Une NOUVELLE recherche montre que les Américains ont une nouvelle appréciation de leur voiture depuis le début de la pandémie.

Une enquête menée auprès de 2 000 conducteurs ou propriétaires de voitures aux États-Unis a exploré les relations que les gens entretiennent avec leurs véhicules et a révélé que 40 pour cent d’entre eux ont vécu des épiphanies ou des moments « eurêka » en conduisant.

Deux sur cinq ont dit qu’ils étaient nostalgiques d’utiliser leur véhicule pour prendre la route Crédit : Getty

Qu’il s’agisse de s’engager à apporter un changement positif dans leur vie, de proposer une idée d’entreprise ou d’attraper quelqu’un en train de mentir, les moments qui changent la vie des conducteurs ne manquent pas.

L’étude a également montré que les voitures étaient devenues des extensions de la maison, fonctionnant comme tout, d’un bureau de facto à un confessionnal. L’enquête a été commandée par Metromile, un assureur numérique, et menée par OnePoll.

Et les véhicules accueillent bien plus d’activités que la conduite ou le travail. Quarante-huit pour cent ont déclaré que leur voiture est un espace parfait pour se parler, pleurer (42 pour cent), faire des achats en ligne (37 pour cent), avoir des relations sexuelles (32 pour cent), prendre une photo suggestive d’eux-mêmes (21 pour cent) ou préparer un repas (17 pour cent).

L’étude a également révélé le type de conversations que les répondants ont eues dans leurs manèges.

Le conducteur moyen a déclaré qu’il avait eu au moins six discussions maladroites dans sa voiture et qu’il conduirait 17 milles en moyenne pour un rendez-vous romantique.

Les conversations de voiture les plus courantes ont tendance à être des disputes (43 pour cent), des confessions d’amour (39 pour cent) et des potins (39 pour cent).

De nombreuses personnes considèrent leurs véhicules comme un refuge : plus de la moitié (58 %) ont déclaré avoir vécu les meilleurs moments de leur vie là-bas, contre 46 % qui ont déclaré avoir vécu les pires moments de leur vie dans leur voiture. .

Il n’est donc pas surprenant que la moitié des conducteurs déclarent que leur voiture en dit long sur leur personnalité.

« Alors que de nombreux Américains ont réduit leur conduite pendant la pandémie, notre étude montre que les voitures restent une partie essentielle de nos vies », a déclaré Rick Chen, porte-parole de Metromile. « Un sur cinq a utilisé sa voiture comme bureau ou studio d’appel vidéo pour le travail, ce qui montre que les voitures valent la peine d’être protégées, même lorsqu’elles ne sont pas sur la route. »

Deux sur cinq (42 %) ont indiqué qu’ils sont une personne complètement différente lorsqu’ils ont des passagers en remorque, et presque autant (40 %) préféreraient la compagnie de leur animal de compagnie dans leur véhicule plutôt qu’une autre personne.

Près de quatre personnes sur dix ont admis que leur véhicule était le seul espace dont elles disposaient, et trois sur dix ont déclaré vivre pratiquement hors de leur voiture. La moitié des personnes interrogées utilisent leur voiture pour répondre à leurs besoins de stockage, la remplissant de tout, des collations et des vêtements aux jouets sexuels et à la litière pour chats.

Parce que les voitures sont importantes pour tant de gens, Chen a déclaré qu’il est crucial de jeter un nouveau regard sur votre assurance automobile pour s’assurer qu’elle correspond à la façon dont vous conduisez aujourd’hui.

« Nous voyons que les gens retournent sur les routes, mais de nouvelles manières. Les Américains ont déménagé, se sont mariés, ont pris leur retraite ou ont commencé à travailler à distance au cours de la dernière année, et tous ces moments importants de la vie peuvent affecter notre façon de conduire.

« Recherchez un assureur qui vous permet non seulement d’économiser de l’argent, mais qui peut également vous donner plus de contrôle et de flexibilité sur votre assurance », a ajouté Chen. « Avoir des tarifs basés sur votre conduite réelle, ou l’accès à une application gratuite où vous pouvez surveiller l’état de santé de votre voiture ou localiser facilement votre véhicule en cas de perte ou de vol, devient de plus en plus populaire. »