Les Américains prévoient de dépenser près de 26 milliards de dollars pour la Saint-Valentin

On dit “l’amour ne coûte rien”, mais les Américains semblent prêts à dépenser de l’argent pour montrer leur affection en cette Saint-Valentin.

Qu’il s’agisse de cœurs en chocolat ou de dîners romantiques, les Américains prévoient de dépenser 25,9 milliards de dollars pour la Saint-Valentin cette année, selon un enquête annuelle de la National Retail Federation. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 23,9 milliards de dollars de l’année dernière et marque la deuxième année la plus élevée pour les dépenses depuis que NRF a commencé à suivre en 2004.

Un peu plus de la moitié des répondants disent qu’ils prévoient de célébrer la Saint-Valentin, selon l’enquête, et tous ne dépenseront pas d’argent pour le faire. Mais si vous envisagez de montrer votre affection avec un cadeau ou une expérience, “ne vous endettez jamais par amour”, a déclaré l’experte financière Pattie Ehsaei à CNBC Make It.

Mieux connu sous le nom de “TikTok”duchesse de Decorum“, Ehsaei utilise ses plus de 20 ans d’expérience dans les services juridiques et financiers pour fournir des conseils sur l’argent, les carrières et l’étiquette sociale. Ne pas s’endetter par amour est son” Non. 1 règle financière pour les relations.”

Voici un aperçu du montant que les consommateurs prévoient de dépenser pour la Saint-Valentin et de ce à quoi il servira.