L’adulte américain moyen passera cinq ans et quatre mois à faire des tâches qu’il déteste, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont interrogé 2 000 adultes et ont découvert que les personnes interrogées passaient généralement 15 heures par semaine à effectuer des tâches administratives dans leur travail – et quatre heures dans leur vie personnelle.

Les Américains passeront plus de cinq ans de leur vie à faire des tâches qu’ils détestent, selon une étude Crédit : Getty

En moyenne, ils effectueront 290 tâches d’administration par mois. Selon les personnes interrogées, tout ce qui concernait les feuilles de calcul ou le nettoyage de leurs boîtes de réception de courrier électronique était parmi les plus détestés.

Plus de la moitié (56%) ont tellement de tâches administratives à faire au travail que cela ronge régulièrement leur temps libre.

Pour les trois quarts (76 %), l’effet d’entraînement de l’augmentation de l’administration liée au travail est d’avoir peu de temps pour s’occuper des tâches administratives personnelles comme payer des factures, amener la voiture chez un mécanicien ou rédiger un testament.

Menée par OnePoll et commandée par Brightpearl.com, une plate-forme d’opérations de vente au détail pour les marques et les détaillants, l’étude a révélé que 36% des Américains sont dépassés par le nombre de tâches qu’ils doivent accomplir.

TÂCHES D’ADMINISTRATION DE TRAVAIL LES PLUS DÉTESTÉS : Remplir les déclarations de revenus

Tout ce qui concerne les finances/données financières

Mise à jour des informations et du contenu des produits

Classement des documents

Elaboration/contrôle des contrats

Traitement des commandes

Classement/effacement des e-mails

Remplir les rapports d’évaluation RH

Mise à jour des bases de données et des documents

Rapports

Quarante-huit pour cent ne peuvent tout simplement pas les maîtriser.

Cela s’est avéré être un tel problème pour 43%, ils ont eu recours à des jours de vacances dans l’espoir de rattraper leur retard sur les tâches laissées pour compte.

Près de la moitié (47%) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient actuellement piégées dans « l’enfer administratif » en raison de toutes les choses qu’elles n’ont pas réussi à contourner.

En moyenne, les gens ont 10 tâches fastidieuses en suspens à la fois dans leur journée de travail et dans leur vie personnelle. Les tâches administratives liées au travail les plus détestées comprennent la journalisation des données (12 %), les tâches de gestion des commandes (13 %), la complétion de formulaires d’évaluation des performances (12 %) et la réalisation de déclarations de revenus (14 %).

Pendant ce temps, les tâches administratives personnelles telles que le retour des commandes Internet (11 %), la gestion des finances (12 %) et le nettoyage (13 %) ont à peine les personnes interrogées qui rongent leur frein.

En tant que tels, 50% ont admis qu’ils seraient ravis s’ils n’avaient plus jamais à faire d’administration liée au travail, tandis que les deux tiers (65%) souhaiteraient avoir une aide extérieure pour nettoyer leurs decks en matière d’administration.

TÂCHES D’ADMINISTRATION PERSONNELLE LES PLUS DÉTESTÉS : Appeler les entreprises de services publics à renégocier un meilleur prix (par exemple, les services haut débit, de télévision premium)

Nettoyage

Rédaction de listes de courses

Obtenir des devis de rénovation domiciliaire

Banque/vérification des finances

Payer des factures (par exemple, des factures de services publics)

Renouveler un permis de conduire

Déclarations de revenus

Prise de rendez-vous chez le médecin/dentiste

Retour des commandes Internet

Pour 67%, il n’y a vraiment pas de relâchement – la recherche a révélé que même s’ils n’effectuent pas de tâches administratives, cela continue de leur ronger l’esprit.

« La quantité d’administration que nous devons gérer dans tous les aspects de notre vie est immense », a déclaré Nick Shaw, porte-parole de Brightpearl. « Et bien que nous ne soyons que trop conscients de tous les éléments que nous devons trier quotidiennement, le chiffre à vie est stupéfiant et montre vraiment à quel point il domine à la fois notre vie à la maison et au travail.

« Imaginez simplement toutes les choses que vous pourriez faire si vous n’aviez pas une quantité apparemment infinie d’administrateurs à gérer. »

En fait, l’Américain moyen passera quatre heures et demie par semaine à penser à toutes les tâches qu’il doit accomplir.

Un tiers des Américains (31%) ont admis que faire de l’administration était si ennuyeux qu’ils préféraient tomber en panne d’essence sur le bord de la route plutôt que d’avoir à s’en occuper.

Vingt-huit pour cent assisteraient volontiers à un dîner avec les beaux-parents si cela les empêchait de s’occuper des tâches ménagères – tandis que trois sur 10 (31 %) préféreraient prendre une douche froide.

« Beaucoup considèrent les tâches administratives comme un fardeau ; quelque chose dont ils pourraient se passer », a poursuivi Shaw. « Mais l’aide est disponible, en particulier lorsqu’il s’agit des tâches d’administration, que nous passons la plupart de notre temps à essayer d’accomplir.

« Les gens ne s’en rendent pas compte, mais de nombreuses tâches de travail répétables et franchement ennuyeuses peuvent être automatisées, ce qui signifie que les travailleurs peuvent se consacrer à d’autres aspects clés de leur travail. »