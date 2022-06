Les Américains pensent qu’ils mangent plus sainement qu’ils ne le font vraiment

L’écart découvert dans cette étude se situe entre la connaissance et l’action, a déclaré Shelley Maniscalco, une diététiste basée à Washington, DC, qui a examiné les résultats.

“Les gens savent en grande partie qu’ils doivent manger plus de fruits et de légumes, que les grains entiers sont bons pour eux et qu’ils devraient manger moins de graisses et d’aliments frits”, a-t-elle déclaré.

La clé aide les gens à manger plus facilement des aliments nutritifs qui ont bon goût en leur apprenant à cuisiner et en leur fournissant des recettes faciles à suivre, a déclaré Maniscalco.

Et puis, les gens doivent se rappeler : le changement ne se produit pas du jour au lendemain.

“Les gens sont dépassés lorsqu’ils essaient de faire de grands changements en même temps”, a-t-elle déclaré. “Un bon point de départ est d’éviter de dire “je suis au régime” ou “je vais suivre un régime”.”

Pourquoi? C’est parce que cela implique qu’un régime est temporaire.

“Vous êtes prêt à partir à tout moment”, a déclaré Maniscalco. “Changez d’état d’esprit et dites plutôt “Je prends ces petites mesures pour améliorer mon alimentation d’une manière qui profitera à ma santé.””

