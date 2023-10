Les Américains palestiniens regardent avec effroi les membres de leurs familles à Gaza lutter pour rester en vie

NEW YORK (AP) — Dans un avenir imprévisible, Laila El-Haddad a une mission : faire entendre la voix de ses compatriotes palestiniens, ainsi que leurs appels à l’aide, vers le reste du monde.

Depuis son bureau à Columbia, dans le Maryland, El-Haddad a jonglé frénétiquement cette semaine avec les appels téléphoniques de journalistes recherchant son expertise sur Gaza et d’Américains palestiniens essayant d’attirer l’attention de leurs élus locaux.

Entre les appels, la mère et auteure de 45 ans a consulté WhatsApp, l’application de messagerie mondiale, pour obtenir des mises à jour des membres de sa propre famille à Gaza pendant leurs brèves périodes d’électricité et d’accès à Internet. L’électricité a depuis été coupée par Israël et les coupures d’Internet ont rendu difficile pour beaucoup de rester en contact.

« J’essaie simplement de rester sain d’esprit en faisant ce que je peux pour aider », a déclaré El-Haddad.

Pour de nombreux Palestiniens-Américains, il existe un sentiment d’impuissance et de désespoir alors qu’ils luttent pour avoir des nouvelles de leurs proches à Gaza. Dans un contexte de pénurie de carburant et d’eau, d’absence d’électricité et d’évacuation forcée dans le nord, il est presque impossible d’administrer et d’envoyer de l’aide aux civils à Gaza.

Israël bombarde Gaza avec des frappes aériennes depuis plusieurs jours et menace d’une invasion terrestre en réponse à l’attaque du Hamas contre Israël qui a tué 1 300 personnes le week-end dernier. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré samedi que plus de 2 200 personnes avaient été tuées dans le territoire assiégé au cours des derniers jours, dont 724 enfants et 458 femmes. Avec l’imminence d’une crise humanitaire, ce chiffre devrait augmenter.

Mais même avant cette semaine, se rendre à Gaza pour rendre visite à la famille des Américains palestiniens était une expérience longue, épuisante et difficile, et la plupart des Gazaouis ne peuvent jamais partir. Contrairement aux Américains israéliens, les Américains palestiniens affirment qu’ils n’ont jamais eu la possibilité d’aider librement leurs proches en temps de crise.

Mohammad AbuLughod, qui vit dans une banlieue de Milwaukee, a reçu des mises à jour fragmentées d’un téléphone portable que sa famille à Gaza gardait chargé via un panneau solaire. Sa famille a partagé ces messages avec l’Associated Press :

Un aîné de la famille est mort suite à une frappe aérienne. Ils ont tenté de trouver refuge dans une école des Nations Unies, avant de décider de rester chez eux. Les écoles ont été endommagées par les frappes aériennes. Des enfants sont morts. Les bâtiments ont été réduits en ruines. Ils ne savent pas si les voisins sont en vie. Ils sont tous réunis désormais, trois générations, dans une seule maison. Quand les bombes arriveront, ils mourront ensemble. Personne ne devra vivre seul.

« J’ai l’impression de vivre un cauchemar », a écrit un proche dans un message adressé à la famille.

AbuLughod ne sait pas quoi faire. « Il n’y a aucun moyen de leur envoyer de l’aide, nous ne pouvons pas leur envoyer d’argent et l’argent serait probablement inutile, car il n’y a rien à acheter », a-t-il déclaré.

Le jeune neveu de Deanna Othman à Gaza lui a envoyé un message sur Instagram pour lui dire que c’était peut-être la dernière fois qu’il pouvait lui parler.

« Comment répondez-vous à cela ? » Othman, qui vit dans une banlieue de Chicago, a déclaré dans une interview à l’AP. « Comment pouvez-vous dire quoi que ce soit pour réconforter quelqu’un qui fait face à sa propre mortalité ?

Haneen Okal, une Palestinienne américaine vivant dans le New Jersey, est actuellement coincée à Gaza avec ses trois jeunes enfants. Elle était partie à Gaza alors qu’elle était enceinte, après 9 ans d’absence pour rendre visite à sa famille, et prévoyait de retourner dans le New Jersey pour accoucher. Mais après avoir connu une urgence médicale, elle a accouché à Gaza en août et y est restée depuis.

Quelques minutes avant qu’elle ne quitte Gaza par le passage de Rafah avec l’Egypte plus tôt cette semaine, les frappes aériennes israéliennes ont rendu le passage inutilisable. Elle et ses enfants sont retournés au terminal de Rafah samedi dans l’espoir que le gouvernement américain permettrait leur évacuation en toute sécurité. Jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, les responsables du Département d’État ne lui ont pas dit s’ils l’aideraient à partir. Abdulla, le mari d’Okal, supplie le gouvernement américain depuis le New Jersey de ramener sa famille chez elle.

« Il n’y a aucun endroit sûr ici dans la bande de Gaza », a déclaré Haneen Okal dans une vidéo enregistrée envoyée à l’AP via WhatsApp. « Mes enfants ont tellement peur. … S’il vous plaît, aidez-nous à évacuer en toute sécurité.

Cette semaine, de nombreux Palestiniens-Américains ont vu avec angoisse les Israéliens de l’étranger se précipiter pour se rendre en Israël à la suite de l’attaque du Hamas, s’enrôlant pour combattre dans des unités de réserve militaires ou pour administrer l’aide sur le terrain. Les Américains palestiniens affirment qu’ils n’ont jamais eu la possibilité de faire de même.

Avec la bande de Gaza, une bande de terre de seulement 40 kilomètres de long avec 2,3 millions d’habitants, essentiellement plongée dans l’obscurité et le blocus israélien rendant l’acheminement de l’aide humanitaire encore plus difficile, ceux qui ont de la famille à Gaza se retrouvent à regarder de loin, se sentant impuissants. alors que leurs familles luttent pour trouver la sécurité.

« C’est tout simplement trop traumatisant pour moi en ce moment de voir des citoyens américains qui, même avant cela, ont le privilège et l’accès à mon pays que mon mari, un Palestinien dont les propres parents et grands-parents ont été forcés de fuir leur foyer, n’a pas. profitez-en », a déclaré El-Haddad, l’auteur du Maryland.

Othman et sa famille ont voyagé de la banlieue de Chicago à Gaza cet été – un processus qu’elle a décrit comme étant mentalement, physiquement et bureaucratiquement difficile. La famille élargie d’Othman vit dans le territoire palestinien de Cisjordanie occupé par Israël, mais la famille de son mari est à Gaza. Si elle voulait rendre visite à sa famille en Cisjordanie, elle devrait y aller sans son mari qui, comme la plupart des personnes possédant une carte d’identité à Gaza, ne peut pas se rendre en Cisjordanie sous l’occupation israélienne.

« Ma famille en Cisjordanie n’était qu’à 64 km de moi lorsque j’étais à Gaza », a déclaré Othman. « Mais les efforts qu’il aurait fallu pour les atteindre n’auraient tout simplement pas fonctionné. »

Il y a plusieurs années, à une époque plus paisible, Nahed Elrayes et son père ont tenté pendant des jours d’entrer à Gaza depuis Tel Aviv pour assister aux derniers instants de sa grand-mère en phase terminale.

« Les Israéliens ne nous laisseraient tout simplement pas entrer à Gaza », a-t-il déclaré. Au troisième jour de procès, la grand-mère d’Elrayes est décédée et les forces israéliennes leur ont finalement permis d’entrer pour assister aux funérailles.

« Je n’oublierai jamais d’être avec mon père ce jour-là », a déclaré Elrayes. « Il n’y a aucun respect pour notre humanité. »

L’histoire de tant d’Américains palestiniens est une histoire de désir, de perte et du sentiment que leur histoire est en train d’être effacée. De nombreuses familles palestiniennes sont façonnées par le fait qu’elles sont devenues des réfugiés relativement récemment. Gaza est aujourd’hui si densément peuplée en partie à cause de l’exode massif des Palestiniens de ce qui est aujourd’hui Israël au cours de la guerre de 1948 qui a entouré sa création.

Ce sont les échos de la Nakba, ou « catastrophe » de 1948, qui hantent AbuLughod et sa famille – des réfugiés originaires de la ville palestinienne de Yaffa, aujourd’hui Jaffa, en Israël – alors qu’ils regardent les scènes d’évacuation massive qui se déroulent depuis Gaza cette semaine. La crainte est que les habitants de Gaza, comme ceux qui ont été contraints de quitter leur foyer en 1948, ne puissent jamais y revenir. Pour tant de Palestiniens qui ont perdu leurs terres et leurs maisons, l’identité est tout ce qui leur reste.

« Ce qui est le plus lourd en ce moment, c’est que le monde va voir un groupe de personnes être tuées sans pitié et expulsées, en temps réel, et croire que c’est bien, OK et juste », a déclaré Amirah AbuLughod, la fille de Mohammad.

Pour faire face à ces perspectives désastreuses, Hani Almadhoun a déclaré que lui et ses collègues palestino-américains de l’UNRWA USA se consacrent à leur travail de soutien à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, en essayant de fournir une aide aux Gazaouis sur le terrain malgré les défis. Onze membres du personnel de l’UNRWA ont été tués lors de frappes aériennes à Gaza cette semaine.

« Il n’y a pas de héros à Gaza en ce moment. Tout le monde est endommagé. Tout le monde enterre quelqu’un », a déclaré Almadhoun. « Et j’espère que je me trompe, mais cela va durer longtemps. Beaucoup plus de personnes perdront la vie et personne ne sera alors tenu pour responsable.»

Noreen Nasir est un membre basé à New York de l’équipe Race and ethnicité de l’AP. Suivez-la sur les réseaux sociaux : twitter.com/noreensnasir.

