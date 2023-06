Les Américains pensent qu’ils ont besoin de près de 1,3 million de dollars pour une retraite confortable : étude

Antonio Suárez Vega | Istock | Getty Images

En ce qui concerne le montant dont ils auront besoin pour prendre leur retraite confortablement, les Américains ont en tête un « chiffre magique » – 1,27 million de dollars, selon nouvelle recherche de Northwestern Mutual. C’est en hausse par rapport à 1,25 million de dollars l’an dernier, a constaté la société de services financiers, sur la base d’une enquête en ligne menée auprès de 2 740 adultes entre février et mars. Les répondants dans la cinquantaine s’attendaient à avoir le plus besoin à leur retraite – plus de 1,5 million de dollars, selon l’enquête. Pour les personnes dans la soixantaine et la soixantaine, proches de la retraite ou à la retraite, ces attentes sont tombées à moins de 1 million de dollars.

Il n’est pas surprenant que les attentes en matière de besoins de retraite augmentent dans un contexte d’inflation plus élevée, a déclaré Alap Patel, planificateur financier certifié et conseiller en gestion de patrimoine pour Northwestern Mutual, basé à Chicago. Si vous prenez votre retraite à 60 ans et vivez jusqu’à 100 ans, vous devez vous soucier des coûts sur 40 ans, a-t-il noté. « Il ne s’agit pas seulement de vos dépenses, mais aussi de la mentalité de vous sentir assuré que vous pouvez dépenser de l’argent tout au long de la retraite », a déclaré Patel.

L’épargne est bien en deçà des objectifs de retraite

Pourtant, dans tous les groupes d’âge, le montant que les répondants ont déclaré avoir actuellement épargné pour la retraite était inférieur à leurs objectifs de plus d’un million de dollars – avec une moyenne de seulement 89 300 $ mis de côté, une augmentation de 3 % par rapport à 2022. Les personnes les plus proches de la retraite avaient plus épargné, mais pas beaucoup, avec une moyenne de 110 900 $ pour les 50 ans, 112 500 $ pour les 60 ans et 113 900 $ pour les 70 ans. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment la pause de la Fed dans les hausses de taux affecte votre argent Les cohortes plus âgées non seulement ajustent à la baisse leurs attentes quant au montant dont elles auront besoin à la retraite, mais elles prévoient également de travailler plus longtemps, selon l’enquête. Les Américains prévoient de travailler jusqu’à 65 ans en moyenne, selon les résultats. C’est en hausse par rapport à 64 l’an dernier et 62,6 en 2021. Les baby-boomers prévoient de travailler le plus longtemps, jusqu’à 71 ans, selon l’enquête. La génération X prévoit de travailler jusqu’à 65 ans, la génération Y jusqu’à 63 ans et la génération Z jusqu’à 60 ans.

La plus grande préoccupation à la retraite était la détérioration de la santé, avec 44 % ; suivi de près par l’épargne survivante, avec 43 % ; et l’ennui, avec 31 %. Une autre enquête récente de la société de recherche et de conseil Cerulli Associates a révélé que la plus grande inquiétude des épargnants et des retraités, avec 58 %, est de survivre à leur argent. Beaucoup de gens peuvent se perdre dans le nombre de ce qu’ils devraient épargner. « Beaucoup de gens sont tellement dépassés que le nombre est si important qu’ils doivent économiser autant à cet âge », a déclaré Winnie Sun, directrice générale et associée fondatrice de Sun Group Wealth Partners à Irvine, en Californie. Elle est membre du Financial Advisor Council de CNBC.

Calculer votre propre « nombre magique » de retraite

Plutôt que de penser à un grand nombre d’objectifs pour la retraite, Patel a déclaré qu’il exhorte les clients à identifier leurs besoins en matière de revenu. Pour savoir où va votre argent, jetez un œil à votre carte de crédit et à vos relevés bancaires. En multipliant votre budget annuel estimé – par exemple, 100 000 $ – par un facteur de 25, vous pouvez arriver à une somme forfaitaire générique dont vous pourriez avoir besoin pour couvrir vos années de retraite qui, dans cet exemple, serait de 2,5 millions de dollars, a déclaré Patel. En réduisant vos dépenses, vous pouvez également réduire le montant d’argent qu’il vous faudra pour couvrir vos besoins à la retraite. Pour aider les gens à commencer à s’attaquer à ces objectifs plus importants, a déclaré Sun, elle les divise généralement en « plus petits morceaux d’activités qu’ils peuvent faire ». Cela peut inclure une carte de débit ou une carte de crédit rapide pendant au moins un mois pour mieux suivre leur budget. « Cela leur donnera une idée de combien ils dépensent », a déclaré Sun. Ou plutôt, cela peut inclure un défi d’épargne, comme fixer un objectif pour une certaine somme d’argent à ranger au cours des trois prochains mois. « Si nous mettons la pression pour qu’ils le fassent plus tôt, même lorsqu’ils pensent qu’ils ne sont pas prêts, cela aidera à développer de meilleurs modèles à long terme », a déclaré Sun.

En pensant à la retraite, dans un monde idéal, vous auriez suffisamment de revenu garanti à risque zéro pour couvrir vos dépenses garanties. Alap Patel conseiller en gestion de patrimoine pour Northwestern Mutual

Tout le monde a généralement trois types de dépenses, a déclaré Patel. Le premier groupe comprend les coûts banals tels que les services publics, l’épicerie et les impôts fonciers, qui doivent être payés indépendamment de ce qui se passe avec vos investissements ou dans l’économie. « Si les marchés sont en baisse de 30%, cela n’a pas d’importance », a déclaré Patel. « Vous devez payer vos impôts fonciers. » La deuxième catégorie comprend les dépenses discrétionnaires, comme les vacances ou les sorties au restaurant, qui peuvent être réduites en cas de ralentissement de l’économie. La troisième catégorie est celle des dépenses ambitieuses, comme payer un voyage pour un grand anniversaire ou le mariage d’un enfant. « En pensant à la retraite, dans un monde idéal, vous auriez suffisamment de revenu garanti à risque zéro pour couvrir vos dépenses garanties », a déclaré Patel.