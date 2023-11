Les Américains pourraient bientôt recevoir des avertissements concernant les aliments ultra-transformés : rapport – Ars Technica

Pour la première fois, les experts de la santé qui élaborent le programme du gouvernement fédéral directives diététiques pour les Américains sont examiner les effets des aliments ultra-transformés sur la santé du pays – un examen qui pourrait potentiellement conduire à des avertissements inédits ou à des suggestions de limites dans les prochaines orientations 2025, Le Washington Post rapporte.

De tels avertissements ou limites marqueraient la première fois qu’il serait conseillé aux Américains de prendre en compte non seulement les composants nutritionnels de base des aliments, mais également la manière dont leurs aliments sont transformés.

Les aliments ultra-transformés ont suscité une attention négative considérable ces dernières années. Des dizaines d’études observationnelles ont établi un lien entre la catégorie alimentaire et gain de poids, obésité, maladie cardiovasculaire, cancer, diabèteet d’autres maladies chroniques, note le Post. Une petite mais marquante étude randomisée contrôlée en 2019dirigé par Kevin Hall, expert en nutrition des National Institutes of Health, a découvert que lorsque les participants hospitalisés à un essai suivaient un régime comprenant des aliments ultra-transformés, ils mangeaient environ 500 calories supplémentaires par jour par rapport à un groupe témoin de participants hospitalisés qui suivaient un régime qui était assorti en macronutriments mais n’incluait pas les aliments ultra-transformés.

“En conclusion, nos données suggèrent que l’élimination des aliments ultra-transformés de l’alimentation diminue l’apport énergétique et entraîne une perte de poids, alors qu’un régime comprenant une grande proportion d’aliments ultra-transformés augmente l’apport énergétique et entraîne une prise de poids”, concluent Hall et ses collègues. les co-auteurs ont écrit dans l’étude.

Deirdre K. Tobias, membre du comité consultatif des lignes directrices, a déclaré au Post que l’étude suggérait que les aliments ultra-transformés semblaient favoriser un « apport passif » plus élevé de calories au-delà de ce dont notre corps a besoin et que les nombreuses études épidémiologiques suggérant un lien entre manger les aliments ultra-transformés et le fait d’avoir un risque plus élevé de nombreuses maladies sont « aussi convaincants que possible ». Elle a refusé de commenter directement les lignes directrices à venir, notant que les travaux du comité sont en cours.

Le Post note également que l’industrie alimentaire a fortement réagi en écrivant directement au comité pour lui demander de ne pas émettre d’avertissements ni de limites. L’un des principaux points de discorde est qu’il n’existe pas de définition exacte ou établie de ce qui est considéré comme « ultra-transformé ». Généralement, on considère qu’il inclut tout produit alimentaire produit industriellement contenant des combinaisons artificielles d’arômes et d’additifs, tels que des édulcorants artificiels, des émulsifiants et des colorants synthétiques. Les produits qui correspondent facilement à la définition incluent des éléments comme les chips, les dîners surgelés, les céréales sucrées en boîte, les nuggets de poulet et les macaronis au fromage en boîte.

Au grand désarroi des experts en nutrition, le programme national de repas scolaires permet à ses 30 millions d’écoles participantes de servir des produits clairement dans la catégorie des aliments ultra-transformés, notamment Domino’s Pizza, Lunchables et Cheez-Its. Actuellement, les produits ne doivent répondre aux normes alimentaires fédérales que pour des éléments tels que le sodium, les graisses, les protéines et les grains entiers, quel que soit le nombre d’autres additifs qu’ils contiennent.

Les directives alimentaires fédérales sont mises à jour tous les cinq ans et élaborées par les ministères de l’Agriculture et de la Santé et des Services sociaux. Même si les orientations qui incluent la prise en compte des aliments ultra-transformés ne seront pas publiées avant 2025, le Post note que le comité consultatif d’experts devrait publier un rapport scientifique l’année prochaine.