas fait assez

KHARKIV, Ukraine– Chaque fois que le philanthrope américain Amed Khan revient en Ukraine, il commence par présenter ses condoléances à ceux qui tué à la guerre depuis son dernier voyage. Au cours des deux dernières années et demie, son groupe a fourni plus de 50 millions de dollars d’aide aux civils et aux soldats qui luttent pour leur survie. L’invasion de la Russie.

Certains d’entre eux sont déjà morts.

Pour Khan, un responsable du gouvernement américain devenu philanthrope, ceux qu’il soutient sont comme une famille. Il se déplace à leur rencontre sur les lignes de front et dans villes déchirées par la guerre. Sa proximité avec ceux qui endurent la guerre l’expose également à la douleur et à la perte qu’ils subissent directement.

« Lorsque vous êtes directement en contact avec les gens, vous ressentez la douleur de la guerre », dit-il quelques instants après avoir rencontré un père qui a survécu à un attentat à la bombe qui a tué son fils.

Khan et de nombreux autres Américains de tout le spectre politique américain qui soutiennent l’effort de guerre de l’Ukraine, soit par une aide financière, soit par des combats volontaires, affirment que les États-Unis – le principal allié de l’Ukraine – n’en a pas fait assez pour aider l’Ukraine à vaincre la Russie. Ils doutent de mardi élections américaines va changer cela.

« Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont réussi à rallier leurs alliés pour soutenir l’Ukraine, mais pas de la manière dont ils le devraient », a déclaré Khan, qui faisait campagne pour le candidat démocrate à l’époque, Bill Clinton, à la présidentielle de 1992. « Donc, ma conviction c’est que leur stratégie ne consiste pas nécessairement à ce que l’Ukraine gagne et que la Russie perde.»

Il s’est entretenu avec l’Associated Press ce week-end dans la région orientale de Kharkiv, l’un des nombreux arrêts sur son itinéraire prévu, tous situés le long de la ligne de front.

Les États-Unis ont fourni plus de 59,5 milliards de dollars d’aide militaire depuis l’invasion russe en 2022, mais nombreux sont ceux qui affirment que le potentiel de Kiev a souvent été contrecarré par la politique américaine. Les responsables ukrainiens affirment que les armes promises arrivent souvent en retard.

Les demandes de Zelensky une invitation à rejoindre l’OTAN et l’autorisation d’utiliser des armes données par l’Occident pour frapper plus profondément en Russie ont été accueillies avec prudence par l’administration démocrate du président Joe Biden, craignant une escalade avec un la Russie, dotée de l’arme nucléaire.

La vice-présidente de Biden, la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris, poursuivra probablement une politique similaire, tandis que l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain, a contesté à plusieurs reprises l’aide américaine à l’Ukraine et pourrait chercher à limiter davantage le soutien militaire, même s’il a également a cité un plan non détaillé visant à mettre fin rapidement à la guerre.

Parallèlement, la Russie a réussi à renforcer ses alliances avec l’Iran et Corée du Nordce dernier aurait envoyer des troupes pour aider la Russie à combattre.

« Si la guerre s’intensifie, alors nous y serons… et nous ne fournissons même pas suffisamment à l’Ukraine pour gagner », a déclaré un autre philanthrope américain, Howard G. Buffett, lors d’une récente visite en Ukraine, sa 16e depuis le début de la guerre. guerre. « Et nous n’avons jamais eu de stratégie sur la façon dont nous allons vaincre la Russie », a déclaré Buffett.

Buffett, républicain et fils de l’investisseur milliardaire Warren Buffett, se concentre sur les besoins humanitaires tels que les infrastructures, l’agriculture et le déminage, et sa fondation a contribué environ 800 millions de dollars à l’Ukraine.

« Si l’Ukraine ne réussit pas, le reste du monde démocratique paiera le prix fort », a déclaré Buffett à l’AP. « Et le fait que nous ne comprenions pas tous cela collectivement, ne le voyions pas et n’agissions pas en conséquence sera la plus grande erreur de ce qui se passera jamais dans ma vie. »

Poussé par cette même conviction, un volontaire américain s’est envolé pour la Pologne en août pour s’enrôler dans la Légion internationale ukrainienne, après avoir réfléchi sur son choix pendant environ un an.

« J’ai l’impression que la décision a été plus difficile qu’elle n’aurait dû l’être », déclare le combattant de 35 ans, qui a demandé à être identifié par l’indicatif d’appel Smoky, conformément au protocole militaire ukrainien. Ancien comptable sans expérience militaire, il sert désormais dans l’une des unités ukrainiennes de la région orientale de Kharkiv.

Smoky, père de deux jeunes filles, affirme que voir l’impact de l’invasion russe sur les familles ukrainiennes lui a « pesé lourdement ».

Alors que la campagne électorale américaine fait rage dans son pays, Smoky se dit heureux d’être « loin de tout ce drame ». Au lieu de cela, il se concentre sur la préparation de sa première mission en tant que fantassin.

« Nous lions les mains de l’Ukraine avec des restrictions sur l’utilisation d’armes spécifiques », affirme-t-il. « On a l’impression que nous ne faisons que prolonger la guerre. »

Un autre combattant volontaire de 25 ans originaire du Texas, portant l’indicatif d’appel Dima, a entamé un engagement de trois mois pour combattre en Ukraine en 2022, et cela s’est depuis transformé en un engagement de plusieurs années.

Ancien Marine, il a assisté à certaines des batailles les plus féroces de la guerre, dont la plus longue pour Bakhmut, après laquelle il a pris sa seule pause. Lorsqu’il est revenu chez lui pour rencontrer sa famille et ses amis, personne ne pouvait s’identifier à ses expériences.

En outre, « les États-Unis sont actuellement confrontés à de nombreux problèmes qui leur sont propres », a-t-il déclaré.

« Ils se sentent donc moins enclins désormais à envoyer une plus grande partie de nos impôts ici, ce que je comprends », a-t-il déclaré. « Mais en tant que personne ici depuis le début de la guerre, je vois que c’est absolument nécessaire. »

Khan, qui gère aujourd’hui environ 300 projets en cours en Ukraine, a exhorté ses concitoyens américains à se concentrer sur les vies brisées par le conflit en Ukraine, soulignant que l’issue de la guerre pourrait affecter de manière significative la sécurité mondiale.

Khan a déclaré qu’il espérait que le vainqueur de l’élection présidentielle américaine « passera vraiment, vraiment plus de temps à comprendre ce qui se passe ici. J’exhorte celui qui gagnera à le faire et ensuite à essayer de trouver une nouvelle voie pour mettre fin à cette guerre ».

___

Le journaliste d’Associated Press Volodymyr Yurchuk a contribué à ce rapport.