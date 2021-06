Les Américains ont une « perception déformée » du risque Covid

Le Dr Marty Makary a déclaré mardi à CNBC que les gens n’avaient pas reconnu que la menace présentée par le coronavirus aux États-Unis était considérablement plus faible maintenant qu’au cours des premiers stades de la pandémie.

« Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, et je pense que les gens ont besoin d’entendre ces bonnes nouvelles en ce moment. Les gens ont une perception entièrement déformée du risque », a déclaré le chirurgien et professeur de Johns Hopkins dans une interview sur « Squawk Box ».

Le taux de létalité de Covid aux États-Unis est devenu « très différent » maintenant que la maladie circule davantage parmi les populations plus jeunes, a déclaré Makary.

Pour ces jeunes Américains, a-t-il déclaré, le taux de létalité de Covid est devenu similaire à celui de la grippe saisonnière. « Actuellement, nous avons 1/50e du nombre de cas quotidiens de ce virus » par rapport aux cas de grippe pendant une saison douce aux États-Unis, a-t-il ajouté.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de Covid aux États-Unis est d’environ 15 800, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est une baisse de plus de 60% par rapport à il y a environ un mois, lorsque la moyenne américaine des nouvelles infections quotidiennes à coronavirus était d’environ 45 000. Le jour le plus élevé de nouveaux cas aux États-Unis était de 300 462 le 2 janvier.

La forte baisse des cas de Covid a coïncidé avec un plus grand nombre d’Américains recevant des vaccins Covid. Lundi, près de 64 % des adultes américains avaient reçu au moins une dose de vaccin et 53 % étaient entièrement vaccinés, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention.

La moyenne sur sept jours du pays des nouveaux décès quotidiens de Covid signalés est d’environ 460, selon l’analyse de CNBC des données JHU. C’est 21% de moins qu’il y a une semaine. Le jour le plus élevé de nouveaux décès aux États-Unis était de 4 477 le 12 janvier.

Les gens « doivent faire attention s’ils ne sont pas vaccinés et n’ont pas eu l’infection, mais nous devons passer à autre chose à un moment donné », a déclaré Makary, auteur de nombreux livres, dont « The Price We Pay: What Broke American Health Care – And Comment le réparer. » Il est maintenant en livre de poche avec une nouvelle section Covid.

En février, Makary a écrit un article accrocheur éditorial dans le Wall Street Journal intitulé « Nous aurons entendu parler de l’immunité d’ici avril ». Tout le monde n’était pas d’accord avec sa prédiction après la publication de l’article, certains le considérant comme trop agressif à l’époque.

Makary a déclaré mardi qu’il pensait que « le concept d’immunité collective a été interprété à tort comme une éradication ». Il a noté qu’il avait reconnu dans l’éditorial que le coronavirus serait présent pendant des décennies.

« Nous utilisons actuellement le terme immunité de la population afin que les gens n’interprètent pas à tort l’immunité collective comme une ligne d’arrivée ou quelque chose de binaire », a déclaré Makary. « Je pense que vous allez le voir circuler dans les communautés plus jeunes et c’est différent de la menace qui vient d’être posée il y a juste, disons, deux mois. »