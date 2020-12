Alors que certains Américains paient maintenant le prix de ce qu’ils ont fait pendant Thanksgiving et tombent malades du COVID-19, les responsables de la santé avertissent les gens – les suppliant même – de ne pas faire la même erreur pendant la saison de Noël et du Nouvel An.

«C’est une poussée au-dessus de la poussée actuelle», a déclaré Ali Mokdad, professeur de sciences de la santé à l’Université de Washington à Seattle. « Honnêtement, c’est un signe d’avertissement pour nous tous. »

Dans tout le pays, des traceurs de contact et des médecins des urgences entendent à plusieurs reprises parler de nouveaux patients atteints de coronavirus qu’ils ont socialisé pendant Thanksgiving avec des personnes extérieures à leur foyer, malgré les avertissements de santé publique catégoriques de rester à la maison et de se tenir à distance des autres.

Le virus faisait rage dans tout le pays avant même Thanksgiving mais montrait des signes d’aplatissement. Il a pris de l’ampleur depuis, avec de nouveaux cas par jour grimpant régulièrement bien au-dessus de 200 000.

Les perspectives désastreuses surviennent alors même que les États-Unis sont au bord d’une campagne de vaccination majeure contre le COVID-19, la Food and Drug Administration devant donner le feu vert final d’un jour à l’autre pour utiliser la formule de Pfizer contre le fléau qui a tué plus 290 000 Américains et infecté plus de 15,6 millions.

Vendredi, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a pressé le chef de la FDA, Stephen Hahn, d’accorder l’autorisation d’ici la fin de la journée ou de faire face à un éventuel licenciement, selon deux responsables de l’administration s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le président Donald Trump, qui a fâché contre la FDA pour ne pas aller plus vite sur le vaccin, a qualifié l’agence de « grosse, vieille et lente tortue » sur Twitter, ajoutant: « Faites sortir les vaccins du barrage MAINTENANT, Dr Hahn. Arrêtez de jouer à des jeux et commencez à sauver des vies. »

Hahn a déclaré qu’il serait guidé par «la science, pas la politique».

Les décès dus au COVID-19 aux États-Unis ont grimpé à une moyenne de sept jours de près de 2260 par jour, à peu près égal au pic observé à la mi-avril, lorsque la région de New York était assiégée. Selon une analyse d’Associated Press, les nouveaux cas sont en cours d’exécution à environ 195 000 par jour, sur la base d’une moyenne mobile sur deux semaines, soit une augmentation de 16% par rapport à la veille de Thanksgiving.

Dans l’État de Washington, les traceurs de contacts ont dénombré au moins 336 personnes testées positives qui ont déclaré avoir assisté à des rassemblements ou voyagé pendant le week-end de Thanksgiving. Plus sont attendus.

Le virus pourrait encore incuber chez quelqu’un qui a été exposé alors qu’il rentrait chez lui le dimanche après Thanksgiving; la fin de cette période d’incubation de deux semaines est ce dimanche.

Zana Cooper, une survivante du cancer de 60 ans à Murrieta, en Californie, a été testée positive au COVID-19 après avoir assisté à un dîner de Thanksgiving avec la famille de la petite amie de son fils. Au dîner, le père de la petite amie, qui s’était récemment rendu en Floride, ne se sentait pas bien et se coucha tôt.

Cooper a appris le dimanche suivant qu’il avait été testé positif.

«Ma première réaction a été le mot f. J’étais tellement en colère », dit-elle. « J’étais énervé. J’étais faché. Je me suis dit: ‘Comment osez-vous prendre ma vie entre vos mains?’ «

Elle a eu de la fièvre et des maux de tête, un nez qui coule et des yeux injectés de sang, et ces derniers jours, il est devenu plus difficile de respirer et elle utilise un inhalateur. Elle a dit qu’elle pensait avoir ramené le virus à la maison à sa fille et à ses deux petits-enfants, qui vivent avec elle et sont maintenant malades avec ce qu’un médecin a diagnostiqué comme COVID-19.

À Philadelphie, une femme dans la vingtaine s’est réunie avec 10 parents à Thanksgiving, même si elle ne se sentait pas bien la veille. Elle a ensuite été testée positive pour COVID-19. Sa famille a commencé à développer des symptômes et sept membres ont été testés positifs, a déclaré le Dr Thomas Farley, commissaire à la santé de Philadelphie.

La prochaine série de festivités pourrait produire encore plus de caisses. Les vacances mur à mur ont commencé cette semaine. Hanoukka a commencé jeudi soir et se termine le 18 décembre, suivi de Noël, de Kwanzaa et du réveillon du Nouvel An.

«Ce n’est pas le moment d’inviter les voisins à dîner. Ce n’est pas le moment de commencer à organiser des fêtes », a déclaré le Dr Joshua LaBaer, ​​chercheur à l’Arizona State University.

Dans certaines parties de l’État de New York, les traceurs de contact entendent régulièrement des personnes nouvellement infectées dire qu’elles ont assisté aux festivités de Thanksgiving, a déclaré Darlene Smith, directrice de la santé publique du comté de Steuben. On ne sait toujours pas combien ils infecteront et combien auront éventuellement besoin d’un lit en soins intensifs, a-t-elle déclaré.

«C’est l’effet domino», a déclaré Smith.

Harry et Ashley Neidig, de Shepherdstown, Virginie-Occidentale, ont été testés positifs au COVID-19 la semaine dernière. Ils ont dit qu’ils pensaient l’avoir contracté auprès de quelqu’un à leur travail d’agents de sécurité, mais qu’ils ne savaient pas de leur possible exposition avant de célébrer Thanksgiving avec les deux côtés de la famille.

Le mardi après Thanksgiving, Ashley Neidig, 25 ans, a remarqué qu’elle ne pouvait pas sentir un gommage corporel parfumé au menthol. Après le test du couple, ils ont contacté leurs familles pour les avertir. Certains attendaient les résultats des tests et, jusqu’à présent, personne d’autre n’a présenté de symptômes, a déclaré Harry Neidig, 24 ans.

«Nous nous sentons mal parce que… nous aurions certainement dû mettre un poids plus lourd dans notre décision de partir», a-t-il déclaré. «Nous aurions dû dire à notre famille: ‘Hé, étant donné la nature de notre travail, nous ne pouvons pas mettre en quarantaine comme les autres personnes dans un travail de bureau.' »

Il a ajouté: « Vous voudrez peut-être jeter un autre coup d’œil avant d’aller quelque part pour Noël. »

La flambée dans tout le pays a submergé les hôpitaux et laissé les infirmières et autres travailleurs de la santé épuisés et démoralisés.

«La fatigue de compassion est le meilleur mot pour ce que nous vivons», a déclaré Kiersten Henry, infirmière praticienne en soins intensifs au MedStar Montgomery Medical Center à Olney, Maryland. «J’ai l’impression que nous avons déjà couru un marathon, et c’est notre deuxième. Même les gens optimistes se sentent épuisés à ce stade.

Alors que certains hôpitaux s’efforcent de trouver des lits et de convertir des salles de stockage et d’autres endroits pour traiter les patients, ils font également face à une grave pénurie de personnel.

«Nous savons comment fabriquer de nouveaux lits», a déclaré le Dr Lew Kaplan, chirurgien en soins intensifs à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. « Nous ne savons pas comment recruter du personnel. »

La journaliste de AP Data Nicky Forster à New York et la rédactrice d’Associated Press Marion Renault à Rochester, Minnesota, ont contribué à ce rapport.