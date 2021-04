Les Américains qui recevaient des prestations de chômage surpayées l’année dernière pendant la pandémie devront peut-être maintenant les rembourser.

Une « petite partie » des New-Yorkais a reçu des paiements en double alors que les employés se sont empressés de les envoyer le plus rapidement possible, a annoncé le Département du travail de l’État de New York.

Les New-Yorkais qui ont été surpayés en avril et mai de l’année dernière devront peut-être le retourner Crédit: Alamy

Mais maintenant, ceux qui ont reçu un excédent d’argent en avril et mai 2020 doivent restituer l’argent supplémentaire car « en vertu de la loi fédérale, NYS DOL est tenu de récupérer les fonds surpayés », ont-ils déclaré dans un tweet.

Le nombre de personnes qui pourraient potentiellement être laissées pour compte n’est pas immédiatement clair, mais un porte-parole du ministère du Travail a confirmé que le trop-payé faisait partie de la subvention gouvernementale de 600 $ supplémentaire donnée au début de l’année dernière.

Environ 40 millions d’Américains ont reçu des allocations de chômage l’année dernière, un programme qui a été renforcé par les projets de loi de secours et les décrets de Covid.

Les personnes concernées seront avisées par lettre – qui comprendra également des instructions sur la façon de demander un appel ou un wavier pour que les autorités pardonnent le solde.

Le ministère peut également envoyer à certaines personnes un formulaire de renonciation par courrier électronique à signer virtuellement – ou toute personne surpayée peut demander un formulaire de renonciation à partir de midi le vendredi.

Bien qu’il n’y ait pas de date limite pour la demande de dérogation, le ministère du Travail a déclaré que ceux qui ne l’ont pas fait dans les 30 jours suivant la date indiquée sur la correspondance verront leurs prestations réduites.

Ils chuteront de 20% jusqu’à ce que le remboursement soit complet, mais cela n’entre en vigueur qu’une fois qu’une décision a été prise sur votre cas, a déclaré le ministère.

En raison du fait que de nombreux Américains qui ont perdu leur emploi l’année dernière n’ont jamais demandé de prestations auparavant et que le personnel du Département d’État a été submergé de demandes, certaines personnes ont reçu des paiements auxquels elles n’étaient pas admissibles.

La nouvelle intervient alors qu’un quatrième chèque de relance de 1400 $ est sur les cartes, alors que les démocrates ont exigé que Biden continue de soutenir les citoyens en difficulté jusqu’à la fin de la pandémie.

Le président est exhorté à inclure davantage de secours Covid dans le plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars qu’il est en train de formuler.

Une vingtaine de sénateurs démocrates américains, dont le président du Comité des finances, Ron Wyden de l’Oregon et Elizabeth Warren du Massachusetts, ont envoyé une lettre à Biden lui demandant de mettre de nouveaux paiements de secours dans son paquet d’infrastructure Build Back Better.

Les sénateurs ont écrit: « Les familles ne devraient pas avoir à se soucier de savoir si elles auront suffisamment d’argent pour payer les biens essentiels dans les mois à venir alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale. »

Une nouvelle analyse des données du recensement du projet de sécurité économique (ESP) à but non lucratif montre que la plupart des gens ont utilisé leurs récents chèques de 1 400 $ pour payer les biens essentiels, y compris la nourriture et les factures.