Les Américains ont regardé plus de Coupe du monde que de March Madness

Demandez à la plupart des Américains de citer les plus grandes compétitions sportives diffusées sur les ondes américaines. Ils nommeront probablement le Super Bowl, les World Series, March Madness et les finales de la NBA comme les plus populaires. Mais selon la dernière analyse du responsable de la stratégie et des analyses de FOX Sports, les Américains ont regardé plus de Coupe du monde que March Madness en 2022.

Le gourou de la stratégie et de l’analyse de FOX Sports, Michael Mulvihill, a présenté des chiffres impressionnants concernant l’audience de la Coupe du monde 2022 dans un . Parmi les révélations, citons que les Américains ont regardé la Coupe du monde plus que March Madness – le tournoi annuel de basket-ball universitaire qui captive les fans de sport chaque printemps.

Plus Coupe du Monde que March Madness ? C’est vrai

“Sur les réseaux anglais et espagnols, les Américains ont passé plus de temps cette année à regarder la Coupe du monde qu’à regarder March Madness”, a déclaré Mulvihill. “Ce n’est pas pour diminuer la folie de mars, mais pour montrer que la Coupe du monde tient maintenant plus que la sienne par rapport aux événements fondamentaux du sport américain.”

Le tournoi de 2022 au Qatar a été diffusé aux États-Unis sur FOX en anglais plus Telemundo et Peacock en espagnol, et ce fut un record. Par exemple, la finale de la Coupe du monde 2022 a été le match de la Coupe du monde masculine le plus regardé de tous les temps à la télévision anglophone aux États-Unis.

Le match final Argentine-France attirerait plus de 26 millions de téléspectateurs au total en anglais et en espagnol, juste en deçà des 27,3 millions qui se sont connectés pour la finale de 2014, ce qui en fait le deuxième match le plus regardé de l’histoire de la télévision américaine.

Les chiffres colossaux d’audience nationale à la télévision et en streaming pour la Coupe du monde 2022 ne laissent aucun doute sur le fait que le football fait partie intégrante de la culture américaine. Malgré une période inhabituelle de l’année pour le tournoi et des jours de match de phase de groupes encombrés avec des matchs commençant à 5 h 00, heure de l’Est, l’audience moyenne en anglais a augmenté de 30 % par rapport à 2018.

Le retour des États-Unis à la Coupe du monde a sûrement contribué à augmenter les notes de FOX cette fois-ci par rapport à 2018. Le fait que peut-être le plus grand nom du jeu, Lionel Messi, ait progressé jusqu’au bout et ait fini par remporter la finale, n’a probablement pas ça ne fait pas de mal non plus d’attirer des téléspectateurs supplémentaires. Mais même après l’élimination de l’USMNT par les Pays-Bas en huitièmes de finale, les chiffres sont restés élevés, avec une augmentation de 48 % du nombre de téléspectateurs entre la fin des quarts de finale et la finale.

Mulvihill a conclu: «Notre attention se tourne maintenant vers le WWC 2023, les Euros 2024 et le MWC 2026 en Amérique du Nord, qui effaceront tous les records d’écoute du football américain. C’est une formation formidable. Être le leader des meilleurs tournois du monde est clairement un endroit enviable. »

Crédit image : Imago