Les Américains ont raté ce test sur la confidentialité en ligne

Les résultats de l’enquête révèlent un profond manque de connaissances parmi les Américains alors que la Federal Trade Commission est sur le point de limiter le suivi des consommateurs en ligne par les entreprises – ou, comme les régulateurs l’ont appelé, la «surveillance commerciale». Et le rapport pourrait renforcer l’agenda des régulateurs car il met en évidence les faiblesses d’un cadre qui sert depuis des décennies de base à la réglementation de la confidentialité en ligne aux États-Unis.

Cette approche de longue date est connue sous le nom de « notification et consentement ». Il permet généralement aux services en ligne de collecter, d’utiliser, de conserver, de partager et de vendre librement une multitude de détails sur les consommateurs individuels, à condition que les entreprises informent d’abord les utilisateurs de leurs pratiques en matière de données et obtiennent leur consentement.

Le rapport s’ajoute à un nombre croissant de recherches suggérant que l’approche de notification et de consentement est devenue obsolète. Les chercheurs et les régulateurs affirment que les applications et les sites utilisent souvent des politiques de confidentialité longues et parfois inintelligibles pour inciter les gens à accepter des pratiques de suivi qu’ils ne comprennent peut-être pas. Ces critiques affirment que les pratiques de « notification et consentement » pour les services en ligne peuvent empêcher le consentement éclairé.

Un véritable “consentement exige que les gens aient des connaissances sur les pratiques commerciales d’extraction de données ainsi que la conviction qu’ils peuvent faire quelque chose à leur sujet”, indique le rapport de l’école Annenberg. “Les Américains n’ont ni l’un ni l’autre.”