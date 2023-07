Les Américains ont besoin de se sentir en sécurité financièrement

Pour se sentir à l’aise ou en sécurité financière, les Américains ont besoin d’un salaire d’environ 233 000 dollars par an en moyenne, a constaté Bankrate. C’est plus de trois fois le revenu médian des ménages américains d’environ 71 000 $ par an, selon les données du Census Bureau .

Les finances personnelles des Américains ne leur procurent pas beaucoup plus de confort. Plus de 40 % des consommateurs affirment que l’insuffisance des fonds d’urgence et de retraite contribue à leur insécurité financière.

Les plus grands contributeurs à l’insécurité financière des Américains peuvent être des choses hors de leur contrôle. Plus de 60 % des répondants ont déclaré l’inflation élevée était l’une des raisons pour lesquelles ils ne se sentaient pas à l’aise financièrement.

Les personnes à revenu élevé étaient plus susceptibles de dire qu’elles se sentent actuellement en sécurité financière, 42 % de celles qui gagnent 80 000 $ par an ou plus déclarant une sécurité financière complète, contre seulement 17 % de celles qui gagnent moins de 40 000 $ par an et 27 % de celles qui gagnent entre 40 000 $ et 79 999 $.

Cependant, ces personnes à revenu élevé étaient également plus susceptibles de citer des chiffres plus importants comme salaires dont elles auraient besoin pour se sentir à l’aise. Bien que les Américains disent en moyenne qu’ils auraient besoin d’environ 233 000 $ par an pour se sentir à l’aise, ce chiffre tombe à 184 000 $ par an chez ceux qui gagnent actuellement moins de 50 000 $ et monte à 341 000 $ par an chez ceux qui gagnent actuellement au moins 100 000 $.

« Nous avons vu que plus vous gagnez d’argent, plus le revenu dont vous auriez besoin pour vous considérer à la fois confortable et riche est élevé », déclare Foster. « Vous pourriez voir un peu d’inflation de style de vie là-bas, où lorsque vous gagnez plus d’argent, votre niveau de vie s’ajuste en même temps. »

Cependant, ceux qui gagnent 80 000 $ par an ou plus étaient tout aussi susceptibles que ceux qui gagnent moins de 40 000 $ par an de dire qu’un manque d’épargne d’urgence les rend fragiles, a constaté Bankrate. De plus, les personnes à revenu élevé étaient un peu plus susceptibles de se dire préoccupées par leur épargne-retraite.

Foster dit qu’il n’était pas surprenant de voir autant de personnes interrogées dire qu’un faible salaire les rend mal à l’aise, mais ces résultats montrent que « même si vous gagnez un salaire très élevé, vous pouvez toujours vous sentir financièrement précaire ».