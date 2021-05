Les Américains pour la prospérité tentent d’arrêter les dépenses d’infrastructure de Bidens

WASHINGTON – Tim Phillips a eu une conversation franche pour ses collègues «combattants de la liberté» qui se sont réunis dans un restaurant de l’Iowa en avril.

Leur équipe a perdu les premiers mois de la «grande, grande bataille» qui se déroulait à Washington alors que le Congrès adoptait un plan de sauvetage contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars, a déclaré Phillips, chef du groupe fiscalement conservateur Américains pour la prospérité. Mais il est toujours possible d’arrêter les dépenses supplémentaires de plus de 4 billions de dollars que le président Joe Biden a proposées.

« Au cours des prochains mois, Washington, DC, va prendre une décision qui pourrait littéralement transformer radicalement notre pays », a déclaré Phillips en exhortant le rassemblement de plus de 160 personnes à « faire plus que vous ne l’avez jamais fait auparavant. . »

Cette réunion, qui s’est tenue dans le district de la représentante Cindy Axne, une démocrate modérée qui figure parmi les principales cibles des républicains lors des élections de mi-mandat, était le premier de plus de 100 événements à travers le pays que l’AFP a en préparation pour une grande campagne. qui démarre la semaine prochaine.

Dans les détails fournis en premier lieu à USA TODAY, la campagne du groupe «End Washington Waste: Stop the Spending Spree» comprend également plusieurs millions de dollars de publicité pour accompagner les rassemblements prévus, les mairies, les banques téléphoniques et le démarchage porte-à-porte.

« Cette frénésie de dépenses que nous assistons à Washington, DC, est à la fois sans précédent et insoutenable », a déclaré Phillips à USA TODAY.

Même avec l’afflux de liquidités et la mobilisation d’un réseau national, il reste à voir si les conservateurs peuvent générer le type d’activisme de base qui a ébranlé les districts des législateurs lorsque les démocrates ont débattu de la façon de refondre le système de santé en 2009. Les démocrates ont finalement adopté l’Affordable. Care Act, sans le soutien des républicains, mais a perdu la Chambre lors des élections de mi-mandat de 2010.

Les législateurs sous pression comprennent des démocrates plus modérés et ceux qui représentent des sièges politiquement compétitifs en Virginie, Wisconsin, Michigan, New Hampshire, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Floride, Texas, Arizona, Géorgie, Illinois, Kansas, Minnesota, New Jersey et Oregon. La liste cible initiale comprend également un républicain modéré, Brian Fitzpatrick, de Pennsylvanie, qui franchit parfois les lignes de parti pour voter avec les démocrates.

Emplacement de la Maison Blanche:Joe Biden cherche à vendre des services de garde d’enfants, un plan d’éducation avec des détails spécifiques à l’État

Échos de l’ACA?

L’ancien président Barack Obama, dans ses mémoires, a décrit «l’été du Tea Party» de 2009 lorsqu’il a été accueilli par des manifestants en colère alors qu’il parcourait le pays pour discuter de son plan de soins de santé. Il a écrit que le Tea Party représentait une véritable poussée populiste, même s’il pensait qu’une partie de la colère était mal dirigée et si elle était «soigneusement nourrie» par des groupes comme les Américains pour la prospérité.

Vanessa Williamson, chercheur principal à la Brookings Institution qui a étudié le Tea Party, a déclaré que Americans for Prosperity était l’un des groupes qui, reconnaissant l’opportunité offerte par l’enthousiasme du Tea Party, est intervenu pour organiser cette énergie conservatrice.

«Et ils en ont énormément bénéficié», a-t-elle dit, «et ont massivement étendu leur portée sur le terrain.»

Mais, a ajouté Williamson, une partie de l’opposition des partisans du thé à Obama portait sur lui, personnellement, en tant que premier président noir, qui, selon certains conservateurs, n’était pas né aux États-Unis. Biden n’inspire pas la même motivation, a-t-elle déclaré.

En outre, l’ancien président Donald Trump a déplacé le GOP vers la gauche sur les dépenses, réduisant l’attrait du point de vue fiscal conservateur traditionnel qui assimile le petit gouvernement à la liberté économique, a déclaré Lara Putnam, professeur d’histoire à l’Université de Pittsburgh qui étudie l’activisme citoyen.

«La position idéale de Donald Trump en tant que politicien persuasif ne concernait pas un petit gouvernement non interventionniste», a-t-elle déclaré.

Plutôt que de s’attaquer aux principaux programmes d’admissibilité tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie que les républicains affirment depuis des années engloutissent le budget, Trump a signé des factures de dépenses avec des augmentations significatives alors même qu’il réduit les impôts.

Les démocrates se mobilisent aussi

Les groupes progressistes se mobilisent également, à la fois pour soutenir les propositions de Biden en général et pour lutter spécifiquement contre des groupes comme les Américains pour la prospérité.

Dans le Wisconsin, par exemple, un propriétaire d’une pizzeria locale a récemment vanté l’aide subventionnée à la garde d’enfants proposée par Biden lors d’un appel avec des journalistes organisé par la Main Street Alliance, un groupe de petites entreprises progressistes.

Building Back Together, une organisation progressiste dirigée par des alliés de Biden, a commencé à diffuser des publicités télévisées mercredi en Pennsylvanie, au Wisconsin, en Géorgie et au Nevada pour promouvoir le «plan des cols bleus de Biden pour construire l’Amérique».

Les démocrates affirment que les sondages montrent que les éléments des plans – y compris une infrastructure améliorée, un collège communautaire gratuit, une aide accrue pour les familles et des impôts plus élevés sur les riches et les entreprises pour les payer – sont populaires.

Mais même si c’est le cas, la politique n’est «pas une agrégation des résultats d’enquêtes», a déclaré Williamson.

«Notre politique est le résultat d’intérêts organisés opérant dans le système des partis», a-t-elle déclaré.

Réponse du GOP:Les républicains tracent une « ligne rouge » dans les négociations avec Joe Biden sur le paquet d’infrastructure

Une vente plus facile?

Les démocrates parient qu’une partie de la colère à l’égard de Washington qui a contribué à l’élection de Trump est née de la frustration que les problèmes de longue date ne soient pas résolus.

«La confiance dans le gouvernement s’est érodée parce que le gouvernement n’a pas vraiment répondu aux besoins du peuple», a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, lors d’un événement organisé en avril avec l’Université de Georgetown. Klain a fait valoir que le programme de vaccination COVID-19 de l’administration Biden est une clé pour restaurer cette confiance, qui sera encore renforcée lorsque les gens verront la différence que les plans de Biden peuvent faire dans leur vie.

L’ancien sénateur Joe Donnelly tente de faire valoir ce cas lors d’événements dans l’Indiana où, en tant que membre de la Chambre en 2009, des centaines de personnes se sont rassemblées dans les assemblées publiques qu’il a tenues pour parler des soins de santé.

Lors d’un récent rassemblement dans un parc de Logansport, dans l’Indiana, Donnelly a vanté «la vraie viande et les pommes de terre» qui sont dans les plans de Biden.

Le plan des familles américaines de Biden dans les graphiques:Ce qu’il y a dans le plan avec la garde d’enfants subventionnée et la pré-maternelle gratuite

Il est plus facile, a-t-il dit, de créer des routes, des ponts et un Internet améliorés que de lutter contre les tactiques de peur contre la loi sur les soins abordables. Ces arguments sur les panneaux de mort et la perte d’un médecin étaient si personnels qu’ils étaient particulièrement difficiles à combattre.

«Maintenant, la discussion porte sur, comment pouvons-nous relancer l’économie américaine? Comment ramener des emplois? » Dit Donnelly. «Il est plus difficile de faire peur aux gens à propos du haut débit que de leur santé.»

L’AFP ne s’inquiète pas des sondages

Les arguments des Américains pour la prospérité contre les plans de Biden se concentrent à la fois sur la taille et la portée.

Il y a trop de dépenses inutiles qui conduiront à «une hausse des impôts, moins d’emplois et une économie truquée», soutient le groupe.

Les responsables disent qu’ils n’essaient pas de bloquer toutes les actions, mais veulent que tout projet de loi soit plus ciblé et n’augmente pas les impôts.

Bien qu’Americans for Prosperity affirme offrir des solutions alternatives, Phillips a déclaré qu’étant donné l’énorme somme d’argent que le gouvernement a déjà dépensée dans le cadre du programme de sauvetage des coronavirus, il est difficile d’envisager un paquet «avec encore plus d’argent» que le groupe pourrait soutenir .

En ce qui concerne les sondages montrant le soutien aux plans de Biden, Phillips a déclaré qu’il y avait «toujours un décalage, avec une nouvelle administration et un nouveau Congrès, entre les politiques extrêmes et le mécontentement et l’inquiétude du public».

« C’est un peu le terme » siffler devant le cimetière « , dit-il avec un petit rire. «Je me méfierais de quelqu’un qui dise que tout ce truc est un très bon sondage… dans les 120 premiers jours d’une nouvelle administration.»

Démocrates vulnérables

Le jour où le groupe se mobilisait dans le quartier d’Axne, un journal local a publié son dossier pour le projet de loi d’infrastructure de Biden.

«Je me concentre sur la sécurisation des investissements qui permettront à l’Iowa d’obtenir ce dont elle a besoin pour être compétitive», a-t-elle écrit.

Cependant, elle s’est également jointe à un groupe d’autres démocrates centristes et de l’État agricole pour tenter d’exempter les exploitations familiales d’une proposition d’augmentation des taxes sur les actifs hérités qui aiderait à payer une partie du plan Biden axé sur la garde d’enfants et l’éducation.

Chris Larimer, professeur de sciences politiques à l’Université du nord de l’Iowa, a déclaré que les vastes avantages des plans de Biden pourraient rendre l’attaque plus difficile pour les opposants que la loi sur les soins abordables.

Mais Axne, a-t-il dit, est dans un quartier «incroyablement difficile». Sa marge de réélection était inférieure à 2 points de pourcentage. Et les midterms 2022 vont probablement activer la mobilisation des électeurs.

Les arguments avancés actuellement par les deux parties pourraient affecter ce taux de participation.

«Et donc ça va être: comment est-ce cadré? L’administration Biden est-elle en mesure d’en parler de manière à ce que les démocrates des districts vulnérables puissent vraiment indiquer des gains d’emplois spécifiques ou des avantages tangibles pour ces électeurs? » Dit Larimer. «C’est le défi des démocrates vulnérables.»

Des milliards en route:Combien d’argent va à votre état, ville du plan de sauvetage COVID