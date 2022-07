Les Américains paient des prix record pour les véhicules neufs

DETROIT – Si les investisseurs recherchent des signes de récession ou d’affaiblissement des dépenses de consommation, ils peuvent faire l’impasse sur les prix des véhicules neufs, qui ont atteint un nouveau record en juin.

Alimenté par la demande refoulée des consommateurs, les faibles stocks de véhicules et la hausse des ventes de véhicules de luxe, Cox Automotive signalé cette semaine, le prix de transaction moyen d’un véhicule neuf le mois dernier était de 48 083 $ – une augmentation de 1,9 % par rapport à mai et plus élevée que le précédent record de 47 202 $ établi en décembre.

Le prix de vente moyen faisait partie d’une augmentation plus large des dépenses de consommation en juin, selon le Bureau of Labor Statistics. L’indice des prix à la consommation, une mesure des biens et services de tous les jours, a grimpé de 9,1 % par rapport à il y a un an, au-dessus de l’estimation de 8,8 % du Dow Jones.

Une grande partie de la hausse de l’inflation provient des prix de l’essence, qui ont augmenté de 11,2 % au cours du mois et d’un peu moins de 60 % pour la période de 12 mois. Les prix des véhicules neufs et d’occasion ont affiché des gains mensuels respectifs de 0,7 % et 1,6 %, selon le BLS.