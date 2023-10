« Les Américains ont été bombardés… Dieu merci, nous y étions » : les Free Burma Rangers apportent leur aide en Ukraine

ORIENTATION DE L’UKRAINE – Les Free Burma Rangers sont un groupe humanitaire qui secourt les humains en détresse, se concentrant principalement sur le Myanmar, où le fondateur Dave Eubank a fondé le groupe dans les années 1990.

Eubank a déclaré à CBN News : « Notre mission est de donner de l’aide, de l’espoir et de l’amour aux personnes attaquées, là où nous sommes invités. Et nous servons dans le fossé humanitaire entre les personnes situées sur la ligne de front, où se trouvent des soldats ou des civils, et Ensuite, les organisations humanitaires et les camps de réfugiés qui, par nécessité, doivent être retournés quelque part où ils ne risquent pas de se faire tirer dessus. »

« Et nous sommes donc dans cet écart car nous sommes invités, lorsque nous sentons que Dieu nous guide, à nous tenir aux côtés des gens, à les soigner médicalement, à les secourir si nécessaire, à simplement être avec eux, à prier pour qu’ils se coordonnent. nourriture et secours. Et c’est notre rôle », a-t-il expliqué.

Et alors que la guerre se prolonge en Ukraine, Eubank s’est senti obligé d’amener son équipe ici après de multiples invitations.

Sky Barkley, médecin des Free Burma Rangers (FBR), nous a dit : « Cette guerre est extrêmement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Vous avez une guerre de très haute technologie avec des drones, des missiles lancés dans toutes les directions. les combats face à face. Ce ne sont pas les guerres de la jungle, ni la guerre du désert.

Sur la ligne de front, l’équipe a consulté les militaires, la police et les civils pour identifier les besoins urgents. À un certain moment de notre voyage, la traductrice Katerina a expliqué : « Il n’y a donc plus de zones de sécurité à partir de ce moment. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité. »

Mais les Free Burma Rangers opèrent fréquemment dans cet environnement.

Barkley a déclaré : « Je pense que la chose la plus importante est d’intervenir et de ne pas imposer notre propre programme, quel que soit ce que nous avions en tête – c’est de demander aux Ukrainiens : « Que pouvons-nous faire pour vous aider le plus ?

Comme toujours, la formation médicale est très demandée.

Barkley a déclaré: « Ils apprécient tout ce que vous pouvez apporter. Ces gars sont super, hyper concentrés sur la guerre, gagnant aussi vite que possible et sauvant autant de vies que possible, parce qu’ils ont perdu tellement de gars. « .

Lors de notre dernière nuit dans la région du Donbass, nous avons eu l’opportunité de partir en mission avec FBR avec une équipe de reconnaissance de la Légion étrangère ukrainienne composée d’un groupe d’Américains.

Nous n’avons pas pu filmer la mission parce que, premièrement, il n’y avait aucune lumière. Et deuxièmement, nous ne serions pas en mesure de le montrer de toute façon en raison des problèmes de sécurité opérationnelle liés à la révélation d’informations critiques.

Mais Eubank a expliqué que l’objectif était : « Les aider de toutes les manières possibles. Pour moi, c’était surtout un objectif émotionnel. Nous vous aimons les gars. Nous nous soucions de vous. Vous faites les bonnes choses. Et plus important encore, spirituel. .. On peut demander à Jésus de vous aider, mais on ne peut pas dire ça à distance. Il faut accompagner les gens. Et puis finalement, c’était physique. Avez-vous des médecins ? Non, nous n’en avons pas. » Des médecins pour cette opération. Avez-vous une ambulance ? Non, nous n’avons pas d’ambulance. Eh bien, nous pouvons vous aider. «

Alors que l’équipe approchait de son objectif, les bombardements russes les ont forcés à reculer. Heureusement, quand l’équipe s’en est sortie. Personne n’a eu besoin de traitement.

Le bénévole Christian Hickey a déclaré : « Nous avons installé notre ambulance, l’avons positionnée et préparée. Et puis peu de temps après, nous avons commencé à voir des roquettes GRAD, des missiles de croisière. La nuit s’est simplement éclairée avec des feux d’artifice et des lumières des bombes. Et ce qui s’est passé, c’est que cette unité, les Américains que nous soutenions, ont été bombardés alors qu’ils pénétraient dans leur zone de remplissage. Et donc, Dieu merci, nous étions là.

Un soldat de la Légion étrangère appelé « Tigre » nous a dit : « Presque tout le monde ici est ici depuis le début de l’invasion ou quelques semaines après. Et puis la plupart des gars ont combattu en Irak, en Afghanistan, en Syrie et dans divers endroits du monde. Ils ont donc beaucoup d’expérience. »

Pourquoi ces Américains font-ils cela ?

« Tiger » a déclaré : « Pour moi, c’est la guerre la plus moralement justifiable dans laquelle j’ai jamais combattu. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais pour moi, c’est que mon pays a un traité avec l’Ukraine et que nous faisons certaines choses ». «

« J’ai appris à aimer l’Ukraine et j’ai vu que les efforts pour libérer leur pays sont justifiés et c’est juste la bonne chose à faire. Ils ont été très aimables », a-t-il poursuivi.

Malgré le court trajet, les Free Burma Rangers ont apporté leur aide et ont pu constater par eux-mêmes la résilience ukrainienne.

« Nous avons ressenti, qu’il s’agisse des obus qui nous sont passés dessus ou des missiles tombés la nuit dernière sur cette ville, la destruction ou l’incroyable vitalité et la résilience des gens qui réparaient tout », a déclaré Eubank. « Je me suis dit, oh, j’aime ces gens. Je veux prier pour eux et parler pour eux. »

Nous étions là pendant l’un de ces moments où Eubank priait pour une femme à l’hôpital, en disant : « …Je demande à Dieu de vous combler de sa paix qui chasse la peur. »

Barkley a déclaré qu’il soutenait la lutte des Ukrainiens pour la liberté alors qu’ils se battent pour défendre leurs foyers. « Si nous ne prenons pas la peine de nous opposer à la Russie, nous allons simplement lui faire face et elle sera plus forte. Quelqu’un doit arrêter la Russie, autant que ce soit ici et maintenant », a-t-il déclaré.