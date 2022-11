Les Américains prévoient de miser 1,8 milliard de dollars

La Coupe du Monde de la FIFA de cette année est le premier tournoi masculin depuis que la décision de la Cour suprême de mettre fin à l’interdiction fédérale des paris sportifs en 2018 a permis à une liste croissante d’États de légaliser l’activité. On estime que 132 millions d’Américains vivent désormais dans des États où les paris sportifs sont légaux, contre seulement 10 millions lors de la dernière Coupe du monde il y a quatre ans. Ainsi, 20,5 millions d’Américains prévoient de parier un total de 1,8 milliard de dollars sur le tournoi de football qui débutera ce week-end, selon estimations de l’American Gaming Association (AGA). Il est encourageant de voir les parieurs prendre la légalité au sérieux. AGA rapporte que la majorité de ceux qui parient – 78% – disent qu’il est important de placer des paris légaux.

L’AGA encourage également les parieurs à garder leur sécurité financière à l’esprit. “Alors que la Coupe du monde démarre, quiconque participe à l’action devrait avoir un plan de match pour parier de manière responsable”, a déclaré le vice-président principal de l’AGA, Casey Clark, dans un communiqué de presse. “Cela signifie établir un budget, le garder amusant, apprendre les probabilités et jouer avec des opérateurs légaux et réglementés.” Le jeu légal signifie que vous ne pouvez pas avoir de problèmes avec la loi pour avoir parié sur la Coupe du monde ou tout autre événement sportif. Mais cela signifie également qu’il peut être plus facile pour les parieurs de tomber dans des habitudes dangereuses.

Ce n’est pas parce que c’est légal que c’est sûr

Bien que placer des paris amicaux ou même sérieux sur le sport puisse être une façon amusante de s’impliquer dans le jeu, le jeu de routine peut rapidement devenir un problème, avant même que la personne qui parie ne s’en rende compte. “[Gambling] est une dépendance cachée – il n’y a pas autant de signes extérieurs”, a déclaré Keith Whyte, directeur exécutif du Conseil national sur le jeu problématique, à CNBC Make It. Les Américains reconnaissent souvent la toxicomanie en raison des effets physiques et visibles que les substances peuvent avoir sur le corps de quelqu’un, dit Whyte. Mais, “il n’y a pas de substance dans le jeu, donc les gens le comprennent à tort comme une morale ou un problème de volonté faible”. Il est difficile de suivre le nombre d’Américains aux prises avec des problèmes de jeu ou des dépendances au jeu cliniquement définies en raison d’un manque de signalement, de stigmatisation et de lacunes dans l’éducation concernant les comportements problématiques. Mais Whyte dit que les facteurs de risque qui peuvent amener plus de personnes à avoir des problèmes sont en augmentation. Les facteurs de risque peuvent inclure le fait de mentir à vos proches au sujet du jeu ou d’avoir de la difficulté à réduire les paris, ce que NCPG a pu suivre grâce à des enquêtes. Ces indicateurs ont “monté d’environ 30% entre 2018 et 2021”, précise Whyte. “Nous avons également constaté une augmentation significative des appels, des SMS et des chats vers notre ligne d’assistance nationale – une augmentation d’environ 45 % des appels entre 2021 et 2022.” Bien que ces rapports ne soient pas une corrélation directe avec une augmentation du jeu problématique ou des dépendances, ils signalent toujours qu’une augmentation des lieux de jeu peut entraîner une augmentation des habitudes préoccupantes, dit Whyte.

“Les chances sont toujours contre vous”

Avec les paris sportifs, certains pourraient supposer que le risque est inférieur à celui des jeux de hasard comme la loterie ou les machines à sous, car les gens peuvent étudier les sports qu’ils regardent. Ou peut-être qu’ils ont une certaine expertise en tant que joueur, ce qui peut les aider à mieux prédire les résultats. Mais Whyte dit que le contraire est vrai et que les paris sportifs peuvent comporter un risque plus élevé en raison d’une telle confiance. “Les paris sportifs sont considérés comme un jeu d’adresse, certaines personnes pensent qu’elles sont meilleures que d’autres”, explique Whyte. “Mais avec ça, plus [frequently] ils parient, plus ils deviennent qualifiés. Cela peut encourager la poursuite de vos pertes et la persistance d’un comportement de jeu bien au-delà des limites que vous avez fixées, bien au-delà des pertes raisonnables et entraîner des dommages financiers importants.” La facilité d’accès a également rendu les gens plus vulnérables aux problèmes de jeu, explique Whyte. Avant que les paris sportifs mobiles ne deviennent largement légaux, les parieurs devaient se rendre sur un bookmaker physique ou travailler avec un bookmaker en direct pour placer des paris. “Il peut s’agir d’une vitesse extrêmement élevée et d’enjeux élevés, avec un accès 24 heures sur 24 ou immédiat à l’aide de paiements électroniques”, explique Whyte. “Les chances sont toujours contre vous à long terme – plus vous jouez, plus vous avez de chances de perdre.”

Garder vos paris amicaux