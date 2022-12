Les Américains profondément divisés sur la discrimination – sondage WSJ

La plupart des démocrates pensent que les minorités américaines sont confrontées à des préjugés tandis que les électeurs du GOP pensent que c’est le problème d’une personne blanche, selon le Journal

Les Américains sont divisés selon des lignes partisanes sur les groupes de population aux États-Unis confrontés à la discrimination, selon un sondage du Wall Street Journal publié samedi. Alors que la plupart des démocrates soulignent que les préjugés sont le problème des minorités américaines, les républicains ont tendance à croire que c’est le problème auquel les Blancs doivent faire face.

Selon l’enquête, quelque 59% des électeurs du GOP pensent que les Américains blancs sont victimes de discrimination ou de préjugés, contre seulement 21% des démocrates qui sont d’accord avec ce point. Pendant ce temps, 88% des démocrates ont déclaré que les Noirs sont confrontés à des attitudes biaisées, contre 49% des républicains qui l’ont dit.

Les démocrates sont également plus enclins à penser que la discrimination contre les lesbiennes et gays américains est un problème (85%), alors que seulement 38% des républicains ont une opinion similaire. La même scission est perceptible sur les Latinos et les Juifs, avec plus de 80% de démocrates désignant les préjugés envers ces groupes comme un problème. Seuls 40% et 49% des républicains pensent que les discriminations envers les Latinos et les Juifs sont respectivement un problème.

Lire la suite Les électeurs de Trump sont favorables à la sécession de leurs États – sondage

L’enquête du WSJ a également révélé que 61% des républicains pensent que la discrimination est un problème pour les chrétiens en Amérique, avec seulement 25% des démocrates soutenant ce point de vue.

Le rapport indique également que les électeurs américains sont divisés sur la question plutôt par leurs opinions politiques que par leur race ou leur âge.

Ces données font écho dans une certaine mesure aux résultats de plusieurs sondages précédents. Un sondage LX New/YouGov d’octobre a montré que malgré une légère hausse de l’unité américaine au cours des deux dernières années, huit Américains sur dix croient toujours qu’ils vivent dans un pays divisé.

Un autre sondage, mené par le magazine Economist et YouGov fin août, a révélé que deux Américains sur cinq pensent qu’une guerre civile est au moins quelque peu probable au cours de la prochaine décennie, les républicains étant plus enclins à exprimer ce point de vue que les démocrates.