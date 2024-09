Les Américains peuvent commander des tests COVID-19 gratuits à partir de ce mois – Winnipeg Free Press

WASHINGTON (AP) — À partir de ce mois-ci, les Américains pourront commander des kits de test COVID-19 gratuits qui leur seront envoyés par courrier à leur domicile.

Les ménages américains pourront commander jusqu’à quatre tests par écouvillonnage nasal sur COVIDTests.gov lorsque le programme fédéral rouvrira. L’agence américaine de la santé et des services sociaux qui supervise le programme n’a pas encore donné de date exacte à laquelle les commandes pourront commencer.

Un porte-parole de l’agence a déclaré que les tests détecteront les souches actuelles du virus et pourront être commandés avant la période des fêtes, lorsque les familles et les amis se réuniront pour les célébrations.

DOSSIER – Une femme tient deux boîtes de kits de test Covid-19 à domicile à Washington, le 22 décembre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik, dossier)

Le mois dernier, les autorités réglementaires américaines ont approuvé un vaccin COVID-19 mis à jour, conçu pour lutter contre les souches virales récentes et, espérons-le, contre celles de l’hiver à venir. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont déjà recommandé le vaccin de cet automne pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus.

Si la plupart des Américains bénéficient d’un certain degré d’immunité grâce à des infections antérieures ou à des vaccinations, ou aux deux, cette protection s’affaiblit. Les vaccins de l’automne dernier ciblaient une autre partie de l’arbre généalogique du coronavirus, une souche qui ne circule plus.