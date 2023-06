Les Américains ont la « fatigue du pourboire », ils n’aiment pas le « fluage du pourboire »

Des kiosques de restauration rapide en libre-service aux applications de livraison pour smartphone, il existe plus d’opportunités que jamais de donner un pourboire pour une gamme de services plus large.

Mais entre le coût de la vie élevé et l’économie incertaine, les consommateurs à court d’argent commencent à donner moins de pourboires – et ressentent encore plus les invites de pourboire.

Selon un nouveau rapport par Bankrateou pour d’autres services, tels que le covoiturage, les coupes de cheveux, la livraison de nourriture, l’entretien ménager et les réparations domiciliaires.

« L’inflation et le malaise économique général semblent rendre les Américains plus avares avec leurs habitudes de pourboire, mais nous sommes confrontés à plus d’invitations à donner des pourboires que jamais », a déclaré Ted Rossman, analyste principal de l’industrie chez Bankrate.

Beaucoup pensent que la pression pour donner un pourboire a augmenté au cours de la dernière année, NerdWallet’s rapport sur le budget des consommateurs également trouvé.

Cependant, les deux tiers des Américains ont une opinion négative des pourboires, selon Bankrate, en particulier en ce qui concerne les invites de paiement sans contact et numériques avec des options prédéterminées pouvant varier entre 15 % et 35 % pour chaque transaction.