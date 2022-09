Les Américains prennent les devants 4-1 aux Internationaux de la Coupe des Présidents

Les États-Unis ont eu besoin de trois victoires décisives pour prendre une avance de 4-1 sur les Internationaux jeudi à la Coupe des Présidents, mais les Américains étaient satisfaits des résultats.

L’équipe américaine, vainqueur des huit dernières éditions de la confrontation de golf par équipe, a résisté à trois des quatre rallyes tardifs de ses rivaux mondiaux lors de matchs en foursomes à Quail Hollow.

“Nous sommes très satisfaits du départ”, a déclaré le capitaine américain Davis Love. “Nous devons juste rester sur notre plan et continuer à essayer de gagner chaque match et chaque session et laisser le résultat prendre soin de lui-même.”

La recrue américaine Cameron Young a réussi un putt de birdie de 26 pieds au 17e trou pour se donner, ainsi qu’à Collin Morikawa, un triomphe 2&1 sur les Sud-Coréens Lee Kyoung-hoon et Kim Joo-hyung.

“J’étais ravi qu’il soit entré”, a déclaré Young. “Ce n’était pas un putt que je pense que vous pourriez vraiment essayer de faire. Tout ce qui est à cette distance ici est difficile à approcher.

« J’ai définitivement frappé un peu trop fort. C’est un très rapide… essayant de rendre la vie de Collin facile sur le second. Et de temps en temps, ceux-ci entrent.

Lors d’une journée d’émotions en montagnes russes, Young s’est terminé sur une bonne note.

“Ce moment est à peu près tout ce que je peux demander”, a déclaré Young. “C’est un sentiment que j’attendais d’avoir depuis longtemps.”

L’autre putt émotionnel de l’équipe américaine est venu de Justin Thomas, qui a sauvé le par de 27 pieds pour remporter le 15e trou dans une victoire 2&1 pour lui et Jordan Spieth sur Im Sung-jae et Corey Conners.

C’était le seul trou remporté par les deux équipes sur le neuf de retour et ce qui aurait pu être un match de niveau était plutôt une avance américaine de 2.

“J’ai eu la chance, j’ai vraiment essayé d’utiliser ce moment”, a déclaré Thomas. “Ces commutateurs sont si importants en match play.”

Max Homa, dont le premier titre PGA est venu à Quail Hollow, et Tony Finau ont devancé Taylor Pendrith et Mito Pereira 1-up lorsque Pendrith a raté un putt de 10 pieds à 18.

“Cela signifie beaucoup”, a déclaré Homa. « Nous jouons très bien, nous avons beaucoup travaillé. C’est cool de finir la journée 4-1.

« C’est ce qui nous fait nous sentir vivants. Je me suis senti très vivant aujourd’hui.

‘Loin d’être terminée’

Finau a clairement indiqué que les Américains, avec un avantage de 11-1-1 dans la rivalité de tous les temps et 10 des 16 joueurs les mieux classés au monde, ne sont pas du tout trop confiants.

“Cette affaire est loin d’être terminée”, a-t-il déclaré. « C’est un bon début, mais vous savez comment ces choses peuvent se dérouler. Nous sommes satisfaits de ce début, mais pas complaisants. Nous sommes prêts à revenir après cela.

La plus grande victoire des États-Unis est survenue lorsque Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont battu Adam Scott et Hideki Matsuyama 6 & 5 lors du match d’ouverture – un triomphe pour les Américains sur le duo international le plus expérimenté.

“Il y a un réel avantage à essayer d’obtenir (des points) au tableau le plus tôt possible”, a déclaré Cantlay. “Cela met tout le monde un peu plus à l’aise et les incite à suivre le mouvement.”

Cantlay et Schauffele ont remporté l’événement PGA par paires de cette année à la Nouvelle-Orléans et se sont améliorés à 5-0 en quatuor à la Ryder et à la Coupe des Présidents.

“Nous sommes très motivés”, a déclaré Schauffele. « Nous aimons jouer ensemble. Nous avons bien fait dans le format et nous l’attribuons à notre amitié et à beaucoup jouer et à beaucoup nous affronter les semaines normales. Il y a une sorte de niveau de confort que nous avons lorsque nous concourons ensemble.

