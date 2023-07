Les Américains qui sont allés en Corée du Nord – y compris les soldats | Nouvelles du monde

Un soldat américain qui aurait traversé la Corée du Nord n’est pas le premier Américain à entrer dans ce pays secret. Ce qui est devenu clair au fil des ans, c’est que sortir peut être beaucoup plus difficile que d’entrer.

Le soldat de deuxième classe Travis T King aurait fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine lorsqu’il est entré dans le pays secret, ont déclaré des responsables américains.

Sa mère a a parlé de son choc face aux actions de son fils.

Qu’en est-il des autres Américains entrant Corée du Nord dans les dernières décennies ?

Joseph T Blanc

Alors qu’il était en poste en Corée du Sud, Joseph T White a tiré sur la serrure d’une porte menant à la zone démilitarisée (DMZ) séparant les Corées avant de se rendre aux troupes nord-coréennes, selon un rapport.

Le Nord a affirmé qu’il avait fait défection, bien que Pyongyang ait refusé une demande du Commandement des Nations Unies de le rencontrer.

Un porte-parole de l’armée américaine a déclaré plus tard qu’une enquête avait indiqué que White était entré en Corée du Nord de son plein gré.

On pense que White s’est noyé dans un accident de natation en 1985.

Charles Robert Jenkins

Charles Robert Jenkins est entré en Corée du Nord lors d’une patrouille dans la DMZ en 1965. Plus tard, il a exprimé ses regrets d’avoir fui et a expliqué à son tribunal conjugal que son motif était d’éviter un devoir dangereux en Corée du Sud et de combattre au Vietnam. Jenkins a déclaré qu’il avait bu 10 bières avant l’incident.

Au cours de ses près de quatre décennies dans le Nord, il a enseigné l’anglais et a également dépeint un espion américain dans un film de propagande.

Jenkins a épousé Hitomi Soga, une Japonaise enlevée par Pyongyang. Soga a été autorisée à retourner au Japon en 2002 et Jenkins l’a rejointe avec leurs deux filles en 2004. Jenkins est décédée en 2017.

James Joseph Dresnok

Soldat de l’armée américaine de 21 ans stationné en Corée du Sud en 1962, James Joseph Dresnok s’est enfui vers le Nord alors qu’il faisait face à une cour martiale pour avoir sauté ses fonctions.

Il a décrit dans un film sur sa vie comment il a traversé la DMZ, à travers un champ de mines.

Otto Warmbier

L’étudiant américain Otto Warmbier s’est rendu en Corée du Nord dans le cadre d’un groupe de visites guidées en 2016.

Il a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays et accusé d’avoir tenté de voler une pancarte de propagande dans la zone réservée au personnel d’un hôtel dans lequel il séjournait, ce pour quoi il a été condamné à 15 ans de prison avec travaux forcés.

Il est mort jours après avoir été évacué médicalement vers les États-Unis en juin 2017. Pyongyang a affirmé que l’étudiant était tombé dans le coma après avoir souffert de botulisme et avait dénoncé des « discours calomnieux sur les traitements cruels et la torture ». Il a nié avoir maltraité l’étudiant.

Fred et Cindy Warmbier ont déclaré que lorsque leur fils est revenu aux États-Unis, il avait la tête rasée, était aveugle, sourd et « regardait fixement dans le vide, secouait violemment », « hurlait » et émettait un « son involontaire et inhumain ».

« Otto a été systématiquement torturé et intentionnellement blessé par Kim Jong Un et son régime. Ce n’était pas un accident », a déclaré M. Warmbier à Fox News.