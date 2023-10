Les Américains palestiniens qui espèrent fuir Gaza regardent le poste frontière de Rafah avec l’Égypte

L’Américain palestinien Jason Shawa, 55 ans, a appris que le passage de Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, serait ouvert lundi, lui donnant l’espoir d’une éventuelle évasion de la guerre.

Mais cela a été éphémère, alors que les frappes aériennes pleuvent sur Gaza, et il a été confronté à l’incertitude de savoir si lui, sa femme Najla et leurs deux filles seraient en mesure de fuir.

La femme et les enfants du traducteur n’ont toujours pas de passeport américain, et il n’a reçu aucune information officielle indiquant que la frontière allait effectivement s’ouvrir. Et même si c’était le cas, a-t-il dit, il est « très risqué » de voyager au milieu des frappes aériennes israéliennes en cours sur la bande de Gaza.

« Il n’y a aucune garantie. Il n’y a pas de couloir sûr offert aux ressortissants étrangers lorsqu’ils partent, c’est chacun pour soi », Shawa, qui vit dans une petite cabane de deux pièces dans le centre de Gaza, à environ 40 minutes de la frontière, avec sa famille et 50 voisins. après avoir dû évacuer leurs maisons.

Jason Shawa et sa fille Zayneb, 9 ans, sa fille Melak, 6 ans, et sa femme Najla. Avec l’aimable autorisation de Jason Shawa

Mai Abushaban, une Palestinienne américaine, est également craintive. Elle a déclaré que sa mère et sa sœur tenteraient de passer la frontière égyptienne lundi. Ils se sont retrouvés coincés à Gaza alors qu’ils rendaient visite à son grand-père malade.

« Si c’est vrai et que c’est ouvert, ils partiront », a déclaré Abushaban, un natif de Houston âgé de 22 ans, faisant référence au manque de détails de l’ambassade ou du département d’État qui a suscité de faux espoirs la semaine dernière. « Nous espérons que c’est réel cette fois-ci. »

Mais dimanche soir, Abushaban a reçu un e-mail de l’ambassade américaine à Jérusalem déclarant qu’ils « s’attendent à ce que la situation au terminal de Rafah reste fluide et imprévisible et qu’il n’est pas clair si, ni pour combien de temps, les voyageurs seront autorisés à transiter par le terminal ». .»

Le message a laissé Abushaban « inquiet que cela ne fonctionne pas », comme lorsqu’ils ont essayé de traverser la frontière il y a quelques jours – mais il a toujours espoir.

Selon le Département d’État, jusqu’à 600 Américains restent à Gaza, dans un contexte de crise humanitaire croissante alors que l’eau potable, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales diminuent. Il n’y a plus d’électricité sur le territoire depuis des jours, après que le gouvernement israélien a établi un blocus en représailles à l’attaque terroriste brutale du Hamas.

Plus de 2 450 personnes ont été tuées à Gaza et 9 200 ont été blessées. En Israël, 1 400 personnes ont été tuées et 3 500 ont été blessées. Le bilan des morts américaines suite à l’attaque du Hamas contre Israël et à la guerre qui a suivi s’élève à 30, a déclaré aujourd’hui un porte-parole du Département d’État.

Une série de courriels automatisés du Département d’État et d’appels téléphoniques peu concluants ont laissé les Américains palestiniens dubitatifs quant à leurs chances de sortir en toute sécurité.

Depuis que la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas, le terminal de Rafah a été fermé et a également subi des dégâts matériels dus aux frappes aériennes israéliennes sur Gaza.

Interrogé dimanche sur NBC News s’il n’y aurait pas de bombardements près du passage alors que les gens tentent de partir et que l’aide humanitaire arrive, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus des Forces de défense israéliennes a déclaré : « c’est au Hamas de décider s’ils vont permettre et ce qui va se passer.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que le terminal de Rafah serait ouvert aux citoyens américains et aux membres de leur famille immédiate, mais n’a fourni aucun détail sur le calendrier aux journalistes au Caire dimanche. Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un représentant de l’ambassade de Palestine a déclaré à NBC News que le terminal de Rafah indiquait que les « Palestiniens de nationalité étrangère » pourront traverser la frontière à partir de 9 heures du matin, heure locale.

Shawa, né à Seattle d’un père palestinien et d’une mère américaine, a déclaré que le gouvernement américain n’offre aucune autre « aide tangible » aux citoyens de Gaza autre que l’orchestration de l’ouverture du terminal de Rafah. Le Caire se trouve à six à huit heures de route du poste frontière, à travers la péninsule du Sinaï et plusieurs points de contrôle militaires égyptiens.

« Le double standard »

Abushaban, qui a traversé la frontière de Rafah 10 fois lors de voyages précédents pour rendre visite à sa famille à Gaza, a déclaré que l’ouverture de la frontière ne garantit pas nécessairement le passage. Le passage terrestre comporte deux parties : d’abord, un contrôle de sécurité organisé par l’autorité palestinienne, puis un trajet en bus jusqu’à la partie de la frontière contrôlée par l’Égypte. Elle a ajouté que le côté égyptien était généralement « chaotique », avec de longs délais d’attente.

« Si quelque chose ne va pas du point A au point B, ils feront demi-tour et tout le monde reviendra sans préavis », a-t-elle déclaré à propos de ses expériences précédentes en traversant la frontière. Le long trajet jusqu’au Caire depuis Gaza est « risqué », avec de multiples points de contrôle militaires le long du Sinaï.

Le premier e-mail automatisé reçu par Abushaban du Département d’État mardi contenait des informations sur la manière dont les Américains en Israël seraient évacués, mais le message destiné à ceux de Gaza n’était pas aussi utile.

Le poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte, le 10 octobre. Saïd Khatib / AFP – Getty Images

« Compte tenu de la situation sécuritaire dynamique à Gaza, les citoyens américains devraient évaluer leur propre sécurité lorsqu’ils décident de voyager ou non. Le personnel du gouvernement américain n’est pas en mesure de se rendre à Gaza ou dans la périphérie de Gaza pour apporter son aide pour le moment », lit-on dans l’e-mail, examiné par NBC News.

Le Département d’État a ensuite répondu quelques jours plus tard en reconnaissant que son « message le plus récent, envoyé à une longue liste de citoyens américains situés à Gaza et en Israël, pourrait ne pas s’appliquer à vous », car il détaillait les options disponibles pour les Américains en Israël qui ont accès à L’aéroport Ben Gourion – quelque chose que ceux de Gaza n’ont pas.

L’e-mail ajoutait que le département d’État travaillait sur des solutions mais que la situation était « incroyablement complexe ».

« C’est très frustrant pour moi qui ai un pied en Palestine et un pied aux États-Unis », a déclaré Abushaban, faisant référence aux communications du Département d’État. « Le Département d’État dit que les Américains en Israël les évacueront par bateau et par avion vers l’Allemagne, Chypre ou la Grèce, et que les Palestiniens de Gaza devraient simplement, vous savez, attendre », a-t-elle ajouté.

Les cinq enfants d’Emilee Rauschenberger en Jordanie, où vit actuellement la famille.

Emilee Rauschenberger, qui se trouvait à Khan Yunis avec son mari et ses cinq enfants pour rendre visite à sa belle-famille lorsque la guerre a commencé, a fait écho aux sentiments d’Abushaban, qui se sentait négligé en tant que citoyenne américaine à Gaza par le gouvernement américain.

« J’ai l’impression que le gouvernement se sent en quelque sorte exonéré de cette responsabilité, à cause de la politique de tout cela », a déclaré Rauschenberger, ajoutant qu’elle ne pensait pas qu’il y ait eu une tentative pour sauver des vies américaines à Gaza.

« Le double standard est incroyablement dur », a déclaré Rauschenberger.

Blinken a effectué une tournée d’une journée au Moyen-Orient où il a rencontré des dirigeants d’Israël, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d’Égypte et du Qatar. Cet effort visait à empêcher la guerre contre Israël et le Hamas de s’étendre et à encourager Israël à ne pas cibler les civils.

« Citoyens de seconde zone »

Pour les Palestiniens-Américains, le manque de directives de la part du gouvernement américain cimente un sentiment qu’ils disent connaître.

« Les Palestiniens-Américains ont presque l’impression que, personnellement, nous avons été traités comme des citoyens de seconde zone dans le pays dont nous détenons la citoyenneté et, vous savez, tout aussi légalement que n’importe qui d’autre », a déclaré Abushaban.

Shawa a déclaré qu’au fil des années passées à Gaza avec sa famille, il ne s’est jamais senti prioritaire par le gouvernement américain.

« Je veux dire, Gaza. La grande majorité d’entre nous ne sont pas affiliés au Hamas ou à toute autre faction politique palestinienne », a déclaré Shawa, faisant référence aux politiciens américains parlant de Gaza comme s’il s’agissait d’un « bloc du Hamas ».

« Nous avons des enfants, nous allons à l’école, nous avons des anniversaires, nous avons des restaurants, nous avons, je veux dire, tout ce qui constitue une communauté normale », a déclaré Shawa.

Sa fille aînée, Zayneb, a eu 9 ans dimanche.

« Ils ont trouvé une sorte de beignet emballé, y ont mis une bougie et ont chanté ‘Joyeux anniversaire' », a déclaré Shawa, faisant référence au geste impromptu que certains enfants ont organisé pour elle.

Pour Shawa, tenter de traverser la frontière avec sa famille est non seulement dangereux, mais aussi éprouvant sur le plan émotionnel, et pourrait signifier qu’ils ne reverront plus jamais leurs proches.

« Je veux dire, nous sommes avec des gens, des amis, des voisins, des parents, qui n’ont pas ce privilège », a déclaré Shawa. « C’est vraiment, vraiment, vraiment difficile de prendre la décision de les laisser derrière nous. »