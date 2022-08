Les Américains ont émis un avertissement de sécurité

Le département d’État a appelé à la prudence les citoyens américains du monde entier après que Washington a tué le chef d’Al-Qaïda

Les Américains à l’étranger pourraient potentiellement faire face à une violence accrue après qu’une frappe de drone américain en Afghanistan a tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri, a averti mardi le département d’État.

Dans un communiqué de Worldwide Caution, le Département d’État a déclaré que « les informations actuelles suggèrent que les organisations terroristes continuent de planifier des attaques terroristes contre les intérêts américains dans plusieurs régions du monde », ajoutant que de telles attaques peuvent être menées via des opérations suicides, des assassinats, des enlèvements, des détournements et des attentats à la bombe.

L’alerte a conseillé aux Américains à l’étranger de consulter le site Web du Département d’État pour les avis aux voyageurs, de regarder les actualités locales pour se tenir au courant de l’actualité et de rester en contact avec les ambassades et consulats américains dans les pays où ils se rendent.

Les Américains ont également été avertis que les installations américaines à l’étranger pourraient « fermer temporairement ou suspendre périodiquement les services publics » tandis que les menaces et les situations de sécurité étaient évaluées et traitées.

“Comme les attaques terroristes se produisent souvent sans avertissement, les citoyens américains sont fortement encouragés à maintenir un haut niveau de vigilance et à pratiquer une bonne connaissance de la situation lorsqu’ils voyagent à l’étranger”, l’alerte est terminée.

Lire la suite Une frappe de drone de la CIA tue le bras droit de Ben Laden – Biden

L’avertissement intervient après que la CIA a mené une frappe de drone en Afghanistan au cours du week-end qui a tué le chef d’Al-Qaïda et successeur d’Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri. Le ressortissant égyptien de 71 ans figurait dans le top 22 des terroristes les plus recherchés par le FBI depuis octobre 2001 et on pense qu’il est l’un des cerveaux derrière les attentats du 11 septembre aux États-Unis.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a affirmé que le meurtre de Zawahiri avait rendu les États-Unis plus sûrs, cependant, le département d’État a averti que sa mort déclenche “un potentiel plus élevé de violence anti-américaine” alors qu’Al-Qaïda et d’autres organisations terroristes pourraient être obligées de répondre à l’assassinat.