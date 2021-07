Les Américains préfèrent une faible immigration par une marge de 3 pour 1, selon un sondage, ce qui peut aider à expliquer la désapprobation des politiques frontalières de Biden – RT USA News

Un nouveau sondage du Cato Institute suggère que les politiques de Joe Biden, qui, selon les critiques, encouragent une immigration croissante pourraient être en décalage avec l’opinion publique, car les Américains préfèrent généralement de faibles niveaux de nouveaux résidents affluant dans le pays.

Le sondage, qui a été publié lundi, a montré que 68% des Américains préfèrent un « niveau faible » de l’immigration, contre 23 % qui toléreraient une « haut niveau. » En fait, les répondants de toutes les catégories politiques étaient en faveur d’un faible nombre d’immigrants, dont 79 % de républicains, 58 % de démocrates, 68 % d’indépendants et 58 % d’immigrants eux-mêmes. 9 % supplémentaires ont déclaré qu’ils souhaitaient que l’immigration soit complètement arrêtée.

Un approfondissement des chiffres suggère que le sentiment de faible immigration peut être encore plus fort que ce que les réponses au sondage indiquent. Les États-Unis admettent généralement environ un million d’immigrants par an, et parmi ceux qui ont déclaré qu’ils toléreraient un niveau élevé d’immigration, 27% préféreraient que les flux entrants soient inférieurs à ce qu’ils sont actuellement. 22% supplémentaires ont déclaré qu’ils voulaient que le total soit maintenu à un million.

En d’autres termes, seuls 51% des 23% d’Américains qui ont déclaré être favorables à des niveaux élevés d’immigration souhaitaient en fait que l’afflux annuel augmente, selon les chiffres de Cato. Et cela vient d’un groupe de recherche qui a plaidé pour une immigration élargie et déréglementée.

L’institut a semblé essayer d’expliquer ces résultats, en disant : « Le fait qu’un million ressemble à un grand nombre peut avoir influencé les réponses. Cependant, sur 300 millions de personnes, 1 million vaut 0,33.

Les opinions du public sur les politiques du président Joe Biden suggèrent cependant que la plupart des Américains ne sont pas d’accord avec les messages d’immigration de Cato. Un sondage Washington Post-ABC News publié dimanche a montré que seulement 33% des Américains approuvent la façon dont Biden a géré le problème de la frontière américano-mexicaine depuis son entrée en fonction en janvier. Même parmi les démocrates, alors que 94% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles approuvaient sa performance globale, seulement 63% l’ont approuvé lorsqu’il s’agissait de gérer les questions frontalières.

Les arrestations d’étrangers illégaux près de la frontière sud des États-Unis ont décuplé d’un an plus tôt à plus de 170 000 en avril, puis ont dépassé les 180 000 en mai.

La police de l’État du Texas a signalé une augmentation de 800% des saisies de fentanyl au cours des quatre premiers mois de 2021, capturant suffisamment de drogue pour tuer 21 millions de personnes, ce qui était l’une des raisons citées par le gouverneur Greg Abbott le mois dernier comme raison pour laquelle il s’était engagé à construire un mur frontalier et commencer à procéder à des arrestations massives d’étrangers illégaux.

Biden a autorisé tous les mineurs non accompagnés arrivant à la frontière à rester dans le pays, ce qui a entraîné un afflux d’enfants migrants. L’incapacité de son administration à faire face à l’afflux a entraîné des centres de détention surpeuplés, où les enfants ont eu faim, ont dormi sur des sols en béton et ont passé des jours sans voir l’extérieur.





Le président a également pris des mesures pour augmenter l’immigration légale, par exemple en annonçant des plans visant à multiplier par huit les admissions de réfugiés, à 125 000, contre le plafond historiquement bas de 15 000 que l’ancien président Donald Trump avait fixé l’année dernière.

Bien que 58% des démocrates de l’enquête Cato aient déclaré qu’ils préféraient de faibles niveaux d’immigration, bon nombre de ces mêmes répondants ont affirmé que ceux qui voulaient que les afflux soient réduits étaient motivés par le racisme. Environ 70% des démocrates ont déclaré que les croyances racistes motivaient ceux qui souhaitaient une réduction de l’immigration. Ironiquement, plus d’un sur quatre de ceux qui ont déclaré préférer des niveaux élevés d’immigration – qui étaient principalement des démocrates – ont déclaré séparément qu’ils voulaient que les totaux annuels soient inférieurs au niveau typique d’environ un million.

